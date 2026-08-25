Claude arrive en tête d’une vaste enquête de satisfaction, devant Gemini et ChatGPT — mais Grok et Siri sont à la peine

Claude AI affiche le meilleur score de satisfaction parmi les utilisateurs actuels et anciens, avec un score net de 56,2, devant Gemini à 46,5

Grok et Siri occupent le bas du top 10 des assistants classés selon la satisfaction

Les données ont été recueillies par YouGov entre le 1er mars et le 31 juillet 2026

Une nouvelle enquête de YouGov lève le voile sur ce que pensent les utilisateurs des outils et assistants IA qu’ils utilisent, avec Claude AI en tête grâce au meilleur score de satisfaction. L’IA d’Anthropic devance ChatGPT d’OpenAI et Gemini de Google, mais les outils qui se trouvent au bas du classement sont également intéressants.

Alors que Microsoft Copilot et Alexa occupent le milieu du classement, la réputation de Siri d’Apple et de Grok d’Elon Musk est plus surprenante, les répondants indiquant que ces outils ne les satisfaisaient pas.

Fait intéressant, Claude bénéficie également d’une bonne image auprès de ses anciens utilisateurs, ce qui pourrait indiquer que les outils concurrents — notamment ceux qui souffrent d’une moins bonne réputation — ont encore beaucoup de retard à rattraper dans l’esprit du public.

Tout le monde aime Claude

Recueillies sur une période de cinq mois, les données de YouGov ont permis d’établir deux classements : « Top 10 AI assistants by Satisfaction among current and former users » et « AI assistant Satisfaction: current vs. former users ».

Dans le premier, consacré aux dix assistants IA affichant la meilleure satisfaction parmi les utilisateurs actuels et anciens, Claude obtient un score de 56,2. Il devance nettement Gemini, à 46,5, tandis que ChatGPT suit de près avec 46,0. Grok et Siri se distinguent par leurs faibles positions, tandis qu’Alexa (42,6) et Copilot (37,2) occupent une position intermédiaire qui ne semble pas tout à fait correspondre à la taille des entreprises qui les développent.

L’enquête ne précise toutefois pas dans quelle mesure l’indicateur de satisfaction peut être influencé par des outils faciles à trouver ou à utiliser, comme Siri ou Alexa, par rapport à des outils d’IA qu’il faut volontairement rechercher, comme ChatGPT ou Claude.

La réputation des outils d’IA

Les données de YouGov examinent également l’écart de satisfaction entre les utilisateurs actuels et les anciens utilisateurs dans les résultats « AI assistant Satisfaction: current vs. former users ». Elles renforcent une nouvelle fois l’idée que Claude fournit des résultats plus exploitables, puisqu’il obtient le meilleur « score de satisfaction des anciens utilisateurs » ainsi que le deuxième meilleur « score de satisfaction des utilisateurs actuels ».

Le rapport indique que « les écarts les plus importants entre utilisateurs actuels et anciens concernent ChatGPT, DeepSeek et Grok. ChatGPT affiche 63,7 points de plus auprès des utilisateurs actuels que des anciens utilisateurs ; DeepSeek, 62,5 points de plus, et Grok, 62,4 points de plus ». Grok affiche un score particulièrement faible auprès de ses anciens utilisateurs : -4,7.

Les données ont été recueillies par le système de suivi BrandIndex de YouGov, un outil qui interroge les utilisateurs actifs de YouGov à l’aide de questions ciblées sur des sujets précis ou des actualités. Pour étudier la réputation des outils d’IA, YouGov a collecté des données pendant cinq mois, entre le 1er mars et le 31 juillet 2026, auprès d’utilisateurs au Royaume-Uni.