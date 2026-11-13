Ce data center géant pourrait dégager chaque jour l'équivalent énergétique de 23 bombes d'Hiroshima

Le projet de data center Wonder Valley de Kevin O'Leary, célèbre investisseur, fait l'objet d'un examen approfondi

La Sturgeon Lake Cree Nation (SLCN) a déposé une demande de contrôle judiciaire concernant ce projet, destiné à devenir le plus grand data center du monde

Un physicien engagé par la SLCN estime que le centre de données dégagerait une quantité considérable de chaleur résiduelle

Un physicien intervenant pour le compte de la Sturgeon Lake Cree Nation (SLCN) affirme que le data center O'Leary Digital Wonder Valley dégagerait l'équivalent de « 23 bombes atomiques d'énergie ». Il précise toutefois que cette déclaration repose sur « une estimation de premier ordre destinée à donner une idée de l'échelle ».

Le rapport de Robert Davies, physicien à l'université d'État de l'Utah mandaté dans le cadre de la procédure engagée par la SLCN, ajoute que les réglementations actuelles d'aménagement du territoire ne sont pas adaptées à des projets de cette ampleur.

Le projet O'Leary Digital Wonder Valley, dévoilé pour la première fois en 2024, a été conçu pour devenir le plus grand data center de la planète une fois achevé. Son budget atteint 70 milliards de dollars, pour un développement couvrant 64 km², soit près de 15 815 acres. Le site prévu se trouve sur le territoire traditionnel de la SLCN, en Alberta, au Canada.

Une estimation de premier ordre

L'ampleur prévue du centre de données, qui doit être construit à 130 kilomètres au sud-ouest de la réserve de la SLCN, constitue le principal point de désaccord. C'est également sur cette dimension que repose l'analyse du professeur Robert Davies, de l'université d'État de l'Utah.

Mais sa comparaison avec « 23 bombes atomiques d'énergie » nécessite quelques précisions.

Dans son évaluation, Davies explique qu'il ne s'agit évidemment pas d'explosions, mais d'une comparaison destinée à donner une idée de la quantité d'énergie concernée. Selon lui, les conséquences seront presque certainement importantes, voire extrêmes.

Il souligne également que chaque chiffre quantitatif doit être considéré comme une estimation de premier ordre destinée à illustrer l'échelle du projet, et devra être confirmé à partir des documents fournis par le promoteur.

Davies indique également que le projet pourrait devenir « la plus grande source de chaleur concentrée sur un seul site de toute la planète ».

Cette évaluation, préparée dans le cadre du recours de la SLCN, précise qu'elle ne constitue « ni une étude environnementale exhaustive, ni un rapport d'expertise officiel, ni un avis juridique ».

Une procédure réglementaire rigoureuse

L'intervention de Davies dans la demande de contrôle judiciaire déposée par la SLCN nécessite des informations supplémentaires de la part d'O'Leary Digital. Elle dresse néanmoins un tableau préoccupant, notamment concernant les effets de la chaleur résiduelle sur la faune environnante.

Davies estime qu'il serait difficile d'autoriser le projet sans ces évaluations complètes. Il critique également l'application des réglementations et des recommandations environnementales traditionnelles à des projets de data centers géants. Selon lui, ces règles n'ont pas été élaborées pour des installations d'une telle ampleur.

O'Leary Digital a naturellement répondu au recours. Dans un courriel, son PDG Paul Palandjian affirme respecter la procédure réglementaire rigoureuse et exigeante que l'entreprise doit suivre pour faire avancer Wonder Valley. Il précise également que des discussions constructives sont en cours avec les communautés autochtones, dans le cadre d'un processus de consultation et de dialogue auquel l'entreprise reste attachée.