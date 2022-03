Meilleurs casques et écouteurs pour faire du sport : dépassez-vous en musique

Included in this guide:

Des casques et écouteurs adaptés pour le sport sont indispensables pour tous ceux qui ont besoin d'une bande-son motivationnelle pour brûler leurs calories et se dépasser. Mais tous ne partagent pas la même conception. Ainsi, les coureurs et les nageurs privilégieront une accroche plus tenace, tandis que les adeptes des salles de sport préféreront une annulation active du bruit plus prononcée pour couvrir le brouhaha ambiant.

Le design est donc le premier critère d'achat à prendre en compte dans le choix d'un casque ou d'écouteurs 100% dédiés à votre discipline sportive. Notamment si vous avez besoin d'un compagnon audio avec un indice de résistance IPX - essentiel si vous emportez vos écouteurs à la piscine. Vous devez vous assurer que vos nouveaux écouteurs possède au moins un indice d'étanchéité IPX4 ou supérieur, ce qui signifie qu'ils seront capables de faire face à un peu de sueur et à une averse.

Le confort est également très important : recherchez-vous un casque supra-auriculaire qui restent en place pendant des exercices légers, ou des écouteurs intra-auriculaires compacts qui ne bougent jamais ? Préférez-vous la sécurité des écouteurs filaires pour ne pas risquer de les perdre ou la liberté des écouteurs sans fil ? Voulez-vous être conscient de votre environnement lorsque vous vous entraînez sur route ou dans des espaces publics, ou souhaitez-vous échapper totalement au monde extérieur avec l'un des meilleurs casques anti-bruit ?

Enfin, ne négligez pas le niveau d'autonomie de votre futur casque ou de vos prochains écouteurs sans fil. Pensez à la durée habituelle de vos séances d'entraînement : devez-vous les recharger entre chaque séance, une fois par semaine ? Ou les utiliserez-vous de même lors de vos trajets quotidiens ?

Voici les questions de base. A noter que certains des meilleurs écouteurs pour le sport incluent des fonctionnalités spécialisées, telles qu'un moniteur de fréquence cardiaque ou un coach personnel sous forme d'IA. Vous aimeriez peut-être en bénéficier.

Notre sélection

(Image credit: Adidas)

Vous pourriez opter pour une paire d'écouteurs classiques lorsque vous souhaitez vous évader en musique dans une salle de sport, mais si vous préférez quelque chose de plus substantiel, l’Adidas RPT-01 pourrait constituer le meilleur casque qui soit - en particulier si vous exécutez des exercices relativement statiques comme soulever des poids.

Bien sûr, tout le monde n'a pas envie de s'encombrer d'un casque supra-auriculaire pendant l'entraînement, mais la conception « respirante » développée par Adidas signifie que vous ne risquez pas de surchauffer vos oreilles. En outre, ce casque offre une autonomie bien supérieure à celle d'écouteurs sans fil True Wireless.

L'arceau et les coussinets peuvent même être retirés et lavés, après des séances particulièrement éprouvantes et riches en transpiration. Bien que la qualité sonore ne soit pas poussée à son paroxysme, le RPT-01 délivre une musique suffisamment forte et généreuse en basses, pour que vous profitiez pleinement de n'importe quel genre.

(Image credit: Beats)

Si vous voulez booster votre course sans vous prendre les mains dans le câble de vos écouteurs, les Powerbeats Pro représentent l'alternative idéale. Les derniers écouteurs sans fil de Beats ont quelque chose de spécial : ils s'avèrent extrêmement confortables, délivrent un son correct et - surtout - ne tombent jamais.

Vous pouvez courir aussi longtemps que vous le désirez, ils ne vous gêneront pas grâce à leurs crochets d'oreille bien ajustés et à leur indice de résistance à la transpiration IPX4. Ainsi qu'à des ajouts astucieux comme un orifice de ventilation barométrique qui réduit la pression. Cerises sur le gâteau : leur durée de vie et leur qualité sonore se veulent nettement supérieures.

En fonction de vos goûts, vous serez peut-être déçu d'apprendre que les Powerbeats Pro ne sont pas équipés d'une fonction d'annulation active du bruit, ce qui signifie qu'ils ne bloqueront pas les bruits ambiants. En revanche, si vous tenez absolument à écouter votre musique sans être dérangé, optez pour les écouteurs Bose QuietComfort Earbuds, les meilleurs écouteurs sans fil à suppression de bruit que vous puissiez acheter.

