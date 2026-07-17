L’IA progresse plus vite que les salariés, et certaines entreprises sont déjà en train de creuser un fossé inquiétant

Une étude révèle que 38 % des employés se considèrent autodidactes en IA, seuls 23 % ont reçu une formation formelle

Près de la moitié estime que c’est à l’employeur de proposer des opportunités de montée en compétences

88 % des salariés se situent aux niveaux 1 et 2 sur l’échelle de préparation, seuls 12 % atteignent les niveaux 3 et 4

Une nouvelle étude de TrustedTech met en garde contre l’émergence d’une « sous-classe de l’IA », où un accès inégal à la formation et au soutien pourrait créer une main-d’œuvre à deux vitesses.

Les données indiquent qu’environ trois décideurs britanniques sur quatre (74 %) se sentent à l’aise avec l’IA au travail, alors que seuls 44 % des salariés juniors partagent ce sentiment.

Le rapport montre également que la formation formelle à l’IA reste très inégale, environ deux employés sur cinq (38 %) se décrivant comme autodidactes.

Un manque de formation à l’IA creuse un fossé émergent

Par ailleurs, moins d’un quart (23 %) déclarent avoir reçu une formation à l’IA de la part de leur employeur, tandis que 41 % reprochent à leur entreprise un manque de formation en matière de sécurité. Malgré cet apprentissage souvent autonome, près de la moitié (47 %) estime que c’est à l’employeur de soutenir les efforts de formation et de montée en compétences.

« Les salariés entendent que l’IA va transformer leur manière de travailler, pourtant beaucoup ont reçu peu de formation pour l’utiliser efficacement, en toute sécurité et avec confiance », avertit Julian Hamood, Chief Visionary Officer chez TrustedTech.

« Les personnes les plus à l’aise avec l’IA continueront de développer leurs compétences et leur productivité, tandis que d’autres risquent d’être laissées de côté sans en être responsables. »

Tout cela intervient dans un contexte de hausse des investissements et des déploiements en IA. Des données distinctes de Notion indiquent que 60 % des décideurs en matière d’IA estiment leur organisation prête à déployer une IA agentique de nouvelle génération, mais seuls 36 % des salariés partagent cet avis.

Selon les analyses de Notion, 88 % des salariés se situent aux niveaux 1 et 2 de préparation à l’IA, utilisant la technologie comme outil de réflexion ou assistant, contre seulement 12 % aux niveaux 3 (coéquipier) et 4 (systèmes de flux de travail).

L’un des principaux facteurs qui distinguent les organisations les plus avancées, selon Notion, réside dans une gouvernance et une supervision efficaces, ce qui rejoint les conclusions de TrustedTech sur le manque d’accompagnement des salariés.

« Les entreprises qui prennent de l’avance sont celles qui avancent avec méthode, en intégrant l’IA dans le fonctionnement du travail, en renforçant la confiance des équipes et en mesurant l’impact réel sur l’activité », écrit Andrew McCarthy, directeur général EMEA.