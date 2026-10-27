L'IA transforme tellement certains métiers que des salariés préfèrent démissionner

L'intelligence artificielle affecte les possibilités d'évolution professionnelle et augmente la charge de travail.

Les entreprises qui perdent leurs salariés spécialisés dans les STEM risquent de subir des pénuries de compétences à long terme.

Des salariés expérimentés prennent désormais en charge certaines responsabilités auparavant confiées aux profils juniors.

L'intelligence artificielle ne remplacera peut-être pas systématiquement les travailleurs humains, mais elle transforme de plus en plus profondément leurs métiers. Au Royaume-Uni, 15 % des professionnels des STEM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques) déclarent avoir vu des collègues quitter leur emploi en raison de l'ampleur des changements provoqués par l'IA.

Les causes varient considérablement. Parmi les plus fréquemment citées figurent la réduction des possibilités d'évolution professionnelle (14 %) et des charges de travail devenues intenables (12 %).

C'est également une mauvaise nouvelle pour les employeurs. Près de la moitié des répondants (45 %) affirment que leur organisation a rencontré des difficultés pour remplacer des salariés spécialisés partis au cours des douze derniers mois.

Des salariés démissionnent parce que l'IA transforme trop profondément leur métier

Le rapport de SThree rappelle que les compétences scientifiques et techniques nécessitent plusieurs années de formation et d'expérience. En perdant certains de leurs professionnels les plus qualifiés, les entreprises risquent donc de se retrouver confrontées à de graves pénuries de compétences à long terme.

« Lorsque les salariés votent avec leurs pieds, les entreprises peuvent se retrouver avec des pénuries de compétences durables et coûteuses », explique Rakesh Patel, directeur général de SThree au Royaume-Uni. Il souligne ainsi les difficultés de fidélisation auxquelles de nombreuses entreprises utilisant l'IA sont confrontées.

Alors que plusieurs études accusent l'IA de remplacer les travailleurs débutants et de transformer les autres salariés en superviseurs d'agents IA, les données de SThree révèlent une tendance différente. Près d'un tiers (29 %) des salariés expérimentés prennent désormais en charge des responsabilités auparavant confiées à des employés plus juniors.

De nombreuses études récentes convergent sur un même constat : les employeurs déploient l'IA trop rapidement, sans suffisamment réfléchir à ses conséquences pour leurs équipes. Une opinion partagée par 37 % des professionnels interrogés dans cette enquête.