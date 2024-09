Une nouvelle fuite de l'iPhone 16 Pro montre à quoi pourrait ressembler la nouvelle couleur or-titane

Les couleurs de l'iPhone 15 Pro et Pro Max

Il ne reste plus qu'une semaine avant qu'Apple ne dévoile l'iPhone 16, et une nouvelle fuite d'image nous donne une idée de la couleur or-titane qui, selon les rumeurs, devrait arriver sur les modèles Pro et Pro Max cette année.

L'image a été partagée par 9to5Mac et créée par une source interne qui a déjà fourni des informations précises par le passé. L'image montre l'arrière d'un iPhone 16 Pro dans un étui, et on peut également voir une découpe pour le nouveau bouton Capture que nous attendons.

Plusieurs rumeurs précédentes ont fait allusion à cette nouvelle couleur, bien qu'il y ait eu un débat sur la nuance exacte de l'or et sur le nom officiel qu'Apple va utiliser pour cette couleur : Or ? Marron ? Bronze ? Désert ?

Il s'agira d'un seul mot suivi de Titanium pour correspondre aux autres couleurs, et ici 9to5Mac opte pour l'or. Il devrait remplacer l'option Blue Titanium que nous avons vue avec l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, qui ont été lancés en 2023.

A la recherche de l'or d'Apple... à nouveau

L'invitation à l'événement Apple du 9 septembre (Image credit: Future/Jacob Krol)

Si cette teinte dorée apparaît effectivement sur l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max, il s'agirait en fait du retour d'une ancienne couleur - le doré est disponible chaque année sur au moins certains modèles d'iPhone depuis l'iPhone XS en 2018, à l'exception de la série d'iPhone 15.

Les quatre couleurs que nous attendons pour les Pro et Pro Max en 2024 sont donc les suivantes : Titane naturel (ou gris), Titane blanc, Titane noir et Titane désert (rappelons que le titane a été introduit comme matériau sur les iPhones de niveau Pro l'année dernière).

Cependant, rien n'est certain tant que Tim Cook, le PDG d'Apple, ne nous aura pas dévoilé les couleurs dans une autre vidéo de présentation soignée. Nous avons également entendu des rumeurs concernant une couleur rose, ainsi que de nombreuses fuites concernant les teintes de l'iPhone 16 et de l'iPhone 16 Plus.

Tout sera dévoilé le lundi 9 septembre, et nous couvrirons bien sûr l'événement en direct - vous pouvez également le suivre en ligne. Outre les modèles d'iPhone 16, nous devrions également découvrir l'Apple Watch 10, l'Apple Watch Ultra 3 et les AirPods 4.