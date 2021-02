Comment créer gratuitement un itinéraire à pied ou à vélo sur Strava ?

Il y a énormément d’avantages à utiliser une application pour surveiller son activité sportive. Bien évidemment, il y a l’avantage de vanter ses exploits auprès de ses amis (et donc de recevoir des « standing ovations »), de partager des conseils et astuces avec d’autres utilisateurs.

Encore mieux, des recherches ont montré que les habitués de ce genre d’applications sont plus enclins à s’entrainer pendant leur temps libre. Et si vous faites partie des plus de 50 millions de membres Strava, vous savez déjà que des milliers d’itinéraires vous attendent.

Mais saviez vous que vous pouviez créer vos propres itinéraires personnalisés, en cours d’entraînement ? Le processus est extrêmement simple, nous vous l’expliquons ci-dessous.

Tracez votre itinéraire en temps réel

Pour commencer, vous devez être abonné sur Strava pour créer et utiliser l’outil carte. Vous pouvez passer directement par l’application ou importer vos données, ce qui peut s’avérer un peu plus complexe.

Remarque : vous pourrez créer un itinéraire à la fois dans l'application mobile et via la plateforme en ligne de Strava. Notre conseil est de le faire sur un ordinateur si vous en avez la possibilité.

Si vous utilisez le site web de Strava, connectez-vous et cliquez sur « Explorer » dans le menu du haut, puis sur « Créer un itinéraire ». Dans l'application mobile, appuyez sur l'icône « Explorer » située en bas de l’écran, puis sur « Explorer les itinéraires » et sélectionnez « Tracer votre propre itinéraire ».

(Image credit: Strava)

Vous disposez de plusieurs options dès le départ, incluant le choix entre course à pied ou cyclisme, le paramétrage du parcours en miles ou en kilomètres, la sélection de l’itinéraire le plus populaire, le plus rapide ou le plus difficile, ainsi que le type de surfaces que vous souhaitez traverser (terre contre béton). Après avoir défini vos préférences, la suite s’avère des plus simples. Choisissez un point de départ, puis continuez à taper sur la carte pour créer des étapes au sein de la route choisie.

Au fur et à mesure de votre création, vous verrez plusieurs nouvelles données apparaître, comme la distance à parcourir, le niveau d’altitude et l’estimation de votre vitesse (selon Strava, ce temps de déplacement est calculé via votre vitesse/allure moyenne enregistrée sur quatre semaines). De cette façon, si votre itinéraire s’avère trop difficile ou même trop long, vous pouvez toujours faire demi-tour et modifier facilement votre itinéraire en chemin.

(Image credit: Strava)

Quand vous aurez terminé votre itinéraire, vous pourrez le nommer, ajouter une description et diverses notes qui serviront lors de vos futures sessions d’entraînement. Enfin, il faudra définir votre parcours comme public (afin de le partager) ou le garder privé.

Un itinéraire qui s’adapte à votre matériel

L’usage des cartes Strava dépend vraiment de l’appareil que vous activez pour y accéder. Si vous exporté votre itinéraire par exemple vers une montre Garmin, vous obtiendrez une navigation des plus détaillées, ce qui est très utile quand vous vous déplacez sur un parcours inconnu.

Cependant, si vous sélectionnez « Utiliser l’itinéraire » sur Strava, il n’y aura pas de guide audio pour vous aider, vous bénéficierez uniquement d’un itinéraire visuel sur lequel vous devrez poser les yeux régulièrement.

Et puis il y a la possibilité de souscrire à un abonnement payant sur Strava. L’avantage ? Une multitude d’options telles que le suivi de la fréquence cardiaque, une analyse poussée de vos courses, des statistiques évolutives, ou encore une carte thermique.