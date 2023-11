Meilleurs jeux FPS : les jeux de tir à la première personne incontournables

Included in this guide:

Les meilleurs jeux de tir à la première personne regorgent d'action, que vous jouiez seul ou avec des amis. Jouer à un jeu de tir à la première personne, surtout s'il s'agit d'un jeu multijoueur, peut vous amener à vous dépasser : vous apprenez les particularités des différentes armes et des différents personnages, et vous étudiez les cartes et le comportement des joueurs pour atteindre le sommet.

Les meilleurs jeux restent également pertinents, que ce soit grâce à des mises à jour utiles et à de nouvelles saisons, ou simplement parce qu'ils sont différents selon la personne avec qui vous y jouez. De nombreux jeux de tir à la première personne figurent dans notre liste des meilleurs jeux multijoueurs pour cette raison. C'est pourquoi de nombreux jeux comme Overwatch 2 ou Left 4 Dead 2 deviennent des activités régulières plutôt que des jeux auxquels on ne joue que quelques fois - ils sont un moyen de se mettre au défi et de passer régulièrement du temps de qualité avec ses amis.

Certains des jeux de cette liste offrent un monde cohérent et une intrigue à explorer, tandis que pour d'autres, il suffit de savoir qui est votre personnage et comment démarrer l'action. Que vous utilisiez le crossplay ou que vous recherchiez le meilleur jeu pour votre plateforme, nous avons les meilleurs jeux FPS, quel que soit le système sur lequel vous jouez.

Meilleurs jeux FPS

Doom Eternal (Image credit: id Software)

Plates-formes disponibles : PS5, Xbox Series X|Series S, PC et Nintendo Switch

Après le reboot réussi de la franchise Doom en 2006, id Software redouble d'efforts pour offrir des systèmes impeccables et des tirs satisfaisants, tout en ajoutant des éléments pour rendre les combats plus fluides, une série de boss mortels et un scénario captivant.

Doom Eternal est sans conteste l'un des meilleurs jeux de type FPS pour le plaisir qu'il procure. Le jeu est aussi beau que les sensations qu'il procure, avec une vitesse et un impact qui le rendent tout à fait satisfaisant, surtout lorsque vous exploitez le point faible d'un ennemi. Si vous voulez vraiment démolir des trucs, il n'y a pas de meilleur jeu, et il propose même une bonne histoire.

Titanfall 2 (Image credit: Electronic Arts)

Titanfall 2

Plates-formes disponibles : PS5, Xbox Series X|S et PC

Les gens sont tombés amoureux de Titanfall 2 parce qu'il réalise l'un de ces rêves de nerd pour lesquels les jeux vidéo sont parfaits : il vous permet de monter à bord d'un robot. Dans la peau du pilote Jack Cooper, vous pouvez à la fois contrôler le titan BT et vous aventurer seul. Échoué sur une planète étrangère, c'est votre travail d'équipe et votre capacité à résoudre les problèmes qui vous permettront de rentrer chez vous.

Titanfall n'est pas seulement recommandé parce qu'il est très agréable de se promener dans un titan, mais aussi parce que vous vous amuserez beaucoup en dehors de celui-ci. Jack saute de passerelle en passerelle, court sur les murs, et s'adapte généralement à n'importe quelle énigme environnementale rapidement et avec style. Le graphisme de Titanfall 2 est fantastique, avec des environnements en constante évolution qui sont un plaisir à regarder et à explorer. Si vous cherchez une bonne campagne solo, c'est l'un des meilleurs jeux FPS (et l'un des meilleurs jeux Xbox One). Sachez simplement que le multijoueur ne fonctionne plus.

Counter-Strike: Global Offensive (Image credit: Valve)

Counter-Strike: Global Offensive

Plates-formes disponibles : PC

Si vous aimez la précision et la compétition dans les jeux, Counter-Strike : Global Offensive est peut-être le jeu qu'il vous faut. Étant donné son statut de vivier pour les professionnels de l'e-sport, Global Offensive exige un niveau de compétence et de savoir-faire tactique qui va bien au-delà des jeux de tir plus décontractés de cette liste et qui testera certainement vos limites en tant que joueur de FPS.

Même si vous n'essayez pas de devenir le prochain Shroud, le fait de vous regrouper avec vos amis, d'apprendre les cartes et de concocter des moments héroïques furtifs, de démanteler la composition d'une équipe ennemie à l'aide de bombardements et de grenades astucieux est profondément satisfaisant, et c'est quelque chose à essayer si vous vous lassez des jeux de tir grand public qui dorlotent constamment le joueur. CS : Go conserve sa réputation de meilleur jeu FPS, ou du moins de jeu auquel de nombreuses personnes reviennent régulièrement. Si vous voulez travailler votre visée, faites-le ici.

Superhot (Image credit: Superhot Team)

SuperHot

Plates-formes disponibles : Oculus Quest, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC.

Excellent FPS pour tous ceux qui veulent faire plus que tirer, Superhot est un jeu où le temps se déplace lorsque vous bougez. Cela signifie que les manœuvres minutieuses et les tirs de précision sont de la plus haute importance, et le jeu lance constamment des arènes de combat complexes au joueur pour tester sa vitesse de réaction et les aspects les plus pointus de ses compétences en matière de FPS. Le tout est enveloppé dans un style artistique simple mais efficace et une campagne étonnamment captivante qui est bien trop belle pour être gâchée.

