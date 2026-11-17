SpaceX souhaite disposer de 748 MW d’électricité dédiés à son complexe informatique texan

Une demande portant sur 35 turbines à gaz place le projet sous surveillance environnementale

La promesse de moratoire de la future gouverneure du Texas pourrait compliquer les autorisations de nouveaux data centers

SpaceX cherche à obtenir les autorisations réglementaires nécessaires à la construction d’une centrale électrique au gaz naturel destinée à son futur complexe informatique d’intelligence artificielle, estimé à 24 milliards de dollars, au Texas.

La demande porte sur 35 turbines à gaz naturel, pour une capacité totale de production électrique de 748 mégawatts (MW).

Le projet doit être implanté à Starbase, où SpaceX exploite ses installations de lancement de fusées. L’entreprise prévoit de développer et d’exploiter à la fois le complexe informatique et les installations de production électrique.

SpaceX veut produire sa propre électricité pour son complexe informatique texan

Cette installation permettrait à SpaceX de produire de l’électricité de manière indépendante, sans dépendre entièrement du principal réseau électrique du Texas.

L’entreprise pourrait ainsi éviter certains retards liés à l’obtention de capacités suffisantes sur le réseau pour alimenter ses activités informatiques.

La commission municipale de Starbase doit examiner un accord de développement et des propositions d’allègements de fiscalité foncière le 9 décembre 2026.

L’entreprise développe également des infrastructures liées au gaz naturel au Texas et en Floride afin d’acheminer le carburant nécessaire à son programme de fusées Starship.

Selon Bloomberg, SpaceX étudie aussi la construction d’une autre centrale au gaz près de Houston. Celle-ci fournirait de l’électricité à Terafab, un complexe de semi-conducteurs dédiés à l’IA que l’entreprise prévoit de développer avec Tesla.

Cette demande portant sur 748 MW ajoute un nouveau projet majeur de production électrique au gaz naturel aux ambitions croissantes de SpaceX en matière d’infrastructures.

L’entreprise devra toutefois satisfaire aux exigences environnementales et réglementaires applicables avant de pouvoir engager la construction.

La victoire électorale de Gina Hinojosa crée des incertitudes sur les futurs data centers

La demande de SpaceX intervient peu après la victoire de la démocrate Gina Hinojosa face au gouverneur républicain Greg Abbott, qui briguait un nouveau mandat lors des récentes élections américaines de mi-mandat.

Sa campagne comprenait des propositions visant à limiter la construction de nouveaux data centers, en raison des inquiétudes concernant leurs conséquences sur les factures d’électricité des ménages.

Gina Hinojosa estimait que les grandes installations informatiques exerçaient une pression croissante sur les ressources en électricité et en eau, particulièrement dans les communautés rurales.

« Lorsque je deviendrai gouverneure, j’interdirai toute autorisation de construction de data center tant qu’une loi protégeant les Texans contre ces installations n’aura pas été adoptée », a-t-elle déclaré.

Elle a également promis de « supprimer les avantages fiscaux accordés à la construction de data centers et d’imposer la publication de leur consommation d’électricité et d’eau ».

Selon plusieurs informations, SpaceX chercherait à obtenir des avantages fiscaux et d’autres concessions financières auprès des autorités locales. Les restrictions proposées par Gina Hinojosa pourraient néanmoins compliquer ces démarches une fois celle-ci entrée en fonction.

La nouvelle gouverneure devrait prendre ses fonctions en janvier 2027, ce qui pourrait entraîner une approche réglementaire différente pour les projets d’infrastructures technologiques.

L’opposition aux grandes installations informatiques se développe également dans d’autres régions des États-Unis.

Selon RegLayer, une entreprise spécialisée dans la veille réglementaire, au moins 47 grands projets de construction de data centers ont rencontré des retards d’autorisation ou une opposition organisée des habitants en 2026.

Ces conflits portent notamment sur les coûts de l’électricité, la consommation d’eau et les conséquences locales de l’installation de complexes nécessitant des infrastructures considérables.

La centrale au gaz naturel envisagée par SpaceX pourrait résoudre certaines contraintes d’approvisionnement électrique. Ses émissions et les autorisations environnementales nécessaires risquent toutefois de susciter une surveillance supplémentaire.