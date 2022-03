Les meilleurs casques VR en 2022 : quels modèles vous garantissent une immersion totale ?

Included in this guide:

Dans la bataille des meilleurs casques VR, la concurrence est féroce. Pour l'instant, l'Oculus Quest 2 sans fil de Facebook reste le casque VR à battre grâce à son prix abordable et à sa facilité d'utilisation - et il est probable qu'il restera en tête jusqu'à ce que nous voyions des modèles plus prometteurs rentrer en compétition, comme l'Oculus Quest 2 Pro ou l'Oculus Quest 3.

Le choix d'un casque VR dépend en fait de ce que vous recherchez personnellement. Si vous exigez un modèle haut de gamme, le Valve Index représente un casque VR performant et puissant dont le succès a été étouffé par une offre limitée.

Ceux qui possèdent une console PlayStation voudront jeter un coup d'œil à l'actuel casque PSVR ou attendre la sortie du PSVR 2, prévue un peu plus tard cette année. Les nostalgiques qui se souviennent de l'époque où HTC était le leader du marché peuvent également se tourner vers le HTC Vive Flow, sans fil et plus "VR casual".

Il est important de noter que d'autres entreprises fabriquent également des casques VR, mais souvent avec des caractéristiques très spécifiques. Des marques connues, comme Apple, travaillent sur des casques VR qui pourraient bouleverser le marché de manière importante.

Pour l'instant, cependant, la question de savoir quel est le meilleur casque VR est relativement basique, avec seulement une poignée de grands modèles qui conviennent chacun à différents types de joueurs et de consommateurs. Donc, si vous voulez connaître nos recommandations les mieux notées, lisez ce qui suit. N'oubliez pas de consulter ensuite notre classement des meilleurs jeux VR.

Notre sélection

(Image credit: Valve)

1. Valve Index Le meilleur casque VR Caractéristiques techniques Disponibilité : Disponible, mais souvent en rupture de stock Prix: 1 079 € (kit complet) Filaire: Oui Support optionnel requis: Votre PC Les meilleures offres du jour Voir à Amazon Pourquoi l’acheter + Champ de vision le plus large + Les manettes offrent un suivi parfait Pourquoi attendre - Requiert un GPU haut de gamme - Cher par rapport à la concurrence

Le Valve Index est un excellent casque VR, il représente un véritable système next-gen par rapport à ses prédécesseurs. Il possède en effet un écran net qui fonctionne assez bien même avec des GPU plus anciens, un champ de vision plus large, un taux de rafraîchissement plus élevé et les contrôleurs de Valve peuvent suivre le mouvement de chaque doigt. Il s'agit d'une mise à niveau significative du HTC Vive, avec un affichage beaucoup plus fluide que celui du Vive Pro.

Cependant, il n'est pas exempt d'inconvénients. Au cours de nos tests, nous avons constaté que sa configuration pouvait se montrer délicate, que les mises à jour causaient quelques problèmes de connexion aléatoires et que des erreurs se produisaient souvent. Vous aurez également besoin de l'un des meilleurs ordinateurs portables pour profiter pleinement de ses performances.

Si vous pouvez passer outre ces problèmes, c'est un très bon casque VR. Son écran à haute résolution et sa meilleure fréquence de rafraîchissement nous ont permis de l'utiliser pendant de longues périodes sans être gênés, et les contrôleurs Index constituent une réelle amélioration par rapport à ceux qui sont livrés avec le Vive.

Bien que nous pensions qu'il s'agit du meilleur casque VR pour 2022 et de notre meilleur choix pour les propriétaires de PC, il convient de mentionner que le Valve Index peut parfois être difficile à trouver, sa production ayant été ralentie pendant la pandémie.

(Image credit: Oculus)

2. Oculus Quest 2 Le meilleur casque VR autonome Caractéristiques techniques Disponibilité : Disponible dès maintenant Prix: 349 euros Filaire: Non Support optionnel requis: Non, il s'agit d'un casque VR autonome Les meilleures offres du jour Voir à Adorama WW Voir à Conrad FR Voir à Amazon Pourquoi l’acheter + Des expériences incroyablement immersives + Poids confortable + Facile à utiliser Pourquoi attendre - Nécessite un compte Facebook - Peut provoquer le mal des transports

Le Quest 2 sera le meilleur casque VR pour la plupart des gens. Il n'a pas besoin d'être relié à un PC coûteux, offre une belle liberté de mouvement et il se veut facile à paramétrer puis à utiliser.

Il s'agit d'une amélioration significative par rapport au Quest original, avec une expérience plus réactive grâce à l'amélioration de la RAM et des spécifications de la puce, ainsi qu'un écran à plus haute résolution 50% plus net que son prédécesseur.

Les développeurs ont la possibilité de faire tourner leurs jeux à 90 Hz (ce qui est important pour améliorer le confort et le réalisme pendant le jeu), et le casque lui-même s'avère plus léger qu'auparavant. La fonction de suivi des mains, intégrée d'emblée dans le Quest 2, est également impressionnante.

