Un mathématicien d’Anthropic affirme avoir réalisé une percée majeure

Levent Alpöge assure que Claude l’a aidé à démontrer l’hypothèse de Riemann

Ce problème de théorie des nombres résiste aux spécialistes depuis 167 ans

Anthropic avait de quoi célébrer jeudi, après son entrée en Bourse record, qui a valorisé l’entreprise à 1 700 milliards de dollars. Mais l’un de ses mathématiciens aurait établi un record d’une tout autre nature. Il affirme avoir utilisé Claude pour démontrer une théorie mathématique vieille de 167 ans, qui résiste depuis des décennies aux plus grands spécialistes.

Levent Alpöge, éminent chercheur d’Anthropic spécialisé en théorie des nombres, a publié aujourd’hui une déclaration sur son site personnel. Il y affirme avoir résolu l’hypothèse de Riemann. Cette théorie porte sur l’énigme des nombres premiers et suggère qu’un schéma caché pourrait expliquer leur répartition.

Dans sa déclaration, le mathématicien formé à Harvard explique : « Je crois avoir découvert, en travaillant avec Claude, une démonstration de l’hypothèse de Riemann. En réalité, la méthode va beaucoup plus loin et permet de résoudre ce qu’on appelle l’hypothèse de Riemann généralisée. Avec davantage de temps, je m’attends également à pouvoir résoudre l’hypothèse de Riemann étendue. »

« Il est naturel d’avoir le sentiment qu’il s’agit d’une fin, dans mon cas la perte d’un repère intellectuel fondamental. Mais ce que j’ai vu au fil de ces progrès m’a tellement émerveillé que je crois assister à l’une des premières lueurs d’une transformation scientifique bien plus vaste », ajoute-t-il. Une journée comme une autre au bureau, donc.

Il n’existe pas encore de version de cette démonstration qu’un humain pourrait lire facilement. Pour l’instant, seule une version écrite en Lean, un langage de programmation open source, est disponible. Selon Alpöge, cela s’explique notamment par la quantité « stupéfiante de mathématiques » mobilisée dans le raisonnement. Il voulait éviter de publier un « énorme monument de bouillie illisible ». Une première ébauche aurait dépassé les 250 000 pages.

Cette annonce marque probablement le début d’une nouvelle étape. D’autres mathématiciens et spécialistes devront examiner la démonstration de manière indépendante. Si elle résiste à cet examen, elle pourrait aussi prétendre à l’un des prix du millénaire. Ceux-ci récompensent à hauteur d’un million de dollars la résolution de sept grands problèmes mathématiques, dont l’hypothèse de Riemann. Le règlement impose toutefois deux années d’examen avant qu’une récompense puisse être attribuée.

Pour l’instant, cette annonce pourrait constituer l’une des étapes les plus importantes de la fameuse « mathocalypse ».

« Le timing est horrible »

(Image credit: Getty Images / Bloomberg)

Difficile de déterminer quel domaine l’IA bouleverse le plus actuellement. L’informatique et la cybersécurité doivent faire face à une multiplication des pannes majeures, parfois associées à la capacité de l’IA à découvrir des vulnérabilités. Mais les mathématiques connaissent elles aussi une période de transformation spectaculaire. L’annonce du jour paraît en tout cas bien plus marquante qu’une nouvelle panne de Microsoft Outlook.

Cette découverte montre ce qui devient possible lorsque les meilleurs chercheurs disposent des modèles d’IA les plus avancés. Levent Alpöge affirme néanmoins, avec modestie, que Claude a lui-même provoqué la percée décisive dans sa bataille contre ce problème vieux de 167 ans.

« Claude et moi avons pris beaucoup de plaisir à travailler ensemble sur des sujets très variés ces derniers mois. Mais cette fois, à l’approche de la ligne d’arrivée, Claude m’a largement dépassé. Non, Claude volait, dansait et étincelait près de cette ligne d’arrivée », raconte-t-il. En évoquant la récente entrée en Bourse d’Anthropic, Alpöge reconnaît également que « le timing est horrible ». Certains pourraient en effet soupçonner une annonce opportuniste.

« Ce problème est un objet sacré des mathématiques à mes yeux depuis mon enfance. Je suis donc particulièrement sensible à la manière dont les grands objectifs intellectuels sont traités », précise-t-il. « Il existe évidemment une interprétation cynique, liée au calendrier. Mais elle est fausse, et je suis heureux de me trouver dans une situation où cela apparaît clairement », conclut-il.

L’annonce laissera certainement les mathématiciens s’interroger sur ce que leur réserve 2027. « Les mathématiques ont davantage changé au cours des deux derniers mois que durant les cent dernières années », a récemment déclaré Bryna Kra, professeure de mathématiques à l’université Northwestern, au MIT. « C’est une période vraiment passionnante… mais aussi effrayante », a-t-elle ajouté.

Pour l’instant, cette possible démonstration de l’hypothèse de Riemann rejoint plusieurs annonces spectaculaires. Anthropic a notamment présenté une démonstration du dernier théorème de Fermat, formulé en 1637. Google Gemini aurait de son côté remis en cause une conjecture vieille de 59 ans dans le domaine de la fusion nucléaire. OpenAI a également publié une proposition concernant les équations de Navier-Stokes, dans une vague de travaux qualifiée de « bombe géante » par certains universitaires. Une chose est sûre : 2027 s’annonce particulièrement intéressante pour les mathématiques et les sciences.