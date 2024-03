iPhone 16 Pro : une fuite de couleurs suggère que la meilleure teinte de l'iPhone 15 Pro sera supprimée

L'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max pourraient ne pas être les téléphones à acheter si vous aimez les couleurs intéressantes ou inhabituelles pour votre smartphone, car selon une fuite, la sélection des teintes sera plutôt conservatrice.

Cette information provient d'une fuite postée sur le site chinois Weibo (via MacRumors et @VNchocoTaco), qui affirme que l'iPhone 16 Pro (et probablement aussi l'iPhone 16 Pro Max) sera vendu dans les teintes Noir Espace, Blanc, Gris et Rose.

Pour rappel, l'iPhone 15 Pro est disponible en Titane naturel, Titane bleu, Titane noir et Titane blanc. D'après cette fuite, il y aura donc à nouveau des options noires et blanches, même si la teinte blanche de cette année sera apparemment plus argentée, à l'instar de l'iPhone 14 Pro argenté.

Well, according to the Weibo account, we will have a new color called Rose this year No natural titanium and blue titanium He was quite accurate on the iPhone 14 pro ‘s purple color. https://t.co/wVaPOOU7XR pic.twitter.com/BSs2H0tlIDMarch 26, 2024 See more

La teinte Noir Espace annoncée par les rumeurs serait également, sans surprise, similaire au Noir Espace de l'iPhone 14 Pro, donc dans les deux cas légèrement différente des options noires et blanches actuelles. Le gris est probablement une version plus grise du titane naturel, ce qui, une fois encore, est plus une modification qu'une teinte complètement différente.

La seule teinte qui, selon les rumeurs, devrait être sensiblement différente est Rose, qui, d'après la couleur montrée dans le billet X ci-dessus, est plus un or rose qu'un rose. Bien que cette teinte ne soit pas disponible sur l'iPhone 15 Pro, il s'agit d'un choix de couleur courant et populaire pour les téléphones, et il semble qu'elle remplace le bleu titane de l'iPhone 15 Pro.

Le bleu titane est sans doute la couleur la plus intéressante et la plus inhabituelle des téléphones Pro actuels d'Apple. Si elle est remplacée par une teinte or rose moins inhabituelle, certains seront déçus, mais les nombreux fans de l'or rose l'apprécieront.

Quatre teintes familières pour l'iPhone 16

Il pourrait donc s'agir de la sélection d'options de couleurs pour l'iPhone Pro la moins riche que nous ayons vue depuis un certain temps, ce qui serait dommage. Ce problème pourrait également être facilement résolu si Apple proposait simplement plus de quatre choix de couleurs, ce qui n'est pas beaucoup, surtout pour une gamme de téléphones aussi populaire.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception nscrivez-vous pour recevoir quotidiennement les dernières nouvelles, des critiques, des opinions, des analyses, des offres et plus encore du monde de la technologie. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

L'entreprise vend l'iPhone 15 standard en cinq teintes (et une sélection de teintes bien plus intéressante), il semble donc étrange qu'elle ne propose pas une gamme similaire pour ses modèles phares.

Même si nous ne nous attendons pas à ce qu'Apple se mette soudainement à vendre des iPhone Pro dans des teintes vives et audacieuses, il est possible que cette fuite soit inexacte, alors espérons qu'il y aura au moins une option de couleur intéressante pour l'iPhone 16 Pro.