Il n'y a rien de tel que le frisson de la VR sans câble. Des jeux comme Robo Recall et Beat Saber devraient encore vous étonner, et transformer YouTube VR ou BigScreen VR en un centre de divertissement bienvenu.

L'Oculus Quest original reste un excellent choix si vous recherchez un casque VR non connecté. Le Quest 2 apporte une mise à niveau significative, avec un écran LCD d'une résolution de 1832 x 1920 pixels par œil, piloté par un processeur Snapdragon XR2 et 6 Go de RAM. En attendant l'Oculus Quest 3...

(Image credit: HTC)

3. HTC Vive Pro 2 Le meilleur casque VR haute résolution Caractéristiques techniques Disponibilité : Disponible dès maintenant Prix: 799 € Filaire: Oui Support optionnel requis: Oui, votre PC haut de gamme Les meilleures offres du jour Voir à GrosBill FR Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Très haute résolution + Grand champ de vision + Accès à de grands jeux Pourquoi attendre - Coûteux - Peut chauffer - Beaucoup de câbles

Il n'est pas bon marché, mais si vous recherchez ce qui se fait de mieux en matière de fidélité visuelle VR sur PC, le HTC Vive Pro 2 devrait figurer en tête de votre liste.

Dernière évolution de la gamme HTC Vive, le Vive Pro 2 offre une résolution 5K (2448x2448 pixels par œil), un champ de vision de 120 degrés et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Si vous disposez d'un PC gamer puissant pour le soutenir, il s'agit de l'écran le plus clair et le plus réaliste que vous puissiez trouver actuellement sur le marché VR grand public.

Le HTC Vive Pro 2 a aussi ses défauts. L'écran peut chauffer après une utilisation prolongée, les contrôleurs n'ont pas beaucoup changé depuis la sortie du tout premier casque Vive, et les stations de suivi externes comme le câblage attaché peuvent s'avérer une corvée à mettre en place par rapport aux dispositifs en libre-service tels que l'Oculus Quest 2.

Néanmoins, si vous voulez que vos sessions de jeu VR soient les plus sublimes, et que vous avez les moyens de vous offrir le casque comme le PC haut de gamme qui l'accompagne, c'est un rêve éveillé.

(Image credit: PlayStation)

Contrairement à de nombreux casques VR qui nécessitent un PC pour fonctionner, le PlayStation VR de Sony requiert une console PS4 ou PS5. Cela signifie que si vous en avez déjà une, c'est de loin le meilleur casque VR conçu pour vous.

Compte tenu de la différence de puissance considérable entre une console Sony et un PC haut de gamme, le PlayStation VR est un casque VR étonnamment compétent. Son taux de rafraîchissement se veut réactif, et nous n'avons eu aucun problème avec la fiabilité de son suivi de tête. La collection de jeux PlayStation VR est également impressionnante.

Sony a répondu à l'une de nos principales objections à l'égard du PlayStation VR - le fait que ses accessoires soient vendus séparément - en proposant une variété de packs et d'offres groupées PlayStation VR comprenant des dispositifs tels que la PlayStation Camera. Cependant, les contrôleurs PlayStation Move, bien qu'inclus dans certains packs, ne sont pas présents partout. Ainsi, si vous devez être conscient du coût supplémentaire que cela implique, selon le pack que vous choisissez, les récentes baisses de prix ont rendu le PlayStation VR encore plus abordable.

Le modèle PSVR 2 sortira en 2022 selon Sony, ce qui signifie que le modèle original reste le meilleur casque VR pour consoles Sony d'ici là.

(Image credit: Oculus)

La réalité virtuelle a parcouru un long chemin depuis que Palmer Luckey, fondateur d'Oculus (et figure emblématique controversée de la VR), a présenté l'Oculus Rift au monde en 2012.

Comme l'Oculus Rift, le Rift S fonctionne en tandem avec un PC pour offrir des expériences de réalité virtuelle. Il se connecte à votre PC par le biais d'un port USB 3.0 et d'une connexion DisplayPort, et est relié à la machine par un long câble plus que suffisant pour vous déplacer dans votre chambre. Il est plus limité en termes de liberté de mouvement que le superbe Oculus Quest sans fil, mais la contrepartie est que, alimenté par votre PC, il s'avère capable d'offrir des expériences plus détaillées et dynamiques.

En juillet 2021, Oculus a annoncé que l'Oculus Rift S n'était plus disponible à la vente. Au moment de la rédaction de cet article, vous pouvez encore vous procurer des exemplaires chez certains détaillants qui n'ont pas encore épuisé leurs stocks, mais il n'est officiellement plus vendu après avoir été abandonné plus tôt dans l'année.

A considérer également

Il n'y a pas beaucoup de marques de casques VR qui s'affrontent sur le marché - du moins pas pour le moment. Celles qui existent disposent d'un savoir-faire matériel et un traitement logiciel intelligent pour créer des expériences de réalité virtuelle vraiment merveilleuses. Cela signifie que, si vous ne choisissez pas l'un des casques VR ci-dessus, il est logique de regarder des substituts moins chers.

