Éclipse solaire du 12 août : où, quand et comment la photographier en France

Une éclipse solaire totale a lieu ce 12 août 2026

En France, elle restera partielle, mais 90 à 99 % du Soleil seront masqués selon les régions

Voici quand l’observer, quoi photographier et comment protéger ses yeux comme son matériel

Une éclipse totale de Soleil a lieu ce 12 août, avec une totalité visible dans certaines parties de l’Espagne, du Portugal, du Groenland et de l’Islande. Depuis la France, le phénomène restera partiel, mais n’en sera pas moins spectaculaire.

Ce phénomène se produit lorsque la Lune passe devant le Soleil. Dans les zones où l’éclipse est totale, le jour laisse alors brièvement place à l’obscurité.

Seule une petite fraction de la Terre bénéficie toutefois d’une bonne vue sur chaque éclipse totale. Pour un endroit donné, assister à une totalité reste donc un événement particulièrement rare.

La France métropolitaine avait ainsi connu une éclipse totale le 11 août 1999. La prochaine dont la bande de totalité traversera le pays n’est prévue que le 3 septembre 2081.

L’ancien responsable de la rubrique smartphones de TechRadar, Philip Berne, avait raconté son expérience de l’éclipse totale de 2024. Il la décrivait comme une « fureur silencieuse et éblouissante », particulièrement difficile à photographier. Mais au-delà des images, vivre simplement l’événement lui avait paru magique.

Que vous souhaitiez photographier l’éclipse ou simplement la contempler, avec des lunettes solaires adaptées, le spectacle mérite donc le détour. Je vais détailler les principaux horaires de l’éclipse du 12 août 2026 et partager mes conseils pour la photographier avec un hybride, un reflex ou un smartphone.

Éclipse solaire du 12 août 2026 : Où et quand ?

La totalité sera visible depuis la moitié nord de l’Espagne, l’extrême nord-est du Portugal, l’est du Groenland et l’ouest de l’Islande.

À Snæfellsjökull, en Islande, la totalité durera deux minutes et dix secondes à partir d’environ 17 h 45, heure locale. À Gijón, en Espagne, elle commencera vers 20 h 26 et durera une minute et 46 secondes. Barcelone et Madrid profiteront quant à elles d’une éclipse supérieure à 99 % vers 20 h 29 et 20 h 32.

En France métropolitaine, l’éclipse sera partielle partout. Elle commencera globalement autour de 19 h 15 et atteindra son maximum vers 20 h 15, avec une variation de quelques minutes selon la localisation.

Le phénomène sera particulièrement impressionnant dans le Sud-Ouest. Le Soleil sera occulté jusqu’à environ 99 % près de la frontière espagnole, contre environ 90 % dans le nord du pays.

À Paris, le maximum est prévu vers 20 h 17. À Bordeaux, il interviendra vers 20 h 24, et à Toulouse autour de 20 h 26.

Le Soleil sera alors très bas sur l’horizon. Il faudra donc impérativement trouver un endroit offrant une vue bien dégagée vers l’ouest.

Vous pouvez également consulter la carte de l’Agence spatiale européenne ou la carte interactive de Time and Date.

(Image credit: Shutterstock ID 700335634)

Choisissez bien votre emplacement

Une fois les horaires vérifiés pour votre position, il faut trouver un bon point d’observation. Les espaces ouverts offrant une vue largement dégagée sur le ciel constituent le choix le plus sûr.

En France, le Soleil sera bas pendant l’éclipse. Vous pouvez donc profiter de cette configuration pour intégrer un monument, un paysage ou un autre point d’intérêt dans votre composition.

Gardez toutefois en tête que le Soleil continuera à se déplacer dans le ciel durant les différentes phases.

Le matériel essentiel

Il n’existe pas un équipement idéal pour toutes les photos. Tout dépend du résultat recherché.

Un gros plan du Soleil nécessite un téléobjectif d’environ 500 mm ou un zoom d’environ 20x sur smartphone. Pour intégrer le paysage, les spectateurs ou un monument, une focale standard ou grand-angle sera plus adaptée.

Un reflex ou un hybride avec contrôle manuel de l’exposition donnera les meilleures chances d’obtenir un bon résultat. Certains des meilleurs photophones proposent toutefois suffisamment de réglages pour faire l’affaire.

Je conseille d’utiliser l’écran de l’appareil pour composer l’image plutôt que le viseur, surtout avec un reflex. Un écran inclinable ou orientable facilitera également le cadrage.

Un trépied sera particulièrement utile pour réaliser une séquence complète de l’éclipse. Il permettra aussi de profiter davantage de l’événement au lieu de rester constamment concentré sur le matériel.

Protégez votre appareil

Un filtre solaire dédié est indispensable pour protéger le capteur et obtenir une exposition correcte.

Et attention à une différence essentielle pour les lecteurs français : puisque l’éclipse restera partielle en France, le filtre solaire doit rester installé pendant toute l’observation.

On ne peut retirer ce filtre que pendant une véritable phase de totalité, lorsque le Soleil est entièrement caché. Cette situation ne se produira nulle part en France métropolitaine le 12 août.

Protégez vos yeux

Même règle pour vos yeux. Il faut impérativement porter des lunettes spécialement conçues pour observer une éclipse solaire et conformes à la norme ISO 12312-2.

De simples lunettes de soleil ne suffisent absolument pas.

(Image credit: Shutterstock)

Éclipse solaire du 12 août 2026 : Que photographier ?

MPB nous a fourni le récapitulatif suivant des différentes phases d’une éclipse, accompagné de quelques idées de photos.

Premier contact

La Lune commence visuellement à recouvrir le Soleil. Utilisez un téléobjectif et un filtre solaire adapté pour photographier la progression du phénomène.

Phase partielle

La Lune masque progressivement une partie de plus en plus importante du Soleil.

C’est le moment idéal pour créer une séquence de plusieurs images avec le même cadrage. Vous pouvez également chercher les ombres en forme de croissant projetées au sol.

Grains de Baily et effet « bague de diamant »

Juste avant la totalité, la lumière solaire traverse les irrégularités du relief lunaire et crée de petits points lumineux appelés grains de Baily.

Lorsqu’il ne subsiste plus qu’un seul éclat très intense, celui-ci produit brièvement l’effet de « bague de diamant ».

Ces phénomènes ne seront pas visibles depuis la France, puisque l’éclipse n’y sera pas totale. Ils pourront en revanche être observés depuis les régions situées dans la bande de totalité, notamment dans le nord de l’Espagne.

Deuxième contact

Le deuxième contact marque le début de la totalité. La Lune recouvre alors complètement le Soleil et la couronne solaire devient visible.

C’est uniquement à ce moment, et seulement dans la bande de totalité, que le filtre solaire de l’appareil peut être retiré.

Totalité

La couronne solaire apparaît et l’environnement change en quelques secondes. La luminosité chute, la température peut diminuer et certaines étoiles brillantes deviennent visibles.

Là encore, cette phase ne sera pas observable depuis la France.

Troisième contact

Il marque la fin de la totalité. Les grains de Baily et l’effet de bague de diamant peuvent réapparaître.

Le filtre solaire doit être replacé dès que le moindre morceau du Soleil réapparaît.

Dernière phase partielle et quatrième contact

La Lune poursuit ensuite sa course jusqu’à quitter entièrement le disque solaire.

Depuis la France, cette phase permettra de compléter une séquence montrant l’évolution de l’éclipse jusqu’au coucher du Soleil, selon la localisation.

(Image credit: mpb.com / Justin Patricolo )

Éclipse solaire du 12 août 2026 : Partagez vos photos

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