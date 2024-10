L’iPhone SE 4 se dévoile : la fiche technique complète a fuité

Le processeur et la mémoire vive pourraient correspondre à ceux de l'iPhone 16

Les spécifications prendront en charge l'Apple Intelligence

L'ancien design Touch ID va être supprimé

Il semble que nous allons bientôt connaître tout ce qu'il y a à savoir sur l'iPhone SE 4, avant même qu'Apple ne le lance en début d’année prochaine : une fiche technique complète a été dévoilée, couvrant apparemment tout, de la quantité de RAM à la prise en charge du Wi-Fi.

Cette fuite provient du leaker bien connu @Jukanlosreve, ce qui lui confère une certaine crédibilité, même si rien n'est certain avant que le téléphone ne soit officiellement annoncé. Certaines caractéristiques avaient déjà fuité auparavant, mais d'autres sont inédites.

Comme annoncé précédemment, la fiche technique indique que l'iPhone SE 4 sera équipé du processeur A18 (le même que celui des iPhone 16 et iPhone 16 Plus). Ce modèle devrait être accompagné de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage.

Le fait d'intégrer le même processeur et la même quantité de RAM que les iPhones haut de gamme est essentiel pour une raison principale : cela permettra à l'iPhone SE 4 de profiter de toutes les fonctionnalités d'IA qui commenceront à être déployées la semaine prochaine dans le cadre de la nouvelle fonctionnalité Apple Intelligence.

Écran et caméras

L'actuel iPhone SE (Image credit: Future)

La fiche technique suggère également un écran OLED de 6,06 pouces avec une résolution de 2532 x 1170 pixels. Il s’agit là d’une avancée notable par rapport à l'écran LCD de 4,7 pouces du modèle SE de 3e génération (2022) et, comme prévu, cet écran est semblable à celui de l'iPhone 14.

Cela signifie que l'iPhone SE 4 sera le premier de la gamme à abandonner le bouton d'accueil et la reconnaissance par Touch ID pour adopter le look moderne des derniers modèles haut de gamme. Le poids estimé est de 165 grammes, soit légèrement plus lourd que les 144 grammes de son prédécesseur.

Les autres caractéristiques mentionnées incluent un unique appareil photo arrière de 48 Mpx, un appareil photo frontal de 12 Mpx, une compatibilité avec le Wi-Fi 6, une protection IP68 contre l'eau et la poussière, et une batterie de 3 279 mAh (ce qui représente une amélioration significative par rapport aux 2 018 mAh du modèle actuel).

Selon cette fuite, le prix de départ de l'iPhone SE 4 serait de 499 dollars, ce qui laisse penser à une hausse de prix par rapport aux précédents 429 $ (529 € en France). L'appareil, ainsi que de nouveaux iPads, devraient être présentés au début de l’année 2025 (le mois de mars est mentionné dans cette fuite).