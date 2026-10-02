À Singapour, une image de crocodile générée par IA déclenche une opération officielle et mène son auteur devant la justice

La police de Singapour poursuit un homme à propos d’une image deepfake générée par IA

L’image montrait un crocodile dans une zone de loisirs publique

Les deux chefs d’accusation pourraient représenter jusqu’à dix ans de prison au total

Les applications d’intelligence artificielle sont désormais capables de produire des images extrêmement photoréalistes. À Singapour, un homme risque pourtant jusqu’à dix ans de prison après avoir prétendument partagé une image générée par IA montrant un crocodile dans une zone de loisirs publique très fréquentée.

L’homme, identifié comme Ye Lin, 30 ans et originaire du Myanmar, aurait créé une image montrant un crocodile au Pandan Reservoir, selon PetaPixel. L’image aurait été partagée le 20 août. L’agence nationale singapourienne chargée de l’eau aurait alors temporairement suspendu les activités d’aviron et de canoë pendant que des recherches étaient menées sur place.

Après avoir déterminé que l’image était fausse, l’agence a signalé l’affaire à la police. Ye Lin doit comparaître devant un tribunal en novembre. Le premier chef d’accusation, lié à la communication d’un faux message, peut entraîner jusqu’à trois ans de prison, une amende pouvant atteindre 10 000 dollars singapouriens, ou les deux.

Il est également accusé d’entrave au cours de la justice, une infraction passible de sept ans de prison supplémentaires, d’une amende ou des deux. Selon les informations disponibles, il prévoit de plaider coupable.

« Communiquer des informations fausses »

Dans un communiqué, la police de Singapour prévient que la diffusion de fausses informations pouvant provoquer de la peur, des désagréments ou mobiliser inutilement les ressources publiques peut entraîner des poursuites.

La manière exacte dont l’image a circulé reste floue. Ye Lin n’aurait initialement envoyé la photo qu’à un collègue. La police affirme néanmoins qu’il aurait ensuite supprimé l’image ainsi que l’application Gemini utilisée pour la produire, « dans le but de dissimuler ses actions ».

Les réactions sur Reddit sont partagées. Plusieurs internautes estiment que le partage initial auprès d’un seul collègue ne paraît pas particulièrement grave en lui-même, tout en s’interrogeant sur l’absence de rectification une fois que l’image a commencé à provoquer des conséquences bien réelles.

Selon le Straits Times, l’image aurait été produite avec Gemini. Les créations issues des outils de Google peuvent normalement intégrer un marquage numérique invisible destiné à permettre leur identification. Rien ne permet cependant de savoir si ce marquage avait été supprimé, s’il était toujours présent ou si les autorités l’avaient vérifié au moment de l’alerte.