ChatGPT peut désormais lire vos onglets Chrome, et nous l'avons mis à l'épreuve

OpenAI a amélioré son extension pour Google Chrome afin d'intégrer une grande partie de l'expérience habituelle de ChatGPT directement dans le navigateur de Google.

Cette nouveauté ajoute un panneau latéral capable de fonctionner pendant que vous consultez une page, d'analyser les informations de plusieurs onglets ouverts et, grâce à ChatGPT Work, d'interagir avec des sites web à votre place.

En somme, ChatGPT devient un compagnon de navigation qui vous suit sur Internet, prêt à intervenir sans que vous ayez besoin de quitter la page en cours.

A few big upgrades for Chrome users today! We’re bringing the power of computer use to anyone who uses Chrome. First up: ChatGPT can now use your tabs in Chrome to make answers more useful and get things done for you. If you’re in Chat, it can look across your open tabs and gather info. If you’re in Work, ChatGPT can control your Chrome tabs to get things, like sending messages, filling out forms, or downloading files. It can even help you organize and group that pile of tabs you have open.October 15, 2026

Le calendrier de cette annonce est intéressant. Google travaille depuis quelque temps à renforcer la présence de Gemini dans Chrome, offrant ainsi à son propre assistant IA un avantage naturel dans le navigateur le plus utilisé au monde. De son côté, OpenAI n'a manifestement aucune intention de laisser Chrome devenir le terrain de jeu exclusif de Gemini.

L'entreprise veut que les utilisateurs de Chrome continuent de faire appel à ChatGPT, même lorsqu'ils naviguent dans l'écosystème de Google. La concurrence devient donc de plus en plus directe pour capter l'attention des internautes qui pourraient être tentés de privilégier Gemini simplement parce qu'il est déjà intégré à leur navigateur.

Pour commencer, il suffit d'installer l'extension officielle ChatGPT depuis le Chrome Web Store et de se connecter à son compte. Le panneau latéral donne alors accès à ChatGPT sans quitter les pages consultées. L'assistant peut également exploiter les informations de plusieurs onglets ouverts, une fois les autorisations nécessaires accordées. Les interactions plus avancées avec les sites passent par ChatGPT Work, sous réserve que votre compte y donne accès.

(Image credit: OpenAI)

Des recherches sans jongler entre les onglets

Le principal avantage de cette intégration réside dans sa familiarité. Si vous avez déjà l'habitude de demander à ChatGPT d'expliquer un sujet complexe ou de vous aider à résoudre un problème, son arrivée dans Chrome supprime une étape étonnamment contraignante. Vous pouvez continuer à naviguer normalement tout en gardant l'assistant à portée de main.

Cette approche se révèle particulièrement séduisante pour effectuer des recherches. Imaginez plusieurs articles ouverts sur une même annonce. Vous pourriez demander à ChatGPT de comparer leur traitement du sujet, de repérer d'éventuelles contradictions ou d'éclaircir un point qui reste obscur. Plutôt que de copier des extraits dans une conversation distincte, l'assistant peut travailler directement à partir des pages affichées.

Les achats en ligne constituent un autre cas d'utilisation évident. Comparer les produits proposés par différents commerçants implique habituellement de passer sans cesse d'un onglet à l'autre, de consulter les caractéristiques techniques et de se souvenir de l'offre la plus intéressante. ChatGPT peut analyser ces différentes pages et organiser les informations. Il reste toutefois préférable de vérifier les prix et les caractéristiques importantes avant de prendre une décision.

Le panneau latéral rend aussi les petites interactions plus naturelles. On retrouve essentiellement l'expérience habituelle de ChatGPT, avec l'avantage supplémentaire d'une connexion plus directe à sa navigation.

Cette familiarité constitue probablement le véritable point fort de l'intégration. OpenAI n'a pas besoin de convaincre les internautes d'adopter un nouvel assistant ni d'apprendre aux utilisateurs de ChatGPT une manière totalement différente de travailler. L'entreprise rend simplement un outil déjà connu plus accessible. Pour les personnes qui utilisent ChatGPT quotidiennement, c'est une amélioration appréciable.

Il reste néanmoins important de garder un regard critique sur ses réponses. Le fait de consulter plusieurs pages ne garantit pas que ChatGPT interprète correctement toutes les informations, notamment lorsque les sites utilisent une mise en page inhabituelle ou dissimulent certains détails derrière des éléments interactifs. Même si un résumé paraît convaincant, rien ne remplace la vérification de la source lorsque la précision est essentielle.

OpenAI s'invite sur le terrain de Google

Les fonctions les plus ambitieuses passent par ChatGPT Work, qui peut interagir avec les sites web et effectuer des tâches plutôt que de simplement répondre à des questions sur leur contenu.

Pour expérimenter cette possibilité, nous avons utilisé ChatGPT dans Chrome afin de remplir un formulaire. Nous avons ouvert la page d'inscription à un webinaire technologique gratuit, puis demandé à ChatGPT Work de compléter les champs, en lui précisant expressément de s'arrêter avant toute validation. L'assistant ne disposait pas de toutes les réponses. Lorsqu'il a fallu sélectionner un secteur d'activité, il nous a donc demandé une précision. La vérification finale restait indispensable, car même une petite erreur dans un formulaire d'inscription peut finir par être plus agaçante qu'une saisie manuelle.

Cette supervision prend toute son importance lorsqu'une IA peut interagir avec des sites sur lesquels vous êtes déjà connecté. Autoriser ChatGPT à consulter les informations de plusieurs onglets suppose également de réfléchir au contenu de ces pages et aux sites auxquels vous souhaitez réellement lui donner accès. OpenAI propose des contrôles d'autorisation, mais les utilisateurs doivent eux aussi faire preuve de discernement.

Il est particulièrement intéressant de voir cette concurrence se jouer directement dans Chrome. Google possède un avantage évident : l'entreprise contrôle le navigateur et peut y intégrer Gemini en profondeur. La réponse d'OpenAI consiste à rendre ChatGPT presque aussi naturel à utiliser dans Chrome, pour éviter que ses utilisateurs ne changent d'assistant simplement parce que celui de Google est plus facilement accessible.

Chrome donne à Google un moyen précieux de présenter Gemini à une audience immense. Mais il permet aussi à OpenAI d'atteindre ces mêmes internautes. Le navigateur devient ainsi un nouveau terrain d'affrontement dans la compétition pour imposer un assistant IA comme outil de référence de l'informatique quotidienne.

Pour les personnes qui préfèrent déjà ChatGPT, cette intégration offre de bonnes raisons de continuer à l'utiliser. Retrouver ses conversations habituelles pendant la navigation, tout en permettant à l'assistant de comprendre les pages ouvertes, le rend plus pratique sans bouleverser les habitudes. Les fonctions d'automatisation avancées sont prometteuses, même si leur intérêt dépendra de leur fiabilité et du niveau de surveillance qu'elles nécessitent.

Cela ne signifie pas que tous les utilisateurs de Chrome aient soudain besoin de ChatGPT pour accompagner chacun de leurs clics. Mais lorsque l'assistant fait déjà partie du quotidien, pouvoir accéder à une grande partie de ses capacités directement dans Chrome représente un progrès séduisant.

OpenAI a finalement trouvé un moyen de faire du navigateur de Google un nouvel espace pour ChatGPT. Une bonne nouvelle pour les utilisateurs qui apprécient cette simplicité, même si Google préférerait probablement les voir passer davantage de temps avec Gemini. À terme, l'assistant gagnant pourrait tout simplement être celui qui rend la navigation plus facile, sans compliquer davantage l'utilisation d'Internet.