L’iPhone Duo est déjà repoussé à janvier en livraison — et les stocks en Apple Store pourraient être minuscules

Les précommandes de l’iPhone Duo ont ouvert vendredi 16 octobre et les délais de livraison ont glissé jusqu’en janvier 2027 en quelques minutes

Le stock disponible directement dans certains Apple Store pourrait également être extrêmement limité vendredi

La commercialisation en boutique et les premières livraisons des précommandes restent prévues pour ce vendredi 23 octobre

Les précommandes de l’iPhone Duo ont ouvert vendredi dernier, le 16 octobre, et il n’a fallu que quelques minutes pour voir les premiers stocks disparaître. Les estimations de livraison ont d’abord glissé vers novembre et décembre avant d’atteindre janvier 2027 pour les nouvelles commandes.

À trois jours de la sortie officielle du smartphone, prévue ce vendredi 23 octobre, Apple préviendrait désormais également certains employés de ses boutiques que les stocks disponibles sans réservation risquent d’être extrêmement faibles.

Selon des employés Apple Store interrogés par MacRumors, certains vendeurs ont reçu pour consigne de décourager les clients sans précommande de se déplacer vendredi uniquement dans l’espoir de repartir immédiatement avec un iPhone Duo.

Ce vendredi correspond à la fois à l’arrivée des premières précommandes chez les clients et au début des ventes directement en boutique. Les informations rapportées laissent toutefois penser que très peu d’appareils, voire aucun dans certains magasins, pourraient être disponibles pour les achats spontanés.

Impossible pour l’instant de confirmer si ces instructions s’appliquent également aux Apple Store français. La situation observée en France depuis vendredi incite néanmoins à la prudence : les délais ont eux aussi rapidement glissé jusqu’à janvier 2027. Si vous comptez tenter votre chance directement en boutique le 23 octobre, mieux vaut donc ne pas considérer la disponibilité comme acquise.

Apple peine à suivre la demande

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

La rapidité avec laquelle les délais se sont allongés vendredi donne une bonne idée de la tension sur les stocks. À peine les précommandes ouvertes à 14 h en France, les estimations ont commencé à reculer, jusqu’à rendre très difficile l’obtention d’un appareil avant 2027 pour les commandes passées plus tard.

Les personnes qui n’ont pas précommandé peuvent naturellement espérer contourner cette attente en se rendant directement dans un Apple Store vendredi. Les informations remontant des boutiques suggèrent cependant que cette solution pourrait elle aussi se révéler compliquée.

Les difficultés d’approvisionnement n’arrivent pas totalement par surprise. Avant même la présentation du smartphone, plusieurs informations évoquaient déjà des volumes de production particulièrement faibles susceptibles de perturber son lancement. Apple a finalement maintenu la commercialisation du 23 octobre, mais les stocks disponibles semblent toujours incapables d’absorber immédiatement la demande.

L’iPhone Duo est le premier smartphone pliable d’Apple et démarre à 2 339 € en France avec 256 Go. Les versions 512 Go, 1 To et 2 To sont respectivement proposées à 2 589 €, 3 089 € et 3 839 €. Quatre jours après l’ouverture des précommandes, les nouveaux acheteurs doivent déjà envisager plusieurs mois d’attente sur l’Apple Store.

Apple a d’ailleurs qualifié la demande de « rien de moins qu’extraordinaire » après l’ouverture des précommandes. La firme assure travailler à mettre le produit entre les mains des clients aussi rapidement que possible.

Si l’iPhone Duo est le modèle que vous avez choisi, il paraît donc plus prudent de vérifier dès maintenant les disponibilités chez Apple, les revendeurs français et les opérateurs plutôt que de compter uniquement sur un achat spontané vendredi matin.