Nouvelle télévision : 6 pièges à éviter pour une installation réussie

Changer son vieux modèle pour une télévision flambant neuve, c’est souvent un moment excitant. C’est l’occasion de profiter d’une meilleure qualité d’image et de son pour savourer ses films et séries préférés.

Mais que faire si, une fois installée, l’image ne correspond pas à vos attentes ? Pas de panique, cette situation est fréquente.

Les réglages qui influencent la performance d’une télévision sont souvent cachés dans ses menus. Ce phénomène ne se limite pas aux modèles d’entrée de gamme : même les meilleures télévisions comportent parfois des réglages par défaut peu satisfaisants.

Bien que les préférences en matière d’image soient subjectives – certains aiment des couleurs vives et lumineuses, d’autres préfèrent un rendu plus naturel – certains paramètres méritent d’être désactivés pour améliorer l’expérience visuelle. Voici six réglages souvent négligés lors de la configuration d’une nouvelle télévision. Même après plusieurs années d’expérience dans la vente de matériel audiovisuel, ces astuces continuent de surprendre de nombreux utilisateurs.

Les photos utilisées ici proviennent du modèle Panasonic MZ1500 OLED. Les menus varient selon les marques, mais les principes restent généralement les mêmes.

Désactiver les modes éco et économie d'énergie

Votre téléviseur peut disposer de paramètres Eco susceptibles d'affecter la qualité de l'image, tels qu'un mode d'image Eco ou un capteur de lumière qui rend l'image plus terne dans les environnements plus sombres, comme illustré ici sur un téléviseur Philips OLED806. (Image credit: Future)

De nombreuses télévisions arrivent configurées par défaut en mode Éco. Ce réglage, conçu pour réduire la consommation d’énergie, impacte la luminosité et diminue la richesse des couleurs et des détails.

Pour désactiver ce mode, il suffit d’accéder aux Paramètres puis aux Paramètres d’image. Cherchez la liste des préréglages d’image (appelés aussi modes d’image) et modifiez le mode Éco pour un mode comme Cinéma, Filmmaker ou Standard, qui offrent une meilleure luminosité et un rendu plus précis.

Certaines télévisions cachent d’autres options d’économie d’énergie dans les Paramètres système, sous une section appelée Économie d’énergie ou Gestion de l’énergie. Ces réglages, souvent associés à des minuteries, peuvent inclure des options affectant directement la qualité d’image.

Désactiver le mode image dynamique ou éclatante du téléviseur

Image 1 of 2 (Image credit: Future) Le mode dynamique d'un téléviseur (image 1) peut être plus lumineux, mais il sursature l'image et fait disparaître les détails. D'autres modes, tels que le mode film (image 2), sont donc préférables. (Image credit: Future)

Le mode Dynamique (aussi appelé Vif) est à éviter si l’on cherche une image naturelle. Bien qu’il augmente considérablement la luminosité, il sature les couleurs et exagère les textures, donnant un rendu artificiel.

Si les marques comme Samsung misaient auparavant sur ce mode, leurs derniers modèles – comme le Samsung S95D ou le Samsung QN90D – offrent un meilleur rendu en modes Filmmaker, Cinéma ou même Standard.

Vérifier la dernière mise à jour du logiciel

Il est important de vérifier les dernières mises à jour du logiciel pour des raisons de sécurité et pour ajouter de nouvelles fonctionnalités. (Image credit: Future)

La plupart des téléviseurs effectueront automatiquement une recherche de mise à jour logicielle lors du premier démarrage. Cependant, il arrive que certains modèles ne le fassent pas immédiatement. Dans ces cas, il est recommandé de vérifier manuellement la disponibilité d’une mise à jour.

Pourquoi une mise à jour logicielle est-elle importante ? Non seulement elle permet de bénéficier des dernières fonctionnalités offertes par les plateformes de Smart TV comme Roku, webOS, Tizen, Google TV et autres, mais elle joue aussi un rôle essentiel pour la sécurité de l’appareil. Un téléviseur connecté à Internet est exposé à des risques, et les mises à jour régulières réduisent considérablement ces menaces.

Pour vérifier les mises à jour, il suffit d’accéder aux paramètres système du téléviseur. En général, une option intitulée « Vérifier les mises à jour » ou « Mise à jour logicielle » est bien visible. Cette option peut parfois se trouver dans la section « À propos du téléviseur », mais cela peut varier selon les modèles.

