Les diplômes universitaires perdent du terrain : les entreprises privilégient désormais les compétences en IA

Les entreprises britanniques sont en tête pour recruter des spécialistes de l'IA et former leurs salariés actuels.

Près d'une entreprise sur deux préfère les certifications professionnelles aux diplômes universitaires traditionnels.

Les recruteurs peinent à trouver des professionnels de la tech possédant de solides compétences en communication.

Deux entreprises britanniques sur cinq (42 %) recrutent désormais des spécialistes de la gouvernance de l'IA, selon une nouvelle étude de Randstad. Ce chiffre dépasse nettement la moyenne mondiale de 31 %, ce qui suggère que le Royaume-Uni pourrait jouer un rôle moteur dans le développement d'une intelligence artificielle responsable.

Pour Randstad, ces résultats montrent que les entreprises britanniques reconnaissent de plus en plus la nécessité d'une supervision spécifique de l'IA, plutôt que de simplement confier cette technologie nouvelle et évolutive à leurs équipes informatiques existantes.

Mais cette évolution ne s'arrête pas là. Les entreprises britanniques (62 %) dépassent également la moyenne mondiale (54 %) lorsqu'il s'agit d'investir dans la formation de leurs salariés aux questions de conformité et de sécurité liées à l'IA.

Les entreprises britanniques reconnaissent l'importance des compétences spécialisées en IA

Dans le même temps, nous assistons à une transformation majeure des qualités recherchées par les employeurs. Près de la moitié d'entre eux (49 %) privilégient désormais les microcertifications et les certifications délivrées par des fournisseurs, qui attestent d'un certain niveau de compétence, plutôt que les diplômes universitaires traditionnels.

Ce changement d'approche intervient dans un contexte de difficultés persistantes en matière de recrutement. Les entreprises peinent non seulement à trouver les bons profils, mais aussi à en recruter suffisamment. Le nombre d'offres d'emploi junior exigeant des compétences en IA aurait ainsi été multiplié par 6,5 depuis le début de l'année 2022.

Malgré l'importance croissante des compétences spécialisées en IA, les qualités traditionnelles restent loin d'avoir disparu. Deux recruteurs sur trois (64 %) estiment désormais qu'il est plus difficile de trouver des professionnels de la tech dotés de solides compétences en communication que des candidats maîtrisant la programmation.

« Si les certifications techniques et l'expérience pratique prennent de plus en plus de valeur, les compétences humaines comme la communication et la gestion des parties prenantes restent essentielles », explique Sanjeev Kaul, directeur général de Randstad Digital UK.

Sanjeev Kaul souligne également la position particulière du Royaume-Uni, qui prépare sa main-d'œuvre à cette transition en investissant simultanément dans ses salariés actuels et ses nouvelles recrues. Les données montrent toutefois que de nombreuses autres organisations pourraient suivre cet exemple pour rester compétitives.