J'ai créé une machine virtuelle Windows 11 pour tester DeepSeek en toute sécurité - voici comment le faire gratuitement

DeepSeek is a new AI tool that has got a lot of people excited – but there are also some serious security concerns as well, which is why I've written this guide on how to create a virtual machine to test out DeepSeek.

Creating a virtual machine might sound complex, but it's actually quite straightforward. It essentially makes a computer that runs within your real PC, and will act as if it was a real device.

This means you can test out software on the virtual machine without worrying about messing up your real PC, as everything is run within the virtual machine and kept separate from your files and folders.

This process, which security experts often refer to as running software in a 'sandbox' is much safer than running the software normally on your PC, as any malware or security problems that might come with the software will have access to your personal files and data.

So, when I wanted to try out DeepSeek, I decided to do it within a sandbox using a virtual machine based on the security and privacy issues I've been reading about. My devices often have a mix of personal files and work-related files, so while using a virtual machine to test out DeepSeek might seem like overkill, it's always better to be safe than sorry – and the process is actually quite easy (and free).

Outils et conditions requises pour créer une machine virtuelle Windows 11 afin de tester DeepSeek

Un PC moderne

Logiciel VirtualBox

Image ISO de Windows 11

Compte DeepSeek

Étapes de création d'une machine virtuelle Windows 11 pour tester DeepSeek

Télécharger et installer VirtualBox

Télécharger l'image ISO de Windows 11

Créer une nouvelle machine virtuelle dans VirtualBox

Utiliser l'ISO pour démarrer la machine virtuelle dans le processus d'installation de Windows 11

Installer Windows 11

S'inscrire à DeepSeek et l'utiliser

Guide étape par étape pour créer une machine virtuelle Windows 11 pour tester DeepSeek

1. Télécharger et installer VirtualBox (Image: © Oracle) La première chose à faire est de télécharger et d'installer le logiciel VirtualBox. À partir de la page de téléchargement que nous avons mise en lien ici, sélectionnez la version correspondant au système d'exploitation que vous utilisez dans la rubrique « VirtualBox Platform Packages ». Pour ce guide, j'ai choisi les hôtes Windows. Une fois VirtualBox téléchargé, double-cliquez sur le fichier téléchargé pour lancer le processus d'installation et suivez les instructions pour l'installer sur votre PC.

2. Télécharger l'ISO de Windows 11 (Image: © Microsoft) Vous avez également besoin d'un fichier ISO d'un système d'exploitation. Les fichiers ISO sont un type de fichier connu auparavant sous le nom d'images de disque, et bien que nous n'utilisions généralement plus de CD ou de DVD avec nos PC de nos jours, les images ISO sont encore largement utilisées - un peu comme un CD virtuel que votre PC peut exécuter même sans lecteur de disque optique. Vous pouvez utiliser des fichiers ISO de distros Linux ou d'autres systèmes d'exploitation, mais pour cette démonstration, nous utiliserons Windows 11, dont Microsoft a facilité et sécurisé le téléchargement de l'image ISO. Rendez-vous sur la page officielle de Microsoft intitulée Télécharger Windows 11 et descendez jusqu'à la mention Télécharger l'image disque (ISO) de Windows 11 pour les appareils x64, puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez Windows 11 (ISO multi-édition pour les appareils x64), puis cliquez sur Télécharger maintenant et enregistrez le fichier à un emplacement de votre disque dur. Le fichier pèse un peu moins de 6 Go, assurez-vous donc que vous disposez de suffisamment d'espace.

3. Créer la nouvelle machine virtuelle (Image: © Microsoft / Oracle) Ouvrez VirtualBox et sélectionnez Nouveau (avec une icône bleue). Lorsque la fenêtre Créer une machine virtuelle apparaît, entrez le nom de la machine virtuelle que vous souhaitez créer (il peut s'agir de n'importe quoi, mais il est préférable de lui donner un nom descriptif tel que « Windows 11 test »). La zone de texte Dossier indique l'endroit où la machine virtuelle sera sauvegardée. Vous pouvez laisser cette zone par défaut à moins que vous ne souhaitiez qu'elle soit créée à un autre endroit. Dans la zone Image ISO, appuyez sur la flèche vers le bas, puis sélectionnez Autre... Naviguez jusqu'à l'emplacement où vous avez téléchargé l'ISO de Windows 11 et sélectionnez le fichier. VirtualBox devrait détecter qu'il s'agit d'une installation de Windows 11 et remplir les autres champs. Une fois que c'est fait, cliquez sur Suivant.