Remarque : si vous participez régulièrement à des courses, n'oubliez pas que de nombreuses compétitions exigent que vous puissiez entendre les ordres des commissaires et repérer la circulation présente sur les parcours ouverts. Si vous privilégiez les circuits plus courts et que vous avez besoin de musique quoi qu'il en coûte, cherchez une paire d'écouteurs à conduction osseuse comme l'ensemble Aftershokz Aeropex.

(Image credit: Bose)

Lorsque vous faites du vélo, il est vraiment important d'être conscient de ce qui vous entoure, en particulier des piétons et de la circulation en sens inverse. C'est pourquoi nous recommandons aux cyclistes d'essayer les superbes Bose Frames au lieu d'une paire d'écouteurs ou d'un casque classiques.

Les Bose Frames combinent vos lunettes de soleil avec des écouteurs en intégrant des haut-parleurs dirigés vers vos oreilles. Cela signifie que vous pouvez garder vos oreilles et votre tête libres de tout surplus - tout en étant capable d'écouter de la musique, des podcasts ou des livres audios.

La qualité du son est étonnamment bonne, même si elle n'est pas aussi complète que celle d'un casque ou d'écouteurs dédiés. Vous trouverez peut-être que les écouteurs à conduction osseuse offrent un son plus riche, et cela vaut donc la peine de vérifier ce type de design également, si vous voulez garder vos oreilles libres.

De plus, les Bose Frames ont l'avantage de protéger vos yeux du soleil ou des débris que votre roue avant soulève pendant que vous pédalez - pour nous, vous gagnez sur tous les points en les adoptant.

(Image credit: Zygo)

4. Zygo Solo Le meilleur casque pour la natation Caractéristiques techniques Poids: 66 g Autonomie: 3 heures Moniteur de fréquence cardiaque: Non Commandes tactiles: Oui Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Diffusion audio sous l'eau + Facile à porter + Son excellent + L'application inclut des conseils de coaching Pourquoi attendre - Fonctionne mieux avec des bouchons d'oreille - Aucun bouton lecture

Les Zygo Solo sont les seuls casques étanches que nous avons testés et qui peuvent réellement diffuser de la musique et des podcasts, à partir d'un smartphone posé sur le bord de la piscine. Les signaux Bluetooth ne peuvent pénétrer dans l'eau que sur une très courte distance. Le Zygo Solo contourne ce problème en utilisant un émetteur radio FM - une approche inhabituelle, mais efficace.

L'émetteur est assez large, mais la possibilité de profiter de la musique, des podcasts et des conseils d'entraînement (fournis par l'application Zygo) sans avoir à s'embêter avec des fichiers MP3 s'avère un vrai plus.

Le casque lui-même n'est pas aussi compact que les autres propositions de ce guide, mais dans nos tests, il s'est avéré confortable même sous l'eau. La qualité du son se veut impressionnante. Comme l'Aftershokz Xtrainerz et le Sony NW-WS413 ci-dessous, le Zygo Solo utilise la conduction osseuse pour transmettre le son à votre conduit auditif. Bien que le son demeure un peu étriqué sur terre, une fois dans la piscine, le son délivre une quantité impressionnante de basses.

Nous sommes de grands fans de l'application mobile Zygo, qui propose des séances d'entraînement avec instructeur et des exercices pour varier votre entraînement. À l'avenir, la société prévoit d'ajouter des séances interactives qui utiliseront l'accéléromètre intégré au casque pour suivre vos progrès réguliers.

(Image credit: Sony)

5. Sony WF-1000XM4 Les meilleurs écouteurs pour le yoga Caractéristiques techniques Poids: 7,3 g Autonomie: 8 heures (écouteurs) 16 heures (boîtier de charge) Moniteur de fréquence cardiaque : Non Commandes tactiles: Oui Les meilleures offres du jour Voir à Amazon Voir à Darty FR Voir à Fnac FR Pourquoi l’acheter + Son rapide, corsé et éloquent + Fonctions vraiment utiles + Qualité d'appel impressionnante Pourquoi attendre - Autonomie limitée - Pas de support aptX

Si vous avez besoin de vous isoler du monde pour une séance de yoga efficace, une paire d'écouteurs anti-bruit est essentielle. C'est pourquoi nous vous recommandons ces écouteurs sans fil True Wireless de Sony ; les WF-1000XM4 parviennent à offrir un niveau de suppression du bruit extrêmement bon en plus d'une conception aussi confortable qu'élégante.

