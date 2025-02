Avec plus de 400 millions d’utilisateurs mensuels, ChatGPT est le chatbot IA le plus populaire. Entraîné sur d’énormes quantités de données, il analyse des requêtes écrites et génère des réponses contextuelles, donnant l’impression d’une conversation en temps réel avec un humain.

Basé sur un Large Language Model, ce chatbot évolue en permanence. Dans sa dernière version, ChatGPT peut répondre à des questions complexes, aider à coder un site web et même générer des images.

De nouvelles fonctionnalités sont régulièrement ajoutées. Voici un aperçu des capacités de ChatGPT et des raisons pour lesquelles il mérite d’être utilisé.

Cet article est à jour en février 2025. Les outils d’IA évoluent constamment et certaines fonctionnalités ont pu changer depuis la rédaction de cet article. Certaines options peuvent également être limitées à certains pays.

(Image credit: Shutterstock/Daniel Chetroni)

Qu'est-ce que ChatGPT ?

Lors de son lancement en novembre 2022, ChatGPT a marqué un tournant pour l’intelligence artificielle. Développé par OpenAI, ce chatbot est rapidement devenu un outil incontournable. Son succès repose en grande partie sur l’utilisation du langage naturel. Grâce aux Large Language Models, il comprend les requêtes humaines formulées en langage courant et génère des réponses conversationnelles.

En mars 2023, OpenAI a dévoilé GPT-4, la dernière version de son modèle linguistique. Cette itération est multimodale, ce qui signifie qu’elle peut traiter du texte, des images et de l’audio. Les applications basées sur GPT-4, dont ChatGPT, analysent mieux le contexte des requêtes et fournissent des réponses plus précises et pertinentes.

Le résultat : un chatbot capable de traiter un large éventail de demandes avec des réponses rapides et accessibles.

A quoi peut servir ChatGPT ?

Les capacités de ChatGPT sont encore en cours d’exploration par des millions d’utilisateurs. Toute question pouvant être formulée et traitée sous forme de texte peut être prise en charge – ou du moins tentée – par ChatGPT. Ses fonctionnalités reposent sur des tâches liées au langage, qu’il s’agisse d’anglais, d’une autre langue ou de code informatique.

ChatGPT peut générer du code à partir d’instructions en langage naturel ou analyser et corriger un code existant. Il peut rédiger un discours de mariage, reformuler un texte pour l’améliorer, créer un programme d’entraînement personnalisé, proposer des idées d’entreprise et même jouer le rôle d’un thérapeute virtuel.

Avec l’introduction de ChatGPT Search, les utilisateurs peuvent obtenir des résumés de réponses issues du web. L’intégration du modèle de génération d’images DALL-E 3 permet également à tous de demander à ChatGPT de créer des images à partir de simples instructions textuelles.

Pour quoi ne pouvez-vous pas utiliser ChatGPT ?

Aussi performant soit-il, ChatGPT présente certaines limites. L’un des principaux défis reste la vérification des faits. Le chatbot n’est pas toujours précis et peut générer des informations erronées. OpenAI reconnaît que ChatGPT « peut être inexact, mensonger ou trompeur dans certains cas ».

ChatGPT est aussi soumis à des règles éthiques strictes. Il évite les contenus explicites, violents ou discriminatoires. Il ne participe pas aux débats politiques et ne fournit pas de conseils juridiques, médicaux ou financiers personnalisés.

Par ailleurs, OpenAI souligne que ChatGPT ne possède pas d’empathie et ne peut interagir avec de réelles émotions. Il ne promeut aucun contenu lié à l’automutilation.

Combien coûte ChatGPT ?

ChatGPT est accessible gratuitement, mais plusieurs abonnements payants existent, ainsi que des offres pour les entreprises.

La version gratuite permet d’utiliser le modèle GPT-4o mini, avec un accès limité à GPT-4o et o3-mini. Les utilisateurs peuvent également effectuer des recherches via ChatGPT Search, qui s’appuie sur des données en temps réel du web. En appuyant sur le bouton « Raisonnement », un accès limité au modèle ChatGPT o1 est possible. La génération d’images via DALL-E reste restreinte.

L’abonnement Plus coûte 20 $ par mois (environ 19 €) et débloque plusieurs fonctionnalités supplémentaires, notamment l’accès à plusieurs modèles de raisonnement, au mode vocal avancé de ChatGPT et à un accès limité à Sora, le modèle de génération vidéo d’OpenAI, ainsi qu’un plus grand nombre d’images via DALL-E.

