ChatGPT Images 2.5 est là — voici les 3 nouvelles fonctions que vous utiliserez vraiment

Cela faisait un moment que ChatGPT n’avait pas mis à jour sa fonction Images. Sa dernière évolution, Images 2.0 en avril 2026, s’était montrée plutôt solide et la plaçait devant Nano Banana 2 de Google, même si ses images restaient plus longues à générer, ce qui pouvait se révéler frustrant.

La nouvelle mise à jour Images 2.5, déployée le 8 septembre, ajoute toute une série de fonctions et d’outils supplémentaires au moteur de génération d’images existant, qui devient nettement plus simple à utiliser — et plus rapide.

Il y a désormais tellement de fonctions dans Images que parler d’une interface surchargée serait presque un euphémisme. Il peut donc devenir difficile de repérer les meilleures nouveautés parmi tout le reste ; celles présentées ci-dessous méritent particulièrement l’attention, car elles font réellement la différence.

1. Des outils d’édition nettement améliorés

(Image credit: OpenAI)

Ces fonctions arrivent en tête de liste car, malgré leur apparence peu spectaculaire, les nouveaux outils d’édition changent réellement la façon d’utiliser ChatGPT Images — et devraient également changer la vôtre.

OpenAI semble avoir commencé à déployer discrètement sa nouvelle barre d’outils d’édition d’images dans ChatGPT au cours du mois d’août, sans l’annoncer officiellement. Il n’est donc peut-être pas totalement exact de les présenter comme faisant partie de ChatGPT Images 2.5, mais elles sont incluses ici puisqu’elles sont, dans les faits, nouvelles.

Jusqu’ici, le fonctionnement habituel consistait à générer une image puis, lorsqu’elle ne correspondait pas exactement au résultat attendu, à saisir une nouvelle instruction comme « rends-la plus lumineuse » ou « supprime les personnes à l’arrière-plan », avant de recommencer. Après plusieurs tentatives infructueuses, il devenait souvent plus simple de repartir de zéro.

Ce n’est plus nécessaire. Les nouveaux outils d’édition permettent de cibler précisément l’endroit de l’image à modifier et d’indiquer exactement à ChatGPT ce qui doit changer.

La nouvelle barre d’outils Edit contient Markup, Comment, Remove BG, Erase et Resize.

Dans la version web de ChatGPT, il suffit de cliquer sur le nouveau bouton Edit qui apparaît au-dessus d’une image générée pour entrer dans le mode d’édition et afficher cette nouvelle barre d’outils. Dans l’application ChatGPT, un simple appui sur une image permet d’ouvrir ce même mode.

Le plus évident est Remove BG. Cet outil conserve les éléments au premier plan et supprime l’arrière-plan, afin de créer un fichier PNG transparent lors du téléchargement. Il est particulièrement pratique pour intégrer ensuite une image dans un autre document, comme une présentation.

Resize permet de modifier rapidement le ratio de l’image et propose les formats habituels, notamment Portrait 3:4, Widescreen 16:9 et Landscape 4:3.

Erase simplifie la suppression d’éléments. Pour retirer une personne à l’arrière-plan, par exemple, il suffit de la recouvrir avec le pinceau Erase et ChatGPT la fait disparaître. Aucune grande précision n’est nécessaire : il faut simplement recouvrir suffisamment l’objet pour que l’intention soit claire.

Markup sert à ajouter des éléments d’annotation à une image, mais c’est la fonction Comment qui devient réellement intéressante. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, les commentaires ne servent pas uniquement à annoter l’image : ils constituent des instructions que ChatGPT doit exécuter. Il suffit de cliquer sur un élément, puis d’ajouter un commentaire comme « supprime ceci » ou « mets ceci en bleu », avant d’appuyer sur Send. L’édition devient ainsi beaucoup plus simple.

Dernier point intéressant du mode Edit : il est possible de revenir facilement à chaque version précédente d’une image. Chaque modification est enregistrée comme un fichier distinct ; il suffit donc de faire défiler les versions dans le mode Edit pour retrouver un état antérieur.

2. Dessiner d’abord l’image

Faites défiler vers le bas pour voir ce que devient le croquis du panneau à droite… (Image credit: OpenAI)

Le nouvel outil Sketch permet de dessiner grossièrement une image avant que ChatGPT ne transforme ce croquis en véritable image générée par IA. Il devient utile lorsqu’un dessin rapide permet d’exprimer une idée plus vite qu’une description.

Il suffit de choisir Images dans le menu principal, puis Sketch en haut des options disponibles.

L’outil Sketch ressemble un peu à MS Paint en 1995, mais il suffit largement pour tracer rapidement un croquis au doigt ou à la souris. Une fois le dessin terminé, un clic ou un appui sur le bouton bleu de validation charge automatiquement dans ChatGPT une instruction lui demandant de convertir le croquis en image complète. Il reste alors possible d’ajouter tous les détails souhaités.

Une fois l’image terminée, le mode Edit reste bien sûr disponible pour continuer à l’ajuster.

Voici l’image finale. (Image credit: OpenAI)

3. Les modèles sont enfin arrivés

(Image credit: OpenAI)

Les nouveaux Templates simplifient nettement la création des contenus que les utilisateurs cherchent réellement à produire avec ChatGPT Images, comme des affiches, logos, icônes, photos de produits stylisées et bien plus encore. Chaque type de tâche dispose désormais de son propre modèle, à compléter étape par étape avec ChatGPT.

Chaque modèle commence par une instruction de base, puis pose une série de questions complémentaires afin de déterminer précisément le résultat recherché.

En choisissant par exemple le modèle Product photo, ChatGPT demande d’abord de télécharger une photo du produit à mettre en valeur. Il propose ensuite plusieurs styles, comme Clean Studio, Editorial, Lifestyle ou Dramatic, puis un décor, par exemple Dark Studio, avant de commencer finalement à générer l’image.

Pour créer quelque chose de précis dans ChatGPT, les nouveaux Templates devraient constituer un excellent point de départ.

Et ce n’est pas tout !

Ce ne sont pas les seuls changements apportés à ChatGPT Images 2.5. Les images générées sont davantage personnalisées, ce qui améliore les résultats lorsqu’elles représentent des personnes reconnaissables ou des portraits. L’outil gère également mieux les infographies et devient plus rapide qu’auparavant, une amélioration bienvenue face à la relative lenteur de la version précédente.

Au moment de partager une image, une nouvelle option permet également de partager le prompt ayant servi à la créer, afin que d’autres personnes puissent plus facilement produire leurs propres variantes.

Dans l’ensemble, ces améliorations sont bienvenues sans être révolutionnaires. Il est facile de comprendre pourquoi cette version ne s’appelle pas Images 3.0 : il s’agit essentiellement d’une version nettement améliorée de l’outil précédent, mais elle devrait malgré tout modifier sensiblement la façon d’utiliser ChatGPT Images.