Sony a vraiment frappé un grand coup avec les WF-1000XM4. Non seulement ces écouteurs sans fil sont les plus beaux du marché, mais ils allient une technologie de suppression du bruit à une musicalité à couper le souffle. Si vous aimez que votre séance de yoga s'accompagne de playlists relaxantes, ces écouteurs sont un vrai régal.

L'autonomie est supérieure à la moyenne. Mais surtout, la qualité audio se distingue clairement au sein du marché des écouteurs intra-auriculaires sans fil. La mise à l'échelle DSEE Extreme signifie que vous obtiendrez un son haute résolution approximatif à partir de fichiers audio numériques à définition standard.

Lire notre test complet : Sony WF-1000XM4

(Image credit: Shokz)

6. Shokz OpenRun Pro Le meilleur casque pour les randonnées en plein air Caractéristiques techniques Poids: 29 g Autonomie: 10 heures Moniteur de fréquence cardiaque: Non Commandes tactiles: Oui Les meilleures offres du jour Voir à Fnac FR Voir à Cdiscount FR Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Ajustement confortable et stable + Vous maintient concentré Pourquoi attendre - Vibrations parfois perceptibles - Plus cher que l'OpenRun

Les casques à conduction osseuse vous permettent d'écouter de la musique et d'entendre les sons qui vous entourent. Shokz (anciennement connu sous le nom d'AfterShokz) est le plus grand nom des casques à conduction osseuse, et l'OpenRun Pro est son meilleur modèle à ce jour. Sortis au début de l'année 2021, ils sont dotés de nouveaux transducteurs de basses, qui délivrent un son riche et rond.

Ils sont dotés d'une bande en titane légère et élastique qui maintient les oreillettes du casque en place de manière sûre mais douce. Ils restent fermement en place dans toutes les conditions, sans jamais pincer ni frotter vos oreilles. Les basses donnent parfois lieu à une légère sensation de chatouillement si vous écoutez des morceaux particulièrement lourds, sans jamais se révéler activement gênant.

Il s'agit d'un excellent casque si vous faites de l'exercice et que vous avez besoin d'entendre les sons autour de vous, comme si vous couriez à l'extérieur. C'est particulièrement le cas si vous êtes préoccupé par votre environnement ou si vous participez régulièrement à des randonnées en milieu sauvage.

(Image credit: Amazfit)

7. Amazfit Powerbuds Pro Les meilleurs écouteurs pour garder une bonne condition physique Caractéristiques techniques Poids: 6,7 g Autonomie: 30 heures Moniteur de fréquence cardiaque: Oui Commandes tactiles: Oui Les meilleures offres du jour Vérifier Amazon Pourquoi l’acheter + Un son riche en basses + Bonne annulation active du bruit + Surveille votre posture dorsale Pourquoi attendre - Lecture de la fréquence cardiaque un peu trop élevée

Les Amazfit Powerbuds Pro sont des écouteurs polyvalents qui vous serviront aussi bien pour courir que pour vous balader. Nous les avons ajoutés à cette liste car ils constituent un excellent choix si vous souhaitez suivre votre forme physique sans vous encombrer d'un bracelet ou d'une montre de sport.



Le son est riche en basses, ce que nous préférons lorsque nous nous entraînons, et la suppression active du bruit masque efficacement les sons lorsque vous devez vous concentrer sur votre forme physique.

Le suivi fitness se veut assuré par un moniteur de fréquence auditive intégré aux écouteurs, qui vous surveille pendant que vous vous entraînez. Ils synchronisent ces données avec l'application Zepp Health sur votre téléphone. Les données de tous les autres capteurs et balances connectées Amazfit seront collectées au même endroit, ce qui vous permettra de suivre facilement les tendances.

