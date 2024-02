iPhone SE 4 : dernières nouvelles, rumeurs et ce que nous voulons voir

Les dernières fuites de l'iPhone SE 4 - Il utiliserait la même batterie que l'iPhone 14

- Il pourrait ressembler à l'iPhone 14, mais être plus léger

- Pourrait être doté d'un bouton Action, de Face ID et d'un port USB-C

- La rumeur prévoyait une sortie en 2025, mais cette date a depuis été remise en question.

- En tant que tel, le téléphone pourrait avoir un écran de 6,1 pouces et une encoche, permettant l'utilisation de Face ID

- Il pourrait hériter de l'écran OLED de l'iPhone 14.

- Il bénéficierait d'un nouveau modem 5G conçu par Apple.

L'iPhone SE 4 pourrait être la plus grande mise à jour de la série SE ,milieu de gamme d'Apple, avec un nouveau design et une multitude de nouvelles fonctionnalités prévues.

Des fuites suggèrent que, contrairement à l'iPhone SE (2022), ce téléphone ressemblera beaucoup à un iPhone 14, avec Face ID et sans bouton d'accueil. Mais il pourrait, à bien des égards, être un téléphone encore meilleur, puisqu'il pourrait en outre disposer d'un bouton Action, d'un port USB-C et peser moins lourd.

Bien sûr, l'iPhone 14 n'est pas le dernier téléphone d'Apple, et d'ici au lancement de l'iPhone SE 4, il se pourrait que nous ayons déjà quelques générations d'avance, puisque des fuites indiquent actuellement qu'il arrivera en 2025 ou plus tard.

Quoi qu'il en soit, ce futur téléphone de milieu de gamme a déjà fait l'objet de nombreuses fuites, ce qui nous donne une bonne idée de ce qui nous attend, et nous mettrons cet article à jour dès que nous aurons de nouvelles informations sur ce concurrent du meilleur iPhone.

Dernières nouvelle... Un nouveau rapport prédit un lancement au début de l'année 2025, ainsi qu'une amélioration significative de l'écran.

L'essentiel en bref

Qu'est-ce que c'est ? Le prochain iPhone abordable

Le prochain iPhone abordable Quand sortira-t-il ? On pense qu'il sortira en 2025, bien que ce soit incertain.

On pense qu'il sortira en 2025, bien que ce soit incertain. Combien coûtera-t-il ? Un prix de milieu de gamme est attendu

Le prix devrait être similaire à celui de l'iPhone SE 2022. (Image credit: Future)

Il est difficile de dire quand (ou si) l'iPhone SE 4 arrivera puisque, contrairement à la plupart des téléphones, on n'en obtient pas un nouveau chaque année. L'iPhone SE 3 est sorti en mars 2022, mais l'iPhone SE 2 a été dévoilé en avril 2020, et le modèle original a fait son apparition en mars 2016.

Ainsi, un lancement en mars ou avril semble le plus probable, mais l'année exacte où nous verrons l'iPhone SE 4 – ou si nous le verrons tout court – est encore plus incertaine.

Les premiers rapports avaient affirmé qu'Apple avait abandonné les plans de lancement d'un iPhone SE de quatrième génération, en raison de doutes sur la popularité et la rentabilité de la série. Mais cela a été remis en question par d'autres rapports et analystes affirmant qu'Apple a relancé le développement de l'iPhone SE 4, bien que l'entreprise envisage une date de sortie bien plus tardive que prévu initialement pour le petit appareil.

Plus récemment, l'informateur Jeff Pu a prédit qu'Apple sortira l'iPhone SE 4 en 2025. Mais ensuite, l'analyste Ming-Chi Kuo a dit que l'iPhone SE 4 « ne fait actuellement pas partie de la planification des nouveaux produits d'Apple » pour les prochaines années, suggérant qu'on ne devrait pas s'attendre à voir le téléphone avant au moins 2026.

Cependant, MacRumors a encore plus récemment indiqué un lancement en 2025 pour l'iPhone SE 4.

