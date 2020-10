Meilleurs jeux vidéo VR : quelles sont les plus grandes immersions en réalité virtuelle ?

Vous êtes lassé(e) des jeux vidéo classiques et bien trop linéaires ? Et si vous passiez au stade supérieur ? Après tout, la réalité virtuelle est désignée comme la « prochaine étape » de l’évolution du jeu vidéo. Et même du divertissement. Au cours de ces dernières années, nous avons assisté à un véritable essor du genre auprès du grand public.

Celui-ci est dû à l’amélioration qualitative des casques VR. Ils sont plus légers, offrent plus de liberté et les constructeurs s’avèrent de plus en plus nombreux. Désormais, vous avez le choix - et donc celui du prix aussi – entre le HTC Vive, le Playstation VR, le Samsung Gear VR ou les Oculus Rift, Rift S, Quest et Go.

Bien sûr, la qualité des jeux en réalité virtuelle s’est également grandement améliorée. Nous constatons moins de latence et une direction artistique époustouflante sur la plupart des nouveaux titres proposés. Le jeu vidéo VR n'est toujours pas bon marché. Cependant, il devient de plus en plus accessible à chaque nouvelle mise à jour des casques VR. Et nous espérons que cette tendance se poursuivra cette année.

Vous trouverez ci-dessous notre sélection des meilleurs jeux vidéo disponible uniquement en réalité virtuelle. Ou possédant un mode dédié à ce type de gameplay. Chaque titre est jouable à partir d’un casque VR spécifique ou sur l’ensemble des casques présents sur le marché. Nous rappelons pour chacun le casque indispensable à la bonne exécution du jeu. Veillez à investir préalablement dans le casque VR compatible avant de lancer le jeu évoqué.

Soyez en outre assuré(e) que la liste des meilleurs jeux en réalité virtuelle a quelque chose à offrir à tous les publics. Que vous débutiez dans la VR ou que vous enchainez les sessions en salle de jeux professionnelle ou dans votre salon.

Prêt(e) à enfiler votre casque PSVR, HTC Vive ou Oculus Quest ? Préparez-vous pour le grand voyage et assurez-vous de repasser régulièrement sur ce guide, nous y ajouterons les nouveaux jeux VR les plus prometteurs ou déjà populaires.

Star Wars: Squadrons

Compatible avec : tous les casques VR

A l’heure où nous attendons toujours la programmation de l’Episode IX et donc de la fin de la saga Skywalker sur Disney Plus, Star Wars: Squadrons est un nouveau jeu VR qui devrait réaliser les rêves d’enfant de beaucoup d’aficionados. Développé par le studio EA Motive, il vous permet d’incarner à la fois un pilote rebelle et un tireur d’élite de la flotte impériale, dans une simulation de combat aérien extrêmement impressionnante en mode réalité virtuelle.

Le jeu comporte une campagne solo qui vous occupera une bonne dizaine d’heures, mais c’est avant tout les modes multijoueurs qui éblouiront vos rétines. Avec huit vaisseaux à votre disposition, dont les mythiques X-Wing et TIE Fighter, vous serez invité à devenir le meilleur volatile de la Galaxie, via deux styles de jeu bien distincts : le combat aérien (plaisir régressif de duels contre la montre) et la bataille de flottes (plus accès sur la coopération et la stratégie).

Ajoutez à cela une mise en scène remarquable, et vous obtenez un véritable épisode Star Wars à part dont vous êtes le héros.

Trover Saves the Universe

Compatible avec : PSVR, Oculus

Ce jeu comique nous vient tout droit des studios Squanch Games, fondés par Justin Roiland (le co-créateur de la série animée Rick & Morty). De ce fait, ce hit VR ressemble beaucoup à un épisode spécial du show irrévérencieux de Cartoon Network… mais avec des personnages différents. Des missions ridicules, des voix-off hilarantes, des histoires caustiques et bizarres, des mondes et des races extraterrestres à en pleuvoir, tous les ingrédients sont réunis pour passer un bon moment virtuel.