Si vous souhaitez les exploiter à d'autres fins, les Powerbuds Pro peuvent également vérifier la position de votre tête par rapport à votre colonne vertébrale pendant que vous travaillez, afin de déterminer si vous vous affalez et si vous risquez d'avoir des problèmes de dos et de cou plus tard.

Ils ne sont pas tout à fait parfaits (les mesures de la fréquence cardiaque étaient systématiquement supérieures à celles mesurées par notre ceinture thoracique, et il n'y a pas de crochets d'oreille pour les maintenir en place comme c'était le cas avec les Powerbuds originaux). Néanmoins, ils constituent une excellente alternative si vous recherchez une paire d'écouteurs multi-usages.

(Image credit: sony)

8. Sony LinkBuds Les meilleurs écouteurs sans fil pour rester vigilants Caractéristiques techniques Poids: 4,1 g x 2 Autonomie: 17,5 heures Moniteur de fréquence cardiaque: Non Commandes tactiles: Oui Les meilleures offres du jour Voir à Darty FR Voir à Fnac FR Voir à Cdiscount FR Pourquoi l’acheter + Un son spacieux + Commandes astucieuses + Conception minuscule Pourquoi attendre - Les basses pourraient être plus fortes - Pas de chargement sans fil - Pas de couplage multipoint

Les Sony LinkBuds sont les premiers écouteurs intra-auriculaires à anneau ouvert, une conception qui laisse vos conduits auditifs totalement libres pour surveiller votre environnement tout en écoutant de la musique. Il s'agit donc d'une excellente option pour une écoute mobile consciente.



Ce sont également les plus petits écouteurs de Sony à ce jour, bien plus petits que les Sony WF-1000XM4. Ils sont dotés de commandes ingénieuses qui vous évitent d'avoir à manipuler les boîtiers miniatures pour régler la lecture audio. Au lieu de cela, vous pouvez toucher votre visage pour passer des pistes, modifier le volume et prendre des appels. Une bonne nouvelle si vous voulez les utiliser pour vos exercices fitness.

La qualité audio est exceptionnelle, avec une scène sonore remarquablement large qui donne à chaque instrument de vos chansons préférées l'espace dont il a besoin pour briller. Les détails, la clarté et la précision rythmique sont également excellents. Si vous recherchez une paire d'écouteurs qui vous permettra d'écouter de la musique tout en marchant dans les rues ou courir sur les sentiers, tout en restant vigilant, ces écouteurs représentent la meilleure option.

Nous avons sélectionné les casques et écouteurs de ce guide en fonction de ceux qui nous semblent les mieux adaptés à certains sports, qu'il s'agisse de course à pied, de yoga ou de natation.

Pour faire ces choix, nous les avons mis à l'épreuve en faisant de l'exercice. C'est la seule façon d'être sûr que le meilleur casque de course à pied offre un ajustement parfait pendant que vous battez le pavé, que le meilleur casque de natation est entièrement étanche et offre un bon son pendant que vous glissez dans l'eau ou que le meilleur casque de yoga reste en place pendant la position du chien tête en bas.

Pour cette raison, les meilleurs casques et écouteurs pour le sport de cette liste ne sont pas nécessairement les meilleurs produits audio que vous pouvez acheter aujourd'hui, mais sont plutôt inclus pour les caractéristiques uniques qu'ils offrent aux amateurs de sport.

Cela dit, la plupart des casques et écouteurs présentés ici conviennent à tous les types d'environnement, ce qui signifie qu'ils présentent un bon rapport qualité-prix, que vous les portiez pour courir ou pour vous concentrer au travail.

Est-il préférable de s'entraîner avec un casque ou des écouteurs ? Que vous vous entraîniez avec un casque ou des écouteurs dépend totalement de vous et de vos préférences. Certaines personnes préfèrent toujours le confort des écouteurs, quelle que soit leur activité, tandis que d'autres apprécient le son immersif des meilleurs casques supra-auriculaires. Cela dit, certaines activités se prêtent certainement à différents styles. Par exemple, certains casques resteront en place pendant que vous courrez, comme l'Adidas RPT-01.



Vous trouverez probablement que les écouteurs ou les casques à conduction osseuse constituent une option beaucoup plus sûre et confortable, notamment ceux dotés d'un crochet d'oreille, comme les Beats PowerBeats Pro.