Claude veut aider les conseillers financiers à gagner un temps considérable sur leurs tâches administratives

Les conseillers financiers passeraient cinq sixièmes de leur temps à préparer leurs rendez-vous et à gérer des tâches administratives

Claude for Financial Advisors est un assistant qui vient se superposer aux outils déjà utilisés

Anthropic propose un crédit d’utilisation unique aux nouveaux clients Enterprise

Quelques jours seulement après l’annonce par OpenAI de nouveaux outils destinés aux services financiers, Anthropic dévoile à son tour Claude for Financial Advisors.

Cette nouvelle offre ajoute à Claude une couche de connecteurs et de workflows préconfigurés conçus pour les sociétés de gestion de patrimoine et les cabinets de conseil financier, afin de leur donner un accès plus rapide et plus direct aux recherches et aux données dont ils ont besoin.

Selon Anthropic, les conseillers financiers ne passeraient actuellement qu’environ un sixième de leur temps en rendez-vous avec leurs clients, le reste étant en grande partie consacré à la préparation et à la recherche.

Claude pourrait accélérer cinq sixièmes du travail d’un conseiller financier

L’idée consiste à placer Claude for Financial Advisors au-dessus de l’ensemble des outils déjà utilisés par un cabinet, afin de réunir les informations dans un même point d’accès. Un conseiller pourrait par exemple demander à l’assistant de « préparer le rendez-vous client de 14 h » : Claude irait alors chercher le contexte pertinent, puis pourrait terminer la réunion en produisant des notes et une liste de tâches de suivi.

Addepar, BlackRock, Charles Schwab, Envestnet, iCapital, Orion, SS&C Black Diamond, Wealthbox, Wealth.com, Vanguard et Zocks figurent parmi les premiers services auxquels l’outil peut se connecter.

Anthropic estime que les bénéfices sont doubles : la productivité augmente et les cabinets peuvent réutiliser le temps libéré pour développer leur clientèle et proposer davantage de services, notamment autour de la fiscalité, de la succession, de l’assurance ou de la préparation de la retraite.

L’entreprise insiste sur le fait que l’assistant doit soutenir les conseillers et non les remplacer. L’objectif consiste principalement à prendre en charge les tâches administratives répétitives afin que les professionnels puissent consacrer davantage de temps au travail pour lequel ils ont été formés.

L’outil est déjà disponible sous forme de plugin, mais Anthropic estime que les formules Enterprise peuvent mieux convenir au secteur financier grâce, notamment, à leurs fonctions supplémentaires de journalisation et d’audit.

Enfin, l’entreprise offre également un crédit d’utilisation unique aux nouveaux clients demandant une licence avant la fin du mois de septembre.