L’offre Pro est bien plus onéreuse, à 200 $ par mois (environ 190 €). Conçue pour les utilisateurs avancés, elle permet un accès illimité aux derniers modèles de raisonnement et une utilisation étendue de Sora pour la génération de vidéos IA.

L’option Team, à 25 $ par utilisateur et par mois (environ 24 €), permet de créer et de partager des versions personnalisées de ChatGPT au sein d’un espace de travail.

Où pouvez-vous utiliser ChatGPT ?

ChatGPT est accessible via son interface web à l’adresse chatgpt.com sur presque tous les navigateurs. Pendant un temps, c’était la seule manière de l’utiliser. Désormais, des applications officielles iOS et Android sont disponibles gratuitement, ainsi qu’une version desktop pour macOS et Windows.

L’interface et les fonctionnalités sont globalement les mêmes sur toutes les plateformes. Cependant, les applications mobiles offrent l’avantage supplémentaire de pouvoir interagir avec ChatGPT en mode vocal, en appuyant sur l’icône audio à côté du champ de saisie.

(Image credit: Future)

Est-ce que ChatGPT est efficace ?

Après une utilisation approfondie de ChatGPT, il apparaît comme un outil puissant aux nombreuses applications. Son interface conversationnelle le rend accessible à tous, qu’il s’agisse de résumer un rapport ou de générer une image. La qualité des réponses dépend souvent du contexte et de la formulation de la requête, ce qui peut varier considérablement.

L’expérience payante est plus rapide et plus précise que la version gratuite, avec des réponses de meilleure qualité sur un large éventail de sujets. Toutefois, ChatGPT reste sujet aux erreurs factuelles et aux hallucinations, et les données extraites du web ne sont pas forcément les plus récentes. Il ne peut donc pas être considéré comme un outil de vérification fiable.

En revanche, pour accélérer certaines tâches du quotidien ou optimiser un flux de travail, ChatGPT offre un réel potentiel. Bien utilisé, il s’impose comme un outil particulièrement performant.

Utilisez ChatGPT si...

Vous souhaitez utiliser un chatbot performant

De la rédaction de contenu à la génération de code de site web, ChatGPT est un outil extrêmement performant qui vous permet d'accomplir beaucoup de choses simplement en écrivant vos requêtes en langage humain naturel.

Vous voulez beaucoup de fonctionnalités gratuites

Des mises à jour récentes signifient que le plan gratuit de ChatGPT inclut maintenant l'accès à la recherche ChatGPT et à la génération d'images en utilisant le modèle DALL-E 3 d'OpenAI, ce qui signifie que vous pouvez faire beaucoup de choses sans abonnement payant.

N'utilisez pas ChatGPT si...

Vous avez besoin d'informations parfaitement exactes

Même si l'accès au web en temps réel est activé, ChatGPT est susceptible de répondre avec des inexactitudes factuelles. Les résultats doivent être recoupés avec des sources fiables avant de pouvoir être pris en compte.

Vous ne voulez pas payer pour les meilleures fonctionnalités

La version gratuite convient aux utilisateurs occasionnels, mais si ChatGPT est intégré à votre flux de travail, vous devrez payer un abonnement pour bénéficier du traitement plus rapide et de la plus grande fiabilité des modèles les plus récents.

A considérer également

Gemini est l'alternative de Google à ChatGPT. Anciennement connu sous le nom de Bard, il s'agit d'un modèle de langage étendu (Large Language Model) qui peut faire beaucoup de choses comme le chatbot d'OpenAI, y compris répondre à des questions, écrire du code et créer des images.

est l'alternative de Google à ChatGPT. Anciennement connu sous le nom de Bard, il s'agit d'un modèle de langage étendu (Large Language Model) qui peut faire beaucoup de choses comme le chatbot d'OpenAI, y compris répondre à des questions, écrire du code et créer des images. Copilot est la version de Microsoft du chatbot d'IA, qui s'adresse principalement aux utilisateurs professionnels. Disponible sous la forme d'un site web, d'une application et d'une barre latérale dans le navigateur Edge, il est présenté comme un compagnon d'IA qui offre une aide contextuelle pour les tâches quotidiennes.