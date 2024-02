Apple AirPods 4 : tout ce que nous savons jusqu'à présent et ce que nous voulons voir

Cela fait bien plus de deux ans que les AirPods 3 d'Apple ont été mis en vente, mais Apple n'a toujours pas indiqué quand nous pourrions nous attendre à voir leurs successeurs. Et si les AirPods Pro 2 figurent en bonne place dans notre liste des meilleurs écouteurs, les AirPods 3 sont aujourd'hui confrontés à une concurrence intra-auriculaire bien plus rude que lors de leur lancement en octobre 2021.

On peut donc dire que les AirPods ont besoin d'une mise à jour. La question est de savoir quand elle arrivera et, si vous êtes à la recherche d'une paire d'AirPods, si vous devez attendre la quatrième génération ou profiter de l'une des offres sur les meilleurs AirPods du moment.

Pour vous aider à prendre votre décision, nous avons rassemblé toutes les fuites, tous les tuyaux et toutes les informations qui circulent actuellement sur les AirPods 4. Des rumeurs de date de sortie à l'annonce de nouvelles astuces matérielles, vous trouverez ci-dessous toutes les dernières informations sur les AirPods 4.

Nous avons également donné notre avis sur les améliorations qui, selon nous, ont le plus de chances de se concrétiser, ainsi que sur les fonctionnalités que nous aimerions voir apparaître.

Dernières nouvelle... L'informateur Mark Gurman a réitéré les affirmations selon lesquelles les AirPods 4 arriveront probablement à la fin de l'année 2024.

Les AirPods 3 ont été lancés le 26 octobre 2021, avec un prix de vente de 199 €. Il est rare qu'Apple réduise le prix lors d'une mise à niveau directe, nous nous attendrions donc à ce que la quatrième génération d'AirPods soit vendue à un prix similaire.

Cependant, il y a une nuance. Des rumeurs indiquent qu'Apple pourrait sortir deux versions des AirPods 4 : la version standard et une variante moins chère et plus simple. Les analystes Jeff Pu et Ming-Chi Kuo ont tous deux évoqué une version à bas coût des AirPods standards, potentiellement appelée AirPods Lite, qui pourrait être lancée sur le marché américain à un prix plus accessible de 99 dollars.

L'analyste respecté de Bloomberg, Mark Gurman, a appuyé ces affirmations en suggérant que les AirPods 4 réguliers bénéficieraient de la réduction de bruit et d'un étui équipé pour les alertes Find My, des fonctionnalités que l'option de base n'offrirait apparemment pas. Plus récemment, Gurman a réitéré ces affirmations concernant deux modèles d'AirPods 4, montrant ainsi sa confiance dans cette fuite.

Ce qui n'est pas clair, c'est quand l'un ou l'autre des modèles sera lancé. Les événements d'Apple en septembre et octobre 2023 se sont déroulés sans aucune mention des AirPods 4. Les premiers AirPods ont été lancés en décembre 2016, suivis par la deuxième génération en mars 2019, puis les AirPods 3 en octobre 2021. En se basant sur ces fenêtres de dates, les AirPods 4 seraient en retard après le premier trimestre de 2024.

Nous nous attendons certainement à voir arriver les AirPods 4 cette année, un calendrier soutenu par Gurman, a affirmé en février 2024 (en écrivant pour Bloomberg) que les AirPods 4 arriveraient fin 2024. Kuo est largement d'accord, suggérant que les AirPods 4 pourraient ne pas être expédiés avant plus tard dans l'année, ou même début 2025 – un retard attribué à un changement de partenaires de fabrication. Ainsi, même si un lancement lors d'un événement Apple au printemps en mars est possible, il semble plus probable que nous devrons attendre plus longtemps.

Apple AirPods 4 : design et fonctionnalités

Dans notre test des AirPods 3, nous avons trouvé leurs tiges plus courtes et leurs coques profilées plus confortables que les éditions précédentes. Nous espérons et nous attendons à voir le design encore affiné pour la quatrième génération.

Mark Gurman de Bloomberg prédit que les prochains AirPods mélangeront le design des AirPods 3 avec celui des AirPods Pro 2. Les deux sont déjà visuellement très similaires, il est donc probable que les AirPods 4 affineront la formule existante plutôt que de faire quelque chose de révolutionnaire avec le style. Dans la même veine, nous pensons que les AirPods 4 suivront toutes les éditions précédentes et ne seront disponibles que dans la finition blanche emblématique d'Apple.