Modifier ou désactiver le lissage des mouvements

Le lissage ou l'interpolation des mouvements (appelé Intelligent Frame Creation sur le Panasonic MZ1500 ci-dessus) peut affecter considérablement la qualité de l'image. (Image credit: Future)

Probablement l’un des réglages les plus controversés sur les téléviseurs concerne le lissage de mouvement (ou interpolation de mouvement). Cette fonctionnalité utilise des algorithmes pour réduire le flou et les saccades sur les images en mouvement rapide, créant ainsi un rendu plus fluide. Pour y parvenir, le téléviseur analyse le signal vidéo et insère de nouvelles images entre celles d’origine, compensant ainsi les mouvements rapides, comme ceux d’un ballon pendant un match de football.

Si ce réglage peut être utile pour les événements sportifs, il a souvent tendance à rendre les films trop « fluides » et artificiels, ce qui peut déranger certains spectateurs. Tom Cruise lui-même a demandé aux téléspectateurs de désactiver cette fonction pour son film Top Gun: Maverick, car elle altérait l’aspect visuel voulu. Cette remarque trouve écho chez de nombreux testeurs de téléviseurs.

Cela dit, les téléviseurs d’entrée de gamme ou équipés de dalles 60Hz peuvent rencontrer des difficultés avec les images rapides, rendant le lissage de mouvement parfois utile. Pour ajuster ou désactiver cette fonctionnalité, il suffit d’aller dans les paramètres d’image et de chercher un sous-menu dédié au mouvement. Ce menu propose généralement des curseurs pour régler la réduction de flou et de saccades, ainsi que des modes prédéfinis. Selon les préférences et le type de contenu (film ou sport), il est possible de réduire ce lissage ou de le désactiver pour un rendu plus naturel.

Régler HDMI sur Enhanced pour les jeux

Le changement de format HDMI est essentiel pour tirer le meilleur parti de votre appareil de jeu. Cette photo représente le Hisense UXN (Image credit: Future)

Les amateurs de gaming qui investissent dans les meilleurs téléviseurs pour jeux vidéo remarqueront la présence d’un Mode Jeu, que ce soit sous la forme d’un préréglage d’image ou d’une option dans le menu des réglages. Cependant, même avec ce mode activé, il peut arriver que le support complet du 4K à 120Hz ne soit pas disponible, par exemple sur un modèle comme le LG C4.

Bien que le Mode Jeu aide à optimiser les performances, il existe un réglage HDMI essentiel souvent négligé. Pour activer pleinement les fonctionnalités HDMI 2.1, comme le support du 4K à 120Hz, il faut se rendre dans les paramètres et chercher une option intitulée « Contrôle HDMI ». Une fois dans ce menu, sélectionner « Amélioré » (Enhanced) permettra de débloquer ces fonctionnalités avancées. Ce problème se retrouve souvent sur les téléviseurs plus anciens, mais il est toujours bon de vérifier.

Vérifier la netteté, la couleur et l'amélioration des détails

Certains réglages d'image, tels que le réglage Resolution Remaster au bas du menu du Panasonic MZ1500 illustré ci-dessus, peuvent modifier radicalement la qualité de l'image et doivent être ajustés ou désactivés. (Image credit: Future)

Enfin, certains réglages sont davantage une question de préférences personnelles qu’une nécessité absolue. En explorant les paramètres d’image, on peut trouver des options qui améliorent les couleurs, la netteté, la résolution et d’autres aspects. Si certains les apprécient, ces réglages peuvent parfois avoir un impact négatif sur la qualité globale de l’image.

Un exemple est la fonctionnalité « Super Résolution » présente sur des modèles comme le Hisense U6N. Ce réglage peut donner un aspect excessivement net et artificiel aux textures et aux détails. Chaque marque de téléviseur propose des réglages similaires, parfois avec des appellations différentes, qui peuvent altérer l’apparence naturelle des images.

Sur les images du MZ1500, par exemple, des paramètres tels que la réduction du bruit ou la restauration de résolution sont activés en mode « Dynamique » (le plus inexact), mais désactivés en mode « Filmmaker » (le plus fidèle).

La meilleure approche est de choisir un préréglage d’image de base qui plaît, puis d’ajuster progressivement les réglages pour obtenir un rendu visuel qui convient parfaitement à ses attentes.