Vous ne trouverez plus nécessairement tous ces casques dans les enseignes usuelles. Mais beaucoup d'entre eux sont encore disponibles à l'achat via des revendeurs sur des sites comme Ebay.

(Image credit: oculus)

Oculus Quest

Le successeur de l'Oculus Quest, l'Oculus Quest 2, est l'un de nos meilleurs casques VR de 2022. Pour autant, l'Oculus Quest reste une option VR viable si vous voulez essayer un casque autonome qui délivre une expérience véritablement mobile.

De plus, les mises à niveau entre le premier et le deuxième modèle n'ont pas été aussi importantes que vous pourriez le penser. Avec le Quest, vous disposez toujours d'un système VR tout-en-un qui fonctionne dès sa sortie de la boîte et concède six degrés de liberté ainsi qu'une vaste sélection d'applications et de jeux.

(Image credit: oculus/facebook)

Oculus Rift

Lors de sa sortie, l'Oculus Rift a changé la donne. Il s'agissait de l'un des premiers casques VR à prouver que la réalité virtuelle pouvait être une expérience très immersive et agréable.

Cela a changé depuis. L'Oculus Rift original a presque cinq ans et il a été dépassé par l'Oculus Rift S. Bien que le Rift S soit déjà en train de suivre les traces du Rift original après avoir été abandonné.

L'Oculus Rift original demeure toujours un casque VR décent, et maintenant qu'il n'est plus officiellement disponible auprès d'Oculus, vous pouvez trouver des remises alléchantes sur les sites d'enchères.

(Image credit: htc)

HTC Vive

Lancé en 2016, le HTC Vive a été l'un des premiers casques VR premium disponibles pour les consommateurs. Et, pendant longtemps, il a été le roi de la technologie VR grand public.

Avance rapide jusqu'en 2022, beaucoup de choses ont changé. Depuis le lancement du HTC Vive original, l'entreprise a également lancé un certain nombre de nouveaux casques VR, notamment le HTC Vive Cosmos et le HTC Vive Cosmos Elite, ainsi que le Vive Pro 2 mentionné ci-dessus dans notre sélection.

Cela ne veut pas dire que le HTC Vive original n'est plus une option solide pour commencer votre voyage VR - il faut juste considérer qu'il compte quelques années de plus que certains des modèles les plus performants du moment.

Quel est le meilleur casque VR mobile ?

(Image credit: samsung)

La VR mobile est un terme utilisé pour décrire une expérience de VR alimentée par votre smartphone et une application mobile spécifique.



Pour beaucoup de gens, c'est un moyen rapide, facile et très bon marché d'essayer la VR et cela peut être une excellente première étape pour explorer toutes ses possibilités. Si vous n'êtes pas prêt à vous engager dans l'achat d'un casque VR - ou si vous n'êtes même pas sûr d'être intéressé par la VR - envisagez la VR mobile, avec des casques comme le Samsung Gear VR ou le Google Cardboard.

Cependant, étant donné que ces expériences VR sont alimentées par votre smartphone plutôt que par un PC haut de gamme, elles ne peuvent pas être comparées à l'expérience que vous obtiendriez avec l'un des casques VR cités ci-dessus.

Quels sont les meilleurs casques de réalité augmentée ?

Il existe actuellement un certain nombre de casques de réalité augmentée sur le marché. Mais très peu sont destinés aux consommateurs ordinaires.

La plupart des meilleurs casques de réalité augmentée, comme le Microsoft Hololens 2, sont disponibles à l'achat, auprès de cibles plus professionnelles. Avec notamment le déploiement du Microsoft HoloLens 2 Industrial Edition, un dispositif de réalité mixte non autonome conçu et testé pour couvrir des environnements industriels réglementés. Il est concurrencé par les Google Glass Enterprise Edition 2.

L'une des raisons pour lesquelles nous sommes si sûrs de l'avenir des casques de réalité augmentée auprès du grand public est que les grandes marques technologiques consacrent actuellement beaucoup de temps, d'énergie et de ressources aux nouvelles offres de Réalité Augmentée. Prenons l'exemple d'Apple : ce n'est un secret pour personne que la firme de Cupertino travaille sur un produit AR/VR, appelé pour l'instant Apple Glass.

FAQ

Quel est le meilleur casque VR ? Cela dépend de vos priorités. Si vous voulez une liberté ultime et une représentation VR fluide, un casque sans fil vous conviendra mieux. L'Oculus Quest 2 est actuellement la meilleure option. Cependant, les casques filaires offrent les meilleurs graphismes et taux de rafraîchissement, donc si vous recherchez les meilleures performances, ils seront votre premier choix - si vous avez le PC pour les alimenter et le budget pour les acheter, bien sûr. Il faut également tenir compte des jeux auxquels vous voulez jouer. Certains jeux VR ne sont disponibles que sur certains appareils pilotés par un PC. Cela dit, les bibliothèques de jeux VR se recoupent largement d'un appareil à l'autre et certains casques sans fil peuvent être reliés en option à un PC par un câble.