Une mise à jour bienvenue serait l'ajout d'embouts d'oreille interchangeables aux AirPods 4, une fonctionnalité actuellement réservée à la série Pro. Malheureusement, Gurman pense que cela est peu probable, suggérant plutôt que les AirPods 4 conserveront la configuration non scellée des éditions précédentes. Cela éloigne la présence de la réduction active du bruit sur les AirPods 4, sans toutefois l'exclure.

De même, nous serions ravis de voir les commandes tactiles utilisées pour offrir un contrôle du volume directement sur l'écouteur, comme c'est le cas avec les AirPods Pro 2. Nous avons commenté cette omission dans notre critique des AirPods 3, et cela semble être une fonctionnalité qui devrait être proposée en standard, plutôt que de dépendre de Siri ou de votre smartphone. Seul le temps dira si Apple est d'accord et l'ajoute aux AirPods 4.

En ce qui concerne l'étui de chargement, il y a eu beaucoup de discussions sur le passage à l'USB-C. C'est pratiquement une certitude, compte tenu de la décision de l'UE sur les ports et le fait qu'Apple a déjà commencé à équiper ses appareils phares de cette interface, y compris la famille iPhone 15. En fait, Gurman pense que tous les AirPods passeront à l'USB-C d'ici l'année prochaine.

Apple AirPods 4 : qualité du son

La qualité sonore des AirPods 3 était équilibrée et globalement impressionnante, mais loin d'être la meilleure disponible. Un ajustement non scellé signifie que les basses ne seront jamais brillantes, mais nous espérons toujours entendre des améliorations dans les AirPods 4. Celles-ci pourraient être grâce à des raffinements de l'EQ adaptatif, ou à la présence de la puce H2 d'Apple (voir ci-dessous).

Les AirPods Pro continueront d'être présentés comme les écouteurs de choix d'Apple pour les audiophiles, mais Apple doit au moins rester au niveau des écouteurs sans fil qui coûtent moins cher et sonnent mieux - comme les Sony WF-C700N. Nous devrons attendre et voir comment la société s'y prend.

Si Apple décide de lancer une version moins chère des AirPods 4, nous ne nous attendrions pas à ce que la qualité audio de base en souffre, mais il est probable qu'Apple éliminerait certaines fonctionnalités d'écoute premium de l'option à prix réduit. Celles-ci peuvent inclure la détection d'oreille et le support pour l'Audio Spatial.

Si vous écoutez de la musique sur une plateforme qui ne prend pas en charge l'Audio Spatial, comme Spotify, l'omission de ce dernier en échange d'un prix inférieur pourrait rendre la version 'Lite' des AirPods 4 plus attrayante.

Apple AirPods 4 : logiciels et performances

Alors que l'autonomie de la batterie s'est améliorée avec les AirPods 3, ces gains ont été annulés lorsque l'Audio Spatial était activé. Nous espérons voir l'autonomie significativement améliorée sur les AirPods 4. Un moyen d'y parvenir pourrait être avec la puce H2 d'Apple.

Déjà présente sur les AirPods Pro 2, la puce H2 est plus efficace que l'équivalent H1 trouvé dans les AirPods 3. Elle prend également en charge la connectivité Bluetooth 5.3, qui est elle-même plus efficace et plus stable que le Bluetooth 5.0. Les capacités de calcul de la puce H2 peuvent également contribuer à améliorer la qualité audio, bien qu'il ne soit pas clair quel impact cela aurait sans ANC.

Ajouter la puce H2 aux AirPods 4 refléterait l'approche descendante qu'Apple adopte pour les processeurs de ses smartphones. En supposant que les AirPods Pro 3 soient également à l'horizon, très probablement équipés d'une nouvelle puce H3, alors le H2 a du sens comme une mise à niveau de performance incrémentielle pour les AirPods 4 - au moins pour la version à plein prix.

Quant aux autres fonctionnalités, nous pensons qu'il y a de bonnes chances que d'autres fonctionnalités précédemment Pro se retrouvent dans les AirPods 4 - spécifiquement le support pour les alertes Find My, grâce à des haut-parleurs dans l'étui de chargement.

D'autres avancées évoquées par Mark Gurman pour les futurs modèles d'AirPods incluent des capteurs de température et le support pour une sorte de données auditives. Si et quand nous verrons de telles fonctionnalités reste à voir, et il semble probable qu'elles seraient introduites dans une mise à jour des AirPods Pro avant le modèle standard.