Quant au prix du téléphone, il n’y a bien sûr aucune nouvelle à ce sujet non plus, mais – si l'iPhone SE 4 arrive finalement – on s'attendrait à ce qu'il soit similaire en prix à l'iPhone SE 2022, qui commence à 529 €.

iPhone SE 4 : actualités et rumeurs

En supposant que l'iPhone SE 4 soit en cours de développement, ce téléphone devrait apporter de grands changements à la gamme. Par exemple, Ross Young (un informateur) a précédemment affirmé que l'écran serait de 5,7 à 6,1 pouces, ce qui représenterait un grand bond en avant par rapport à l'écran de 4,7 pouces de l'actuel modèle.

Depuis, ils ont été plus précis, affirmant que l'iPhone SE 4 aura un écran de 6,1 pouces et une encoche, plutôt que les grandes bordures du design actuel. Cela pourrait signifier que le Face ID pourrait également être ajouté, et les fuites les plus récentes ont d'ailleurs indiqué que le Face ID était attendu.

Nous avons également vu apparaître des rendus non officiels de l'iPhone SE 4, qui montrent le design supposé de l'iPhone SE 4, et qui correspondent en grande partie aux détails ci-dessus. D'ailleurs, le téléphone sur les images semble presque identique à l'iPhone XR, et vous pouvez en voir quelques-unes ci-dessous :

Image 1 of 3 (Image credit: Jon Prosser / Ian Zelbo) (Image credit: Jon Prosser / Ian Zelbo) (Image credit: Jon Prosser / Ian Zelbo)

En plus de ces rendus, la source affirme que l'iPhone SE 4 aura un écran de 6,1 pouces et sera disponible dans les teintes Midnight (noir), Starlight (blanc) et Product RED (rouge).

Une autre source a également suggéré que l'iPhone SE 4 aura un design similaire à celui de l'iPhone 14, avec une encoche, un écran de 6,1 pouces et même le Face ID. Cependant, elle ajoute que l'iPhone SE 4 sera également doté d'un bouton Action personnalisable plutôt que d'un bouton silencieux, et d'un port USB-C, mais qu'il n'aura toujours qu'une seule caméra à l'arrière.

Des affirmations similaires concernant le bouton Action et l'USB-C de l'iPhone SE 4 ont été faites à plusieurs reprises depuis, MacRumors affirmant qu'en plus de ces caractéristiques, l'iPhone SE 4 - qui sera apparemment logé dans un boîtier modifié de l'iPhone 14 - aura un écran OLED et pèsera moins que l'iPhone 14 (165 g), peut-être parce qu'il ne contiendra qu'un seul appareil photo (apparemment de 48 Mpx).

Cela dit, une autre source affirme que l'iPhone SE 4 ressemblera davantage à un iPhone 16 et qu'il sera doté de la technologie Dynamic Island plutôt que d'une encoche. Nous ne sommes toutefois pas très convaincus par cette affirmation.

Par ailleurs, Ming-Chi Kuo (analyste réputé pour ses informations sur Apple) a également déclaré - via une note vue par MacRumors - qu'il fallait s'attendre à un écran plus grand et que l'iPhone SE 4 disposerait de 4 Go de mémoire vive.

Kuo a également prédit que le prochain appareil héritera de l'écran OLED utilisé par l'iPhone 14, alors que Young a vanté les mérites d'un écran LCD. À notre avis, la première option est la plus probable, surtout si le téléphone n'arrive pas avant 2025.

Cela dit, dans un tweet ultérieur, Kuo a précisé que cet iPhone SE 4 ressemblant à l'iPhone 14 pourrait n'être qu'un prototype d'ingénierie - le jury n'a donc pas encore déterminé à quel iPhone moderne le prochain iPhone SE pourrait ressembler.

En ce qui concerne l'héritage des caractéristiques de l'iPhone 14, une fuite a révélé que l'iPhone SE 4 utiliserait la même batterie que l'iPhone 14. Il pourrait donc être équipé d'une batterie d'une capacité de 3 279 mAh, ce qui représenterait une nette amélioration par rapport à la batterie de 2 010 mAh de l'iPhone SE 3. Et une batterie plus grande impliquerait un téléphone plus grand, ce qui nous fait à nouveau penser que l'iPhone SE 4 ressemblera à l'iPhone 14.

En ce qui concerne la connectivité du téléphone, Jeff Pu, un autre auