Ce jeu farfelu nous trottait en tête depuis des années, et seul Gemini 3 a réussi à en concrétiser une version, même partielle.

Google a présenté le mois dernier ses nouveaux modèles Gemini 3, et l’occasion était idéale pour tester Gemini 3 Pro sur un vieux projet personnel : Thumb Wars, une version numérique du célèbre jeu de pouces que de nombreux parents connaissent bien. Ce jeu de mains consiste à enfermer les pouces dans une prise commune, puis à tenter de plaquer celui de l’autre. Pour gagner, il suffit de bloquer le pouce adverse sous le sien.

La version numérique imaginée inclut un ring virtuel et des pouces flottants contrôlés par écran tactile ou clavier. Avec l’arrivée d’un Gemini plus intelligent, l’idée était de le laisser tenter sa chance – ou plutôt son pouce virtuel.

Ce n’était pas une première avec l’IA générative pour créer un jeu. Une version XXL du morpion avait déjà été codée avec l’aide de ChatGPT, et plus récemment, Claude avait permis de recréer le jeu Asteroids grâce à ses outils appelés Artifacts.

Claude avait particulièrement impressionné par sa capacité à coder sur la base de simples instructions textuelles. Ce que l’on appelle désormais le Vibe Coding : une manière de développer sans taper de code, en dialoguant avec l’IA, en affinant le résultat via des consignes progressives jusqu’à obtenir le bon script.

Pour ce projet de jeu, Gemini 3 Pro a été utilisé en priorité, mais les mêmes instructions ont également été testées avec ChatGPT 5.1 et Claude Sonnet 4.5. Les trois résultats étaient très différents… et un seul donnait envie de rejouer.

Le point de départ s’est fait dans Google AI Studio, via l’accès à la version Preview de Gemini 3 Pro (habituellement proposée à 19,99 $ par mois, avec trois mois d’essai gratuits).

L’instruction donnée – visible ci-dessous – n’était pas très détaillée, en pariant sur la possibilité d’ajouter ensuite des précisions pour affiner le jeu.

Prompt :

Une idée d’application : deux pouces virtuels s’affrontent dans une guerre de pouce, baptisé Thumb Wars. L’utilisateur choisit son pouce (y compris la couleur de peau), puis le déguise façon Lucha Libre. Il attend qu’un autre joueur dans le monde accepte le défi. L’arène prend l’apparence d’un ring de catch. L’action est contrôlée par tapotements : un doigt = attaque directe, deux doigts = balayage. Il faut faire tomber le pouce adverse trois fois pour gagner.

Est-ce que cela peut être développé en web app ? Peux-tu proposer une démo ?

L’hypothèse d’un échec pour Gemini 3 Pro était bien réelle. L’idée de Thumb Wars était claire, mais la crainte était grande que l’IA pointe rapidement les incohérences ou demande de tout reprendre à zéro.

Au lieu de cela, Gemini 3 Pro a immédiatement validé le projet : « Oui, c’est tout à fait réalisable sous forme de web app (PWA). En fait, c’est même une excellente solution : les joueurs peuvent rejoindre via un simple lien, sans avoir à télécharger un binaire de 200 Mo. »

S’en est suivie une explication complète sur la manière de concevoir le front-end, le back-end, et même la création d’un système de Lobby pour les parties multijoueur.

L’IA ne pouvant pas héberger elle-même le backend, elle a rapidement réorienté vers une simulation en écran unique.

Le code HTML, généré en quelques secondes, était étonnamment propre. Copié, sauvegardé en fichier HTML, puis ouvert dans Chrome : voici le résultat.

Gemini 3 Pro Thumb Wars V1

D’une certaine manière, le résultat impressionnait. Le jeu fonctionnait, et les choix techniques montraient la pertinence de Gemini. Certes, le ring ressemblait à un ruban de chantier, pas à une vraie arène, mais la forme des pouces était plutôt réussie. Et surtout, Gemini 3 Pro avait anticipé un adversaire robotisé, puisque le jeu n’était pas encore en ligne.

Un autre point fort : malgré des consignes orientées vers l’écran tactile, Gemini avait prévu des contrôles clavier pour la version bureau.

La personnalisation des couleurs de peau et des masques était complète et bien pensée.

Des améliorations restaient à faire. Le prompt suivant a été envoyé :

C’est génial. Mais ce serait bien d’ajouter plusieurs choix de masques.

Mais aussi :

Donner un aspect plus réaliste au ring (quatre côtés)

Rendre les pouces un peu plus réalistes

Les faire apparaître plus éloignés au départ, et permettre les mouvements avant/arrière avec les flèches du clavier

Rendre les attaques plus spectaculaires

Gemini 3 Pro a livré une version 2.0 incluant, entre autres, une « perspective CSS pour incliner le sol du ring » et un effet de « secousse de caméra lors d’un coup fort ».

Le nouveau fichier HTML, plus long, était accompagné de conseils :

« Setup : repérer le nouveau menu. Choisir « Shadow Assassin » ou « The Peacock » pour voir les effets de masque.

Visuel : les pouces sont plus réalistes (bords arrondis, ongles distincts), le ring gagne en profondeur (cordes en avant/arrière-plan). »

Une fois ouvert dans Chrome, le résultat parlait de lui-même.

