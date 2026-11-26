La consommation électrique des data centers d'IA pourrait doubler avant la fin de la décennie

Plus de 90 grandes installations d'IA pourraient nécessiter une puissance électrique de 50 GW une fois achevées

Les nouveaux projets informatiques progressent plus rapidement que les réseaux électriques ne peuvent se développer

L'intelligence artificielle entraîne une expansion sans précédent des infrastructures informatiques. Cette croissance oblige les fournisseurs d'électricité à anticiper une augmentation considérable de la consommation.

Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les besoins électriques des data centers mondiaux pourraient doubler avant 2030, à mesure que les investissements dans les infrastructures d'IA s'accélèrent.

Cette consommation supplémentaire pourrait exercer une pression considérable sur les réseaux électriques, notamment lorsque les infrastructures existantes ne peuvent accueillir de nouvelles installations informatiques industrielles.

Les infrastructures d'IA risquent de submerger les réseaux électriques existants

Selon le rapport World Energy Outlook 2026 de l'AIE, la capacité électrique mondiale des data centers atteint actuellement environ 120 gigawatts (GW), toutes activités informatiques confondues.

Quelque 120 GW supplémentaires devraient entrer en service avant 2030. Les installations d'intelligence artificielle représenteraient environ 75 % de cette nouvelle capacité.

L'agence a également identifié 93 grandes installations informatiques d'IA actuellement en construction ou en expansion, grâce à des images satellites et à la surveillance des infrastructures.

Leur capacité électrique cumulée est passée de moins de 2 GW à environ 17 GW en seulement deux ans.

Une fois achevées, ces installations pourraient nécessiter environ 50 GW de puissance électrique. Cela représenterait une demande comparable à celle de la Grande-Bretagne.

Parallèlement, les investissements dans les infrastructures d'IA devraient atteindre 32 000 milliards de dollars d'ici 2050. Cette somme dépasserait les dépenses associées à plusieurs grandes révolutions technologiques réunies.

Le défi immédiat consiste à raccorder ces installations aux réseaux électriques avant que les calendriers de construction et d'expansion ne soient perturbés.

Les projets de production d'électricité renouvelable nécessitent généralement entre un et cinq ans pour être achevés. Les infrastructures de transport d'électricité peuvent demander trois à cinq fois plus de temps.

Par conséquent, les fournisseurs d'électricité pourraient avoir du mal à augmenter suffisamment rapidement leurs capacités pour accompagner l'expansion du secteur informatique.

Certaines entreprises technologiques envisagent donc de produire leur propre électricité plutôt que de dépendre entièrement des raccordements aux réseaux traditionnels.

Cependant, le déploiement de turbines à gaz et d'autres équipements de production électrique présente des difficultés supplémentaires. Celles-ci comprennent notamment des pénuries de matériel et des problèmes d'approvisionnement en composants essentiels pour les turbines.

La hausse de la consommation électrique soulève des questions sur les prix et les émissions

Cette expansion suscite également une opposition parmi les populations préoccupées par les prix de l'électricité. Les inquiétudes concernent notamment les grandes installations informatiques nécessitant d'importantes améliorations des infrastructures.

Selon l'AIE, les données disponibles ne permettent pas d'établir de lien systématique entre l'augmentation des capacités des data centers et la hausse des prix de l'électricité.

Lorsque les infrastructures existantes disposent de capacités suffisantes et que les exploitants couvrent les coûts associés, cette consommation supplémentaire pourrait même bénéficier aux autres clients.

Cependant, la situation pourrait changer lorsque les fournisseurs d'électricité doivent construire de nouvelles lignes de transport, des sous-stations et des installations de production.

Si ces investissements sont financés par des frais répartis entre les utilisateurs du réseau, les ménages et les petites entreprises pourraient voir leurs factures mensuelles augmenter.

Les considérations environnementales compliquent également la hausse des besoins électriques du secteur, malgré des engagements croissants en faveur de l'approvisionnement en énergies renouvelables.

Les sources renouvelables représentent près de 50 % des contrats d'achat d'électricité associés aux data centers. Pourtant, le charbon et le gaz naturel fournissent environ 60 % de leur consommation réelle.

L'AIE prévoit ainsi une augmentation de 70 % des émissions liées à la consommation de charbon et de gaz naturel des data centers avant 2030.

« La crise d'Ormuz a provoqué un choc immense pour le système… Et je ne vois aucune trajectoire crédible permettant au monde de l'énergie de retrouver son état antérieur », a déclaré Fatih Birol, directeur exécutif de l'AIE.

« Dans leur quête d'une plus grande sécurité énergétique, les pays doivent veiller à ne pas remplacer une dépendance par une autre. »