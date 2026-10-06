Nikon réexamine le gagnant de son concours après des soupçons d’IA, des microscopistes pointent de « sérieux problèmes »

Des critiques affirment qu’une vidéo récompensée lors d’un concours aurait été réalisée à l’aide de l’IA

Ils pointent notamment des mouvements inhabituels dans les cellules visibles dans les images

Nikon, organisateur du concours, affirme avoir ouvert un nouvel examen

Le mois dernier, une vidéo montrant des cellules des voies respiratoires en mouvement dans le corps d’un enfant a impressionné le public et remporté le premier prix du concours annuel Nikon Small World in Motion. Les images pourraient toutefois ne pas être exactement ce qu’elles semblaient être, Nikon réexaminant désormais, selon plusieurs informations, la place occupée par l’IA dans leur création.

La séquence montre les cils des voies respiratoires d’un enfant, de minuscules structures ressemblant à des poils qui dépassent de certaines cellules. Filmée à un grossissement 100x, elle a été réalisée par Dr Ning Xu, de l’université Tsinghua en Chine. « Lorsque les gens regardent les cils battre, ils comprennent immédiatement que quelque chose de beau et d’important se produit à l’intérieur de nous », expliquait le chercheur.

La vidéo a néanmoins suscité des questions après l’annonce de sa victoire. Plusieurs scientifiques ont contesté la fidélité des mouvements visibles par rapport au comportement réel des cils et avancé l’hypothèse d’une intervention de l’IA à un moment du processus.

Nikon a depuis précisé sa position. Dans un commentaire publié sous son propre message sur LinkedIn, l’entreprise explique « réexaminer attentivement les informations fournies lors de la vérification initiale, ainsi que les documents justificatifs supplémentaires transmis par le participant ».

Nikon ajoute que « Dr Ning Xu coopère pleinement et a fourni une documentation technique détaillée décrivant l’équipement de microscopie, les méthodes d’imagerie et les techniques de traitement utilisées pour créer la vidéo source. Nous prévoyons de tenir la communauté Nikon Small World informée la semaine prochaine. »

Des accusations concernant des filigranes IA

Microscopic wonders captured in Nikon Small World competition | ABC NEWS - YouTube Watch On

Dr Xu nie avoir enfreint le règlement du concours et affirme sur LinkedIn, dans des propos rapportés par BBC News, que « l’IA n’a pas été utilisée pour générer la vidéo expérimentale, les cils ou leurs mouvements ». Une utilisation de l’IA a toutefois été reconnue afin de « distinguer et visualiser des caractéristiques dans les images en niveaux de gris reconstruites ».

Certains critiques estiment que cette utilisation pourrait avoir été beaucoup plus importante. Ils soutiennent notamment que la forme des cils ne correspond pas à des comportements connus et que certaines structures paraissent trop grandes.

Edward Phelps, professeur associé à l’université de Floride, affirme sur LinkedIn qu’il existe « de nombreux problèmes sérieux dans cette vidéo », citant notamment certains éléments qui « apparaissent et disparaissent soudainement et migrent entre les cellules ».

Ian Donovan, doctorant à l’UT Southwestern Medical Center, affirme de son côté avoir découvert « un filigrane SynthID intégré identifiant un contenu synthétique ou généré par IA ».

La conclusion de l’enquête de Nikon reste désormais à attendre. À l’ère de l’IA générative, il n’est sans doute pas surprenant que des images particulièrement spectaculaires fassent l’objet d’un niveau de suspicion autrefois beaucoup plus rare. Que l’IA ait joué ou non un rôle déterminant ici, les résultats du nouvel examen mené par Nikon devraient apporter des éléments importants.