Comment télécharger la version bêta pour développeurs de macOS Tahoe 26

Apple vient de présenter la prochaine version de son système d’exploitation pour les meilleurs MacBook et Mac, lors de la WWDC 25. Et si la question de l’installation de macOS Tahoe 26 se pose, c’est sans doute que les nouvelles fonctionnalités dévoilées ont su séduire.

Alors, comment tester macOS 26 ? Avant de se lancer, il faut savoir qu’il s’agit de la version bêta destinée aux développeurs, la toute première version accessible de macOS Tahoe 26. Une bêta publique plus aboutie arrivera plus tard. Pour l’instant, ceux qui veulent plonger dans les eaux de Tahoe doivent s’attendre à rencontrer des bugs, faire preuve de patience, et peut-être même enfiler un gilet de sauvetage. En résumé : ce ne sera pas de tout repos.

L’accès à cette bêta développeur n’est pas ouvert à tout le monde. Comme son nom l’indique, elle est réservée aux développeurs. À l’inverse, la bêta publique sera destinée à l’ensemble des utilisateurs.

Pour le moment, seuls les développeurs peuvent l’installer. Il est aussi possible de s’inscrire comme « développeur » si l’on est un passionné de macOS et que l’on souhaite y accéder coûte que coûte. Cette démarche a cependant un prix, non négligeable. Dans l’ensemble, il reste plus sage d’attendre la bêta publique, prévue pour juillet 2025. Mais si le budget le permet, voici comment installer dès maintenant macOS Tahoe 26 et commencer à l’explorer.

(Image credit: Apple)

Première étape, il faut disposer d’un Mac compatible avec macOS Tahoe. La liste des modèles éligibles est disponible ici. Il est vivement déconseillé d’installer cette bêta sur l’ordinateur principal. L’idéal est de l’installer sur une machine secondaire.

Si l’installation sur l’appareil principal reste envisagée, il faut avoir conscience des risques liés à un système en version préliminaire. Une sauvegarde complète s’impose avant toute manipulation (elle est de toute façon fortement recommandée).

Deuxième étape, être développeur. Il faut alors se connecter à son compte Apple Developer en se rendant sur cette page, cliquer sur « Compte » en haut à droite, puis se connecter.

En l’absence de compte développeur, il est possible d’en créer un ici. L’inscription en tant qu’individu nécessite un identifiant Apple (avec l’authentification à deux facteurs activée). Un moyen de paiement sera demandé, car l’adhésion au programme coûte 99 dollars par an.

Une fois l’inscription validée et le compte actif (ou en étant déjà membre connecté), le téléchargement de macOS Tahoe devient accessible.

Il faut se rendre dans Réglages Système > Général > Mise à jour de logiciels. Ensuite, cliquer sur l’icône « i » à droite de « Mises à jour bêta ». Dans la fenêtre qui s’ouvre, à côté de Mises à jour bêta, cliquer sur le bouton « Désactivé », une liste d’options apparaît. Sélectionner « macOS Tahoe Developer Beta », valider avec « OK », puis cliquer sur « Mettre à niveau maintenant ».

C’est tout. La mise à niveau se lancera, direction les eaux (plus ou moins calmes) de Lake Tahoe. Et oui, le nom peut faire penser à un processeur Intel plutôt qu’à une mise à jour Apple, ce qui est ironique étant donné que macOS 26 abandonne la prise en charge de nombreux Mac dotés justement de puces Intel.