4. Configuration du matériel (Image: © Microsoft / Oracle) Dans la fenêtre suivante, vous pouvez configurer l'installation de Windows 11. Vous n'avez pas besoin de changer quoi que ce soit ici, mais je vous recommande de choisir un nouveau nom d'utilisateur et un nouveau mot de passe, qui seront utilisés pour vous connecter à Windows 11. Cliquez ensuite sur Suivant. Vous devrez ensuite allouer le matériel pour l'ordinateur virtuel. Il s'agit d'un équilibre important à trouver, car il dédie des parties du matériel de votre PC physique à l'utilisation de la machine virtuelle. Vous trouverez tout d'abord un curseur pour la mémoire. À l'extrême droite se trouve la quantité de RAM dont dispose votre PC physique (dans notre cas, 16 Go). Par défaut, VirtualBox donne à votre machine virtuelle 4 Go. C'est la quantité minimale dont vous avez besoin pour faire fonctionner Windows 11. Vous pouvez modifier la quantité de RAM allouée à la machine virtuelle en faisant glisser la barre de gauche (moins) à droite (plus). Plus la quantité de RAM allouée à la machine virtuelle est importante, plus ses performances sont élevées. Mais n'oubliez pas qu'en allouant trop de RAM, votre PC principal disposera de moins de RAM à utiliser lorsque la machine virtuelle sera en cours d'exécution. Vous devez donc trouver un équilibre entre la nécessité de donner à la machine virtuelle suffisamment de mémoire pour qu'elle soit performante et l'impact sur les performances de l'ensemble de votre PC. En dessous, vous verrez « Processeurs » et vous pourrez allouer des cœurs de processeur à la machine virtuelle. Là encore, il s'agit d'un équilibre délicat, car si vous en allouez trop, votre PC risque de fonctionner plus lentement. Par défaut, deux cœurs sont alloués et j'ai trouvé que cela convenait parfaitement pour utiliser DeepSeek dans Windows 11. Si cette étape vous inquiète, laissez les paramètres par défaut et cliquez sur Suivant.

5. Configurer un disque dur virtuel (Image: © Microsoft / Oracle) Comme à l'étape précédente, vous devrez allouer un disque dur virtuel à partir de votre disque dur physique pour que la machine virtuelle puisse l'utiliser. Ceci est particulièrement important lorsque vous exécutez un logiciel dans un bac à sable, car cela garantit que tout ce qui se passe dans la machine virtuelle est conservé dans le disque virtuel, plutôt que d'avoir un impact sur vos fichiers et dossiers sur le disque dur de votre PC. L'option par défaut est de 80 Go, ce qui devrait être largement suffisant pour installer Windows 11. Il est important de noter que même si 80 Go semble être une quantité effrayante d'espace disque à allouer, VirtualBox ne partitionne pas cette quantité immédiatement (à moins que vous ne cochiez la case « Préallouer la taille totale »). Au lieu de cela, la taille du disque dur virtuel augmentera au fur et à mesure que vous l'utiliserez, la taille que vous sélectionnez ici étant la taille maximale que le disque dur virtuel peut atteindre. Il est important de ne pas sélectionner une taille proche de la capacité totale du disque dur de votre PC, car vous ne voulez pas qu'il se remplisse ! Bien sûr, si vous avez besoin de plus d'espace sur votre PC à l'avenir et que vous n'avez plus besoin d'utiliser la machine virtuelle, vous pouvez facilement supprimer le lecteur virtuel. Cliquez sur Suivant pour continuer, puis sur Terminer.