Gemini 3 Pro Thumb Wars V2

L’évolution était nette. Le ring était là, la dimension aussi. Mais un souci est apparu : le jeu restait plat, malgré l’apparence 3D. Les pouces pouvaient apparaître ou sortir du ring.

Nouvelle consigne envoyée, sans que Gemini ne demande jamais de tout recommencer ou de rappeler les instructions précédentes.

C’est bien, encore quelques ajustements :

- Les pouces doivent apparaître directement dans le ring

- Permettre les mouvements verticaux dans le ring avec les flèches haut/bas

Les mouvements sur l’axe vertical en environnement 3D ont posé de nombreux défis que Gemini a su anticiper. Avant même le code, l’IA a expliqué sa méthode :

"Profondeur & perspective :

Quand le pouce « monte » (s’éloigne de la caméra), il devient plus petit et plus sombre.

Quand il « descend » (vers la caméra), il grossit.

Cela crée un effet 3D réaliste en CSS.

Détection de coups en Z-Axis :

Impossible de frapper si l’adversaire est trop en hauteur ou en bas. Il faut aligner son ombre pour que le coup porte.

Cordes avant/arrière :

Le ring est en couches. La corde inférieure passe devant les pouces, donc si on s’approche de la caméra, on se retrouve visuellement « dans » le ring, derrière les cordes."

Le fichier HTML a produit un résultat bluffant.

Gemini 3 Pro Thumb Wars V3

Le mouvement et le contrôle dans un ring 3D fonctionnaient. Mais les options de personnalisation avaient disparu. Une dernière demande a été faite pour tout réintégrer. Gemini a reconnu le défi :

« Ce fichier regroupe tout ce qui a été construit jusqu’ici. »

Le jeu ne gagnera peut-être pas de prix, mais vu d’où il est parti, le résultat frôle la perfection.

Gemini 3 Pro Thumb Wars V4

Au tour de ChatGPT

Même prompt de départ, cette fois envoyé à ChatGPT 5.1. Comme Gemini, l’IA a été enthousiaste :

« Oui, on peut tout à fait créer une démo web de Thumb Wars. Voici un prototype jouable dans votre navigateur. »

Mais la génération du code HTML/CSS/JS a pris bien plus de temps. Le résultat : un seul écran combinant configuration et jeu. Charmant au premier abord, mais les limites sont vite apparues.

ChatGPT Thumb Wars V1

Contrairement à Gemini, ChatGPT n’avait prévu aucun contrôle pour ordinateur : ni clavier, ni pavé tactile. Il a fallu donner plus d’instructions pour espérer un jeu fonctionnel.

Prompt suivant envoyé :

Améliorations demandées :

- Ring plus réaliste

- Passage automatique en plein écran après choix du pouce

- Adversaire contrôlé par l’ordinateur par défaut

- Pouces plus réalistes

- Contrôles clavier : flèches pour les déplacements, X et R pour les attaques

Réponse de ChatGPT :

« Super modifications – ça commence à ressembler à un vrai petit jeu de combat. »

À voir…

ChatGPT Thumb Wars V 2

ChatGPT 5.1 a divisé le jeu entre écran de configuration et match, mais sans retrouver la richesse visuelle ni la profondeur de Gemini. Et bien que l’IA ait promis un adversaire contrôlé par l’ordinateur, le pouce adverse ne bougeait presque pas. Le jeu manquait d’âme. La connexion ne se faisait pas.

Au tour de Claude

Claude Sonnet 4.5 est entré en lice. Après les bons résultats obtenus avec Artifacts, l’espoir était réel.

Claude a répondu avec enthousiasme :

« J’adore ce concept ! Voici une démo fonctionnelle de Thumb Wars avec :

Personnalisation du pouce (choix, couleur de peau, masque Lucha Libre)

Ring de catch

Combats par tapotements (1 doigt = attaque, 2 = balayage)

Victoire en trois chutes

Simulation de matchmaking (adversaire IA pour la démo)

Je m’en occupe ! »

Claude 4.5 Thumb Wars

Grâce à ses Artifacts, Claude a pu afficher une fenêtre de jeu fonctionnelle à côté du code.

Les options de personnalisation étaient excellentes – y compris la possibilité de choisir le pouce droit ou gauche. Mais le jeu lui-même ne fonctionnait presque pas. Et comme avec les autres plateformes, le manque de détails – notamment pour les contrôles clavier – se faisait sentir.

Un prompt similaire à celui donné à Gemini a été envoyé, avec une consigne clé : intégrer des commandes clavier.

Le résultat n’a quasiment pas évolué. Les commandes clavier promises n’ont même pas été ajoutées.

Gemini 3 Thumb Wars V 4

Au final, il n’y a presque pas eu match. Gemini 3 Pro s’est montré plus rapide, plus malin, plus autonome. Là où les consignes étaient floues, il a comblé les vides pour donner vie au projet. Presque intuitivement, il a su cerner l’intention et proposer le meilleur résultat possible, compte tenu des contraintes.

Le projet Thumb Wars pourrait bien être retravaillé avec Gemini 3 Pro. Et qui sait, peut-être qu’un jour, il sera possible d’y jouer, sur ordinateur comme sur mobile.