Google affirme que ses émissions ont augmenté de près de 50 % en raison de l'essor des centres de données d'IA

L'ambitieux plan de Google visant à réduire ses émissions est menacé après que le géant de la technologie a révélé une augmentation de 48 % de ses émissions de gaz à effet de serre au cours des cinq dernières années.

L'entreprise attribue cette hausse à ses centres de données artificielles, gourmands en énergie, dont les émissions ont augmenté de 13 % au cours de la seule année précédant 2023, année clé pour le développement de l'IA.

Dans son rapport annuel sur l'environnement, Google reconnaît qu'il ne sera pas facile d'atteindre son objectif "extrêmement ambitieux" d'émissions nettes nulles d'ici à la fin de la décennie, soulignant "l'incertitude significative" qui entoure l'impact environnemental de l'IA.

Google a du mal à atteindre son objectif en matière d'émissions

Le rapport détaille certains des efforts actuels de Google, tels que l'électrification de ses bureaux et le développement de son portefeuille d'initiatives en matière d'énergie propre. À la fin de l'année 2023, Google a déclaré avoir accumulé sept années complètes d'énergie renouvelable, en dépit d'une consommation en hausse.

Pour Google, la mission de réduction des émissions de gaz à effet de serre semble être une bataille sans fin. Ses centres de données sont déjà 1,8 fois plus économes en énergie qu'un site classique (selon une analyse interne) et fournissent près de quatre fois plus de puissance de calcul par watt.

L'entreprise semble également courir après sa queue en ce qui concerne la consommation d'eau. D'une part, il a été démontré que le refroidissement de l'eau réduisait la consommation d'énergie, contribuant ainsi à une réduction significative des émissions, mais d'autre part, les entreprises de centres de données ont été critiquées pour leur utilisation des ressources naturelles, ce qui pourrait avoir des effets plus larges et moins mesurables.

Google s'est engagé à renouveler plus d'eau qu'il n'en consomme (120 %) dans ses centres de données et ses bureaux d'ici à 2030, mais en 2023, ce chiffre n'était que de 18 %.

Toutefois, ces défis ne sont pas propres à Google. Il y a quelques semaines, le président de Microsoft, Brad Smith, a également fait remarquer que la stratégie de l'entreprise en matière d'intelligence artificielle avait modifié ses objectifs en matière d'émissions.

On espère également que l'intelligence artificielle, grâce à sa capacité à traiter rapidement de grandes quantités de données, pourra aider les entreprises à faire progresser leur travail en matière de développement durable, ce qui en fait un débat à deux volets.

Pour ce qui est de l'avenir, Google a déclaré : "À mesure que notre entreprise et notre secteur continuent d'évoluer, nous nous attendons à ce que nos émissions totales de GES augmentent avant de diminuer pour atteindre notre objectif de réduction des émissions absolues."