6. Installer Windows 11 (Image: © Microsoft / Oracle) Votre machine virtuelle va maintenant démarrer. Vous verrez peut-être un message disant « Press any key to continue » - cliquez sur la fenêtre de VirtualBox puis appuyez sur n'importe quelle touche de votre clavier pour continuer. VirtualBox identifiera intelligemment le passage de votre souris au-dessus de la fenêtre et basculera automatiquement pour que votre souris contrôle le curseur dans la machine virtuelle. Si vous cliquez à un endroit de la machine virtuelle où vous pouvez taper, votre clavier sera automatiquement activé pour travailler dans la machine virtuelle. Si vous cliquez en dehors de la fenêtre VirtualBox, votre souris et votre clavier reprendront le contrôle de votre PC physique. La fenêtre d'installation de Windows 11 devrait apparaître et vous demander une clé de produit. Comme il s'agit d'une machine virtuelle de test temporaire, ne mettez pas de clé ici - cliquez simplement sur Je n'ai pas de clé de produit. Windows 11 sera alors installé sur la machine virtuelle.

7. Démarrez Windows 11 et connectez-vous à DeepSeek (Image: © Microsoft / Oracle / DeepSeek) Windows 11 devrait maintenant démarrer, et vous pourrez utiliser votre machine virtuelle comme un PC normal - mais à l'intérieur d'une fenêtre ! Nous pouvons maintenant utiliser DeepSeek (et d'autres applications) en toute sécurité dans un bac à sable. Ouvrez le navigateur Web Edge et rendez-vous sur le site Web de DeepSeek. Vous pouvez alors créer un compte ou vous connecter à l'aide de votre compte Google. En raison des problèmes de confidentialité qui entourent actuellement DeepSeek, je vous recommande vivement de ne pas utiliser votre compte Google pour vous connecter. Cliquez plutôt sur S'inscrire, puis entrez votre adresse électronique (il peut s'agir de votre compte Gmail), créez un mot de passe (et confirmez-le), cochez la case pour confirmer que vous acceptez les conditions d'utilisation, puis appuyez sur Envoyer le code. Lorsque vous recevez le code, saisissez-le dans la zone de texte. Vous serez alors inscrit à DeepSeek et pourrez l'utiliser comme vous le feriez normalement.

8. Arrêt de la machine virtuelle (Image: © Microsoft / Oracle) Lorsque vous avez fini d'utiliser votre machine virtuelle, vous pouvez l'éteindre de la manière habituelle en ouvrant le menu de démarrage de Windows 11, en appuyant sur l'icône d'alimentation et en choisissant Arrêter. Vous pouvez également cliquer sur Fichier > Fermer dans la barre de menu de VirtualBox en haut de la fenêtre. La fenêtre Fermer la machine virtuelle s'affiche alors. En sélectionnant Sauvegarder l'état de la machine et en cliquant sur OK, VirtualBox met en pause la machine virtuelle à l'endroit où vous vous trouvez. Lorsque vous chargerez la machine virtuelle à l'avenir, vous pourrez reprendre là où vous vous étiez arrêté.

Dernières remarques concernant une machine virtuelle Windows 11 pour tester DeepSeek

Vous pourriez penser que ce processus est exagéré, d'autant plus que pour l'instant DeepSeek est utilisé par le biais d'un navigateur web, de sorte qu'aucun logiciel n'est installé sur votre PC.

Cependant, on n'est jamais trop prudent lorsqu'on teste de nouveaux logiciels et services, et comme DeepSeek fait l'objet d'une grande attention (alors que les informations sur la façon dont il traite vos données sont limitées), il est préférable de redoubler de prudence.

Une fois que vous avez créé une machine virtuelle à cette fin, vous pouvez l'utiliser pour d'autres choses, comme télécharger et essayer d'autres applications dont vous n'êtes pas sûr. Si quelque chose ne va pas avec votre machine virtuelle, vous pouvez simplement la supprimer et recommencer - ce que vous ne pouvez pas faire si vous vous trompez accidentellement sur votre vrai PC !