Superhot est unique, stylé et viscéral, et c'est un bon jeu pour ceux qui se sentent dépassés par la rapidité et la densité d'un jeu de tir. De plus, si vous avez la chance de posséder un casque de réalité virtuelle, vous pouvez essayer Superhot VR, qui renforce l'immersion et transpose habilement ce joyau du puzzle shooter dans le monde virtuel, ce qui en fait l'un des meilleurs jeux VR.

Apex Legends (Image credit: Electronic Arts)

Plates-formes disponibles : PC, PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch

Proposé par le développeur de Titanfall, Respawn Entertainment, Apex Legends est un FPS de type battle royale qui vous laisse vraiment libre de vos mouvements. Comme les autres battle royales, Apex Legends vous permet de travailler avec votre escouade pour être la dernière équipe debout, mais il se distingue vraiment par son excellent gunplay, sa conception de carte géniale et un casting de personnages fantastiques. Depuis son lancement, Apex Legends a innové dans son genre et ne cesse de se développer grâce aux mises à jour de Respawn.

Si vous souhaitez faire évoluer vos personnages comme dans Overwatch 2, mais que vous aimez la taille d'une bataille royale et la stratégie et la patience requises, faites d'Apex Legends votre prochain FPS.

Left 4 Dead 2 (Image credit: Valve)

Plates-formes disponibles : PC et Xbox Series X|S

Left 4 Dead 2 est un jeu de tir de horde de zombies qui témoigne de la capacité de Valve à réinventer constamment certains aspects du jeu de tir. Dans ce joyau de 2009, qui tient toujours la route aujourd'hui, vous avancez sur des cartes soigneusement conçues tandis qu'un IA place de nouveaux types de zombies, des hordes et des objets pour mettre au défi des équipes de quatre personnes de manière procédurale.

Chaque round est imprévisible et rempli à ras bord d'un chaos particulier, qui n'est qu'exacerbé en mode Versus, où des équipes de quatre peuvent s'affronter, en échangeant à chaque round les rôles des zombies et des humains. Vous allez adorer Left 4 Dead 2 pour son chaos, faucher des hordes d'ennemis avec des amis n'a jamais été aussi bien fait. Left 4 Dead 2 est non seulement un excellent jeu FPS, mais aussi l'un des meilleurs jeux d'horreur.

Overwatch 2 (Image credit: Activision Blizzard)

Overwatch 2

Plates-formes disponibles : PC, PS5, Nintendo Switch et Xbox Series X|S.

Si vous recherchez un jeu de tir en équipe, Overwatch 2 de Blizzard est un FPS qui mérite d'être envisagé. Ce jeu de tir multijoueur gratuit fait honneur au travail d'équipe et voit deux équipes de six joueurs s'affronter pour remplir des objectifs basés sur la carte. Les héros d'Overwatch 2 disposent tous de capacités et d'un style de jeu uniques, ainsi que d'une histoire bien établie.

Overwatch 2 est axé sur les combats en escouade, ce n'est donc pas un FPS pour ceux qui préfèrent se débrouiller seuls. Si vous êtes à la recherche d'un FPS rapide, coopératif et plein de personnages colorés, Overwatch 2 est fait pour vous.

Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege (Image credit: Ubisoft)

Plates-formes disponibles : PS5, Xbox Series X|S et PC

Rainbow Six Siege n'est pas seulement une merveille technique, c'est aussi un effort tactique permanent. Comme une poignée d'autres titre de cette liste, Siege est axé sur le travail d'équipe. Si vous avez une équipe qui travaille bien ensemble, Six Siege combine les meilleures caractéristiques de plusieurs jeux de cette liste, notamment des gadgets fascinants et des tirs précis.

Avec pour objectif de défendre ou de défier des objectifs, ce jeu coopératif en ligne à cinq contre cinq n'a rien à voir avec Call of Duty. Au lieu de courir rapidement sur les cartes, d'esquiver les balles et de tirer dans la tête, les personnages se voient attribuer des capacités et des ressources limitées, telles que des renforts de parois, des fils barbelés, des pièges et des explosifs, pour renverser et proclamer la victoire sur l'équipe adverse, le tout avec beaucoup d'efficacité.

Destiny 2: The Witch Queen (Image credit: Bungie)

Plates-formes disponibles : Xbox Series X|S, PS5 et PC

Il est difficile de trouver un autre jeu de tir avec une histoire comparable à celle de Destiny 2. The Witch Queen est la campagne ultime de Destiny 2, avec une narration fantastique, de nombreuses quêtes, de nouveaux équipements et des systèmes astucieux. L'histoire reprend des éléments qui ont été tissés dans la série depuis des années, ajoutant encore plus à la richesse de l'histoire du jeu, l'une des principales raisons pour lesquelles vous ne pourrez pas vous empêcher d'en redemander.

Destiny 2 : The Witch Queen est le jeu à son apogée, ce qui en fait l'un des meilleurs FPS du moment.

Meilleurs jeux FPS : FAQ

(Image credit: Bethesda)

Quels sont les jeux FPS qui sortiront bientôt ? Un certain nombre de jeux FPS sortiront en 2023, notamment Redfall, le jeu coopératif de vampire développé par Arkane Austin, le survival horror S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chornobyl, et l'action-RPG Atomic Heart. Ces titres promettent de diversifier les expériences de jeu, allant des scénarios de vampires et de mondes post-apocalyptiques à des aventures dans des réalités alternatives.