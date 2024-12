Comment utiliser la nouvelle fonctionnalité ChatGPT Project pour organiser vos interactions avec le chatbot d'OpenAI

La nouvelle fonctionnalité ChatGPT Project est une véritable bouée de sauvetage pour celles et ceux qui apprécient ChatGPT mais se sentent dépassés par de multiples conversations, fichiers et idées. Lorsque l’on doit se fier uniquement à de longues listes de titres parfois mal choisis pour retrouver des bribes de discussions avec le chatbot, ChatGPT Project devient une solution idéale.

Cette fonctionnalité permet de mettre de l’ordre dans ce chaos en offrant un espace personnalisé et organisé. Imaginez transformer ce bureau virtuel désordonné, rempli de papiers éparpillés, en un système de dossiers élégants et structurés, le tout avec une touche de magie alimentée par l'IA.

Voici un guide simple pour tirer le meilleur parti de ChatGPT Project :

Utilisation de ChatGPT Project pour organiser les chats dans des dossiers. (Image credit: OpenAI)

Créer un nouveau projet

1. Dans l’interface ChatGPT, repérer la section Projects dans la barre latérale et cliquer dessus.

2. Cliquer sur "New Project" pour créer un espace de travail. Donner un nom pertinent à ce projet, comme "Pitch Startup" ou "Organisation Voyage".

3. Choisir une couleur pour le rendre facilement identifiable. Un bleu vif pour les affaires ? Un vert apaisant pour un roman ? À chacun sa préférence !

Ajouter des conversations existantes ou en créer de nouvelles

1. Vous avez déjà des chats liés à votre projet ? Vous pouvez les intégrer en quelques clics.

2. Vous commencez à peine ? Il vous suffit d'ouvrir un nouveau chat dans votre espace de projet et de vous y plonger.

Définir des instructions personnalisées

1. Dans un projet ouvert, cliquez sur Add instructions.

2. Ecrivez les instructions spécifiques que vous voulez que ChatGPT suive dans ce projet. Exemple : « Toujours écrire sur un ton amical et conversationnel » ou « Utiliser le format APA pour les citations ».

3. Cliquez sur Save.

4. Veillez à tester la cohérence.

L'avantage des projets

Les projets permettent de créer des espaces dédiés où il est possible de regrouper des conversations liées, de télécharger des fichiers pertinents et de définir des instructions spécifiques à suivre pour ChatGPT. Par exemple, lorsqu’il s’agit d’organiser un mariage, un projet peut centraliser la liste des invités, le plan de table et le programme de l’événement. ChatGPT peut ainsi aider à trouver des idées de décoration ou rédiger les invitations.

Pour les amateurs d’écriture, imaginez un projet dédié à un roman fantastique, nommé “Saga Fantastique Épique”, avec une couleur violette vibrante. À l’intérieur, il devient facile de déposer des esquisses de personnages, des cartes ou des plans détaillés. ChatGPT se souviendra du contexte de l’histoire, évitant ainsi de devoir rappeler les intrigues et personnages à chaque discussion.

Les fichiers peuvent même être téléchargés en cours de conversation, permettant à ChatGPT d’intégrer ces informations immédiatement pour enrichir ses réponses sans interruption.