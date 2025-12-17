ChatGPT devient un Photoshop intelligent : voici la révolution visuelle d’OpenAI

OpenAI a lancé un nouveau modèle d’image plus rapide et plus intelligent baptisé GPT Image 1.5 au sein de ChatGPT

Ce nouvel outil permet d’effectuer des retouches précises et détaillées sur des photos, mais aussi de générer des visuels personnalisés à partir de simples instructions

Un nouvel onglet « Images » a été ajouté dans ChatGPT, intégrant des filtres et des préréglages sans avoir besoin de rédiger le moindre prompt

OpenAI a renforcé les capacités de génération d’images par IA dans ChatGPT. Cette amélioration intervient peu après le lancement du modèle ChatGPT-5.2, utilisé pour toutes les autres fonctions du chatbot. Le nouveau GPT Image 1.5 est jusqu’à quatre fois plus rapide que son prédécesseur, avec une meilleure capacité de retouche et une fiabilité accrue dans l’interprétation des consignes.

Dans son annonce officielle, OpenAI présente les nouvelles fonctionnalités « ChatGPT Images » comme un véritable outil de création, capable de fournir des résultats dignes de professionnels. Malgré les limites inhérentes à ce type de générateur, l’expérience évoque celle d’un studio graphique de pointe, piloté par une interface qui comprend le langage courant — fini les calques compliqués ou les curseurs obscurs.

Le modèle s’accompagne aussi de nouveautés dans ChatGPT lui-même. Un onglet dédié « Images » fait désormais office de centre de création visuelle, avec des filtres prêts à l’emploi et des options inspirées des tendances du moment. Des modèles prédéfinis permettent même de générer ou de modifier une image sans avoir à taper la moindre consigne. Il suffit de cliquer sur « mise en page rétro de magazine » ou « stylisme culinaire futuriste » pour voir le rendu, sans se casser la tête à formuler le bon prompt. Une façon pour OpenAI de rendre l’outil le plus accessible possible.

D’autres améliorations plus discrètes sont également au programme. Le modèle parvient désormais à générer du texte plus dense sans tomber dans le non-sens, à représenter une foule de visages sans anomalies, et à suivre correctement des modifications successives. Il devient possible de modifier un seul élément sans que l’IA ne transforme tout le reste de l’image — un point faible courant des anciennes versions.

Ce nouveau modèle gère aussi bien mieux la combinaison et la transformation d’images. Il est possible de fusionner des styles, de déplacer un élément d’une image vers une autre, ou encore de tout effacer sauf un objet spécifique pour le replacer dans un nouveau décor. Les problèmes de confusion d’espacement entre objets ou personnages semblent aussi en nette diminution.

Amélioration des images par l’IA

Tout n’est pas encore parfait. Certains résultats passent à côté de l’effet recherché. Il arrive encore que le modèle interprète une instruction de manière trop littérale ou produise un rendu inattendu. La différence, selon OpenAI, c’est que ces cas sont désormais l’exception, et non plus la norme.

Au-delà des performances du modèle en lui-même, le contexte évolue également. Adobe a récemment annoncé l’intégration de Photoshop et Acrobat directement dans ChatGPT. Cela ouvre la voie à une utilisation conjointe de plusieurs plateformes de création. Un utilisateur pourrait ainsi générer un poster dans ChatGPT, puis le retoucher dans Photoshop — le tout sans changer de fenêtre.

ChatGPT n’est pas seul sur le marché des images générées par IA. Google Gemini ou Midjourney sont également en lice. Mais l’accès simplifié à ChatGPT Images pourrait bien en faire l’option privilégiée pour des créations rapides comme une photo de profil LinkedIn améliorée, sans forcément passer par des outils plus complexes.

L’interprétation la plus optimiste de cette évolution serait que la créativité visuelle de haute qualité n’est désormais plus réservée à ceux qui maîtrisent des logiciels coûteux. Mais cette accessibilité soulève aussi des questions : dans quelle mesure les créations produites reposent-elles sur des œuvres d’artistes copiées sans consentement ? Et quelle place reste-t-il aux professionnels du secteur ? Aussi bluffants soient les résultats, il devient essentiel de réfléchir à ce que signifie réellement « créer » quelque chose aujourd’hui.