Trouver Saves The Universe est sorti en 2019 sur Nintendo Switch, PS4 et Xbox One. Il a été adapté pour accueillir les casques Oculus VR en juin 2020. Bon point pour ce titre : il contourne les mouvements indélicats (et même vomitifs) qui sont courants sur de nombreux jeux VR. Ce, en vous plaçant sur une chaise qui sert d'interface utilisateur. Vous pouvez contrôler le personnage principal, Trover, assis, et téléporter votre chaise dans différentes zones du jeu.

Half-Life : Alyx

Compatible avec : Oculus, HTC Vive, Valve Index

Ne vous attendez pas à la suite tant attendue d’Half-Life 2, ce nouvel épisode sobrement baptisé Alyx est en fait une préquelle qui nous invite à faire connaissance avec l’intrépide Alyx Vance. Cinq ans avant qu’elle ne rencontre Gordon Freeman. L’intérêt d’Half-Life : Alyx n’est donc pas de combler le manque des fans - encore que - mais d’imposer les studios Valve sur le marché VR, avec une franchise facile à vendre.

Et ça fonctionne. Dans la droite lignée de ces prédécesseurs, Half-Life : Alyx se révèle un jeu d’aventures époustouflant, avec un moteur physique à tomber. Et il n’est pas que beau, puisqu’il comblera tous les types de joueurs, du mordu de FPS à l’explorateur en passant par l’amateur de puzzle-games. Même les néophytes n’ayant jamais touché un Half-Life entreront aisément dans la partie. Assez longuement puisque la durée de vie du titre excède un peu plus de 10 heures. Vu la qualité générale qui s’en dégage, nous nous mettons à espérer de nouveau un chimérique Half-Life 3… en VR.

No Man's Sky

Compatible avec : tous les casques VR

Développé par le studio britannique Hello Games, ce jeu polyvalent entre survie, action-aventure et gestion a été plutôt mal accueilli par le public lors de sa sortie en 2016. La version VR a relancé le regain des joueurs et c’est aujourd’hui l’un des titres qui maîtrisent à la perfection l’expérience réalité virtuelle.

Traverser et découvrir des mondes générés aléatoirement était déjà une aventure épique. Depuis l’été 2019, vous avez également la possibilité de piloter votre vaisseau, collecter et transformer les ressources mais aussi combattre vos adversaires via votre casque VR. Le jeu est disponible sur PS4 et sur Steam.

Defector

Compatible avec : Oculus Rift, Rift S

Exclusivité lancée par Oculus, Defector vous met dans la peau d’un agent secret qui pourrait être jalousé par James Bond et Ethan Hunt (Mission Impossible). Le jeu VR s’avère d’ailleurs bien plus intéressant que bon nombre de titres liés à ces deux franchises, mêlant phases d’infiltration, FPS et aventure. Le tout dans une immersion bluffante avec un environnement sonore et visuel qui vous feront oublier le casque que vous portez.

Le gameplay de Defector est limité aux seuls casques VR Oculus Rift et Rift S et se lance sur PC uniquement. Il dure cinq heures à peine (pour moins de 20 euros) mais, croyez-nous, vous les sentirez passer !

Superhot VR

Compatible avec : Oculus, Windows Mixed Reality, PSVR

Superhot est un jeu de tir à la première personne (FPS) super addictif. Simple démo sur navigateur web lancée en 2013, Superhot dispose désormais d’un mode VR très ambitieux. Vous pouvez en effet éliminer vos ennemis avec un champ de vision à 360°, en vous laissant guider par les sons qu’ils émettent ou les traînées laissées par leurs balles.

Vous craignez que la mise à jour VR n’ait rendu le jeu plus complexe ? Détendez-vous, les déplacements au ralenti (le temps se suspend lorsque vous ne bougez plus) ont été conservés. Ce qui vous permet de repérer chaque cible plus facilement. Superhot VR est jouable sur PC et Playstation 4.

Vader Immortal

Compatible avec : Oculus Quest

Ecrit par David S. Goyer – le scénariste des films Man of Steel et The Dark Knight -, développé par ILMxLAB et Disney, Vader Immortal se veut une nouvelle œuvre épique Star Wars, construite sous forme de trilogie. Jeune padawan, vous êtes appelé(e) à percer les mystères de la Force et à en maîtriser les pouvoirs. Vous devrez ensuite faire un choix entre les côtés lumineux et obscur avant d’affronter le plus grand fléau de la Galaxie et son armée.

Les jeux Star Wars sont connus pour leurs immenses qualités narratives comme esthétiques. Celui-ci poursuit la lignée et vous permet de ressentir la Force à travers votre casque Oculus Quest, modèle exclusif pour ce titre.

Space Pirate Trainer

Compatible avec : Oculus, Windows Mixed Reality, HTC Vive

Si vous êtes fan des Gardiens de la Galaxie, ce jeu pourrait éveiller votre curiosité ! Space Pirate Trainer est un shoot-em-up qui a enthousiasmé de nombreux usagers de l’HTC Vive lors de sa sortie en 2016. Il a depuis été porté sur Oculus et Windows Mixed Reality.

Dans la peau d’un corsaire de l’espace, à l’humour très starlordien, vous devez défendre votre vie face à des robots volants. Vous disposez pour cela d’un gigantesque arsenal et d’un bouclier pour vous défendre. Comme pour Superhot VR, présenté plus haut dans ce classement, des ralentis vous permettent de mieux gérer vos mouvements en VR. Le jeu s’avère pour autant très physique, une véritable session de fitness à part entière, sur PC uniquement !

Fallout 4 VR

Compatible avec : HTC Vive

En tant que fans du monde post-apocalyptique de Fallout depuis quelques décennies, nous sommes sans doute peu objectifs. Néanmoins, avant sa mouture VR, Fallout 4 disposait déjà de tous les ingrédients pour livrer une incroyable expérience immersive. Une carte variée, très vaste, remplie de multiples surprises, bonnes (des quêtes secondaires à n’en plus finir) comme mauvaises (les griffemorts) à destination du joueur.

Aussi lorsque l’éditeur Bethesda a annoncé la mise à niveau de son RPG culte au format réalité virtuelle, nous en attendions forcément beaucoup. Supporté exclusivement par le casque HTC Vive, Fallout 4 VR ne nous a jamais déçus. Encore plus ambitieux que l’original, il nous fait revivre des combats intenses et une exploration palpitante des Terres Désolées. Depuis vos PC, Xbox One ou PS4.

Beat Saber

Compatible avec : Oculus, Windows Mixed Reality, HTC Vive

Epluchez les pistes audio les plus folles de Dance Dance Revolution et de Guitar Hero. Ajoutez un zeste de Star Wars et de Tron pour le Lore. Mixez-le tout sauvagement et vous obtenez Beat Saber ! Ce jeu musical en réalité virtuelle vous invite à découvrir si vous avez le sens du rythme en suivant les chorégraphies les plus audacieuses (et ridicules) jamais conçues dans un titre vidéoludique. Et comme si ça ne suffisait pas, vous êtes amené(e) à tailler quelques cubes bleus et rouges à coups de sabres laser… tout en évitant les obstacles qui se dressent devant vous.

La difficulté est intense, les crises de fou rire aussi. Nous vous encourageons bien évidemment à partager ces parties endiablées à plusieurs. Confiez-même à chaque joueur, et à tour de rôle, la réalisation de vos prouesses ou d’un bêtisier, selon de quel côté on se place.

Astro Bot: Rescue Mission

Compatible avec : PlayStation VR

Qui considère Wall-E comme le meilleur film d’animation Disney ne peut qu’adorer Astro Bot. Et même si ça n’est pas le cas, ce petit robot gravite dans un univers tellement enchanteur qu’il ne sera pas difficile de vous attirer à l’intérieur. Astro Bot est un jeu de plate-formes exclusif à PlayStation dans lequel vous incarner un robot spationaute dont le vaisseau a été détruit et l’équipage disséminé aux quatre coins de la galaxie.

A vous de parcourir des niveaux très contrastés où vous devrez tour à tour sauter, voler, récupérer des matériaux et castagner de l’extraterrestre afin de rassembler votre flotte et voguer de nouveau vers l’infini et au-delà. Astro Bot: Rescue Mission vous amuse autant qu’il peut vous émouvoir. Et surtout vous surprendre avec, pour une fois, un jeu VR qui n’est pas à la première personne !

Tetris Effect

Compatible avec : PlayStation VR

Il est difficile de mettre des mots sur l'expérience Tetris Effect. Fondamentalement, vous jouez à une partie classique de Tetris. Sauf qu’ici, vous ne vous contentez plus de déplacer des formes pour qu’elles s’emboîtent les unes sur les autres dans le but de former des lignes. Non, dans la version VR, chacune de vos actions entraine une réaction dans l’environnement visuel ET musical.

Coiffé d’un casque PSVR, vous vous déplacerez ainsi de mondes en mondes, dans les profondeurs sous-marines bercées par le chant des baleines aux confins de l’Univers avec ses percussions électros entêtantes. Un entracte hypnotique, voire psychédélique, qui vous détendra le temps d’une pause - ou de quelques-unes, faites-vous plaisir - dans votre quotidien survolté.

Skyrim VR

Compatible avec : Oculus Rift, HTC Vive, PlayStation VR

Aujourd’hui, est-il encore besoin de présenter Skyrim ? Pendant que plusieurs générations de joueurs attendent impatiemment la suite du meilleur RPG de la décennie précédente, l’éditeur Bethesda a décidé de multiplier les portages de sa saga Elder Scrolls, d’abord en tant que MMO puis dans le cercle très fermés des jeux VR multiplateformes.

Sur ce dernier segment, Skyrim VR se montre doublement généreux. Non seulement vous revivez le jeu de base en mode immersif mais, en plus, vous pourrez y ajouter les aventures des extensions Dawnguard, Hearthfire et Dragonborn. Certes, Skyrim VR est loin d’être parfait avec ses graphismes datés mais, en 2020, la contrée de Bordeciel peut difficilement échapper à une excursion en réalité virtuelle. Nous vous conseillerons d’ailleurs de préférer l’option PC, plus belle et ouverte que son équivalence sous PSVR.

Moss

Compatible avec : PlayStation VR

Vous aimez les contes de fées ? Ça tombe bien, Moss vous en fait vivre un plein de magie, de suspense et d’action. Enfilez votre casque PSVR et incarnez Quill, une souris intrépide à travers les yeux de laquelle vous verrez le monde en grand.

Quill doit sauver son oncle d’un despote incendiaire, Sarffog le serpent, qui a réduit son royaume en cendres. Pour mener à bien sa quête, notre rongeur - et donc vous - devra traverser forêts et ruines et résoudre des énigmes parfois classiques, souvent complexes. L’originalité du gameplay réside aussi dans la manipulation de l’environnement. Sorte de deus ex machina, vous déplacez les obstacles et aidez Quill à emprunter les chemins les plus rapides. Car Moss est avant tout une aventure VR conviviale et tous publics.

Elite: Dangerous

Compatible avec : tous les casques VR

Sorti en 1984, le premier jeu Elite a été revu et corrigé pour répondre aux standards de l’époque 30 ans plus tard. Elite : Dangerous est un MMO très populaire qui vous permet d’explorer les milliards de systèmes de la Voie Lactée, dans la peau d’un chasseur de primes, d’un soldat, d’un mercenaire ou d’un pirate.

L’adaptation VR de ce simulateur spatial, à la durée de vie aussi étendue que notre système solaire, accroit sa liberté d’action. Vous pouvez marchander, voler ou combattre les autres joueurs avec plus de réalisme. Si tant est que vous réussissiez à la prendre en main au cours des premières heures, la maniabilité semblant un bien capricieuse.

Keep Talking and Nobody Explodes

Compatible avec : Oculus Rift, Samsung Gear VR

Voici un jeu de casse-têtes collaboratif qui va vous faire perdre un tas d’amis. Keep Talking and Nobody Explodes est le nouveau Mario Party, un hit plein d’adrénaline où une équipe de 2 à 6 joueurs doit mettre ses talents en commun pour désamorcer une bombe. Le joueur principal, armé d’un casque VR, porte cette lourde tâche pendant que ses co-équipiers lui glissent des indications aussi stressantes qu’indispensables pour mettre HS le minuteur.

Keep Talking and Nobody Explodes requiert une coopération intense de la part de vos pairs. Chaque partie s’avère très amusante si vous êtes accompagné(e) du bon groupe de personnes. Et du bon casque ! A noter : la version Oculus Rift doit être contrôlée également par une manette de jeu, cette dernière est facultative si vous utilisez le Samsung Gear VR.

Rick and Morty Simulator: Virtual Rick-ality

Compatible avec : Oculus Rift, HTC Vive, PlayStation VR

Attention : cette simulation intégralement virtuelle s’adresse principalement aux fans de la série animée Rick & Morty. Si vous n’avez jamais vu un épisode ou que vous êtes insensible à l’humour irrévérencieux de l’un des tandems les plus adorés de Netflix, Virtual Rick-ality risque de vous paraitre obscur si ce n’est ennuyeux.

La mécanique du jeu clone celle du précédent best-seller de l’éditeur Owlchemy Labs : Job Simulator. Dans un environnement interactif rempli d’objets à manipuler, vous devrez multiplier les combinaisons pour mener à bien les expériences scientifiques loufoques de Rick et répondre à ses différentes corvées. Chaque action engendrant évidemment une réaction… inattendue.

Resident Evil 7: Biohazard

Compatible avec : PlayStation VR

Resident Evil 7: Biohazard est une bouffée d’air frais dans l’univers de la réalité virtuelle. Une bouffée putride certes, qui vous terrorisera à bien des occasions, mais un vent d’originalité tant par son gameplay que par sa direction artistique. L’une des plus, si ce n’est la plus, qualitative au sein d’un jeu vidéo VR.

Si vous connaissez un peu la franchise Resident Evil, vous savez d’ores et déjà que la première innovation est d’avoir chamboulé la perspective du joueur qui a désormais affaire à un survival horror… en vue à la première personne. Bonjour l’angoisse !

Pire : à chaque niveau, il vous est impossible de tout simplement prendre la fuite face à des zombies qui veulent grignoter votre cerveau. Nous sommes bel et bien dans un Resident Evil et il vous faudra utiliser celui-ci pour résoudre des énigmes, ouvrir des portes et établir des tactiques de défense pour rationner vos balles et ce qu’il vous reste de vie.

Dernière nouveauté et non des moindres : vous n’incarnez plus un agent spécial surentrainé mais un Monsieur Tout-le-monde désireux de retrouver sa femme disparue et parti à sa recherche dans une vieille bicoque avec un tapis à l’entrée où il pourrait être écris « FUIS » plutôt que « Bienvenue ».

Batman: Arkham VR

Compatible avec : PlayStation VR

Avec la saga Arkham, l’éditeur Rocksteady a très certainement signé les meilleures adaptations vidéoludiques de comic-books. Batman: Arkham VR fait suite à l’ultime épisode de la franchise, Arkham Knight, et pratiquement aucun d'entre nous ne s'y attendait.

En réalité, Batman: Arkham VR est davantage une intrigue policière autonome qu'une suite canonique. Finis les combats à la chaine, vous enfilez cette fois la cape du chevalier de Gotham City pour résoudre une série de mystères ayant pour sources quelques-uns des pires super-vilains échappés de l’asile d’Arkham. Attendez-vous à explorer des lieux qui vous sembleront bien plus grandioses que dans les chapitres précédents. Hélas vos aventures seront aussi plus courtes, Arkham VR se construisant davantage comme une extension de jeu que comme un hit à part entière.

Arizona Sunshine

Compatible avec : Oculus Rift, HTC Vive

Il est très rare qu’une immersion dans la réalité virtuelle, aussi intense soit-elle, dure aussi longtemps qu’un jeu vidéo classique. Qualité et durée de vie assez longue, c’est ce que promet Arizona Sunshine, nouvelle invasion zombie développée par le studio Vertigo Games.

Le titre a des airs de Left 4 Dead. Comme son ainé, vous vous retrouvez face à des hordes de zombies, décidées à gâcher votre conquête de l’Ouest américain. En campagne solo ou en mode multijoueur, vous devrez décimer des milliers d’ennemis morts-vivants et vous frayer un chemin jusqu’à l’hélico le plus proche. Malgré que les trois quarts de la carte s’étendent en plein désert, Arizona Sunshine est graphiquement très réussi. Avec, en bonus, une ambiance sonore qui vous fera sursauter toutes les deux minutes. Un conseil : espacez vos parties pour ménager votre cœur.

Minecraft VR

Compatible avec : Oculus Rift, Windows Mixed Reality, Samsung Gear VR

Le jeu bac à sable le plus populaire au monde se veut aujourd’hui une interface très prisée par la réalité virtuelle. Dans Minecraft VR, vous avez la possibilité d’explorer les différents mondes du jeu mais aussi de développer le vôtre selon deux perspectives. En vue cinéma, vous « flottez » à travers vos environnements favoris, en vue à la première personne, vous êtes plus que jamais acteur.

Déplacez-vous en marchant, courant sautant, tremblez face aux monstres tapis derrière vous, passez la nuit à la belle étoile, tendez l’oreille et appréciez les nombreux indices sonores qui s’offrent à vous. La version VR amplifie la liberté apportée par le jeu originel et il sera difficile de revenir à celui-ci, une fois que vous aurez plongé dans l’univers immersif de Mojang.

Eve: Valkyrie

Compatible avec : Oculus Rift, PlayStation VR

Les développeurs du MMO Eve Online apprécient tellement leur création qu’ils ont décidé de la porter sur casques VR. Ce shooter spatial vous engage dans une série de combats en apesanteur qui vont vous faire tourner la tête. Vous y prendrez plaisir, autant que de customiser votre vaisseau, mission sans fin qui vous tiendra occuper des dizaines d’heures.

Ce qui tombe bien car la campagne solo est plutôt courte. Vous vous consolerez avec le mode multijoueur qui vous permettra d’engager les meilleurs partenaires et de faire jouer vos lasers dans les confins de la galaxie. Pour ramasser toujours plus de primes et agrandir votre cher vaisseau.

Star Trek: Bridge Crew

Compatible avec : Oculus Rift, HTC Vive, PlayStation VR

Si vous êtes fan des différentes séries Star Trek depuis les années 60 ou des derniers films de J.J. Abrams, bref que vous êtes un trekkie pur et dur, vous allez exalter en prenant les commandes de l’USS Aegis. Un vaisseau qui n’a rien à envier à l’Enterprise. Votre casque VR vous permet une visite guidée des plus réalistes. Avant de vous rappeler à la réalité : vous avez un job et Starfleet, votre employeur, ne vous lâchera qu’après l’ultime « Mission terminée ».

Star Trek : Bridge Crew est avant tout un jeu social et vous serez amené à faire équipe avec trois autres joueurs. Le titre est cross-play donc vous pourrez inviter vos amis, qul que soit la console ou le PC sur lesquels ils jouent. Seule ombre au tableau : vous ne croiserez jamais le Capitaine Kirk et Spoke dans les couloirs.

Lucky's Tale

Compatible avec : Oculus Rift, HTC Vive

Lucky's Tale est un petit jeu de plateforme qui a tout pour plaire. Pensez donc : il est la fusion rêvée de Mario 64, d’Alex Kidd et de Crash Bandicoot. Avec des niveaux riches en couleurs et en obstacles, vous allez devoir relever de nombreux défis pour sauver votre meilleur ami, un cochon-tirelire, par le Big Boss final du jeu.

Si la vue reste à la troisième personne, vous vivrez - et c’est assez inédit – chaque cinématique entre les niveaux en mode VR. Vous avez également la possibilité de jeter un coup d’œil au-delà des limites du niveau, en bougeant la tête, ce qui vous révélera des indices inestimables pour avancer. Tricher sans cheat codes, un autre pouvoir de la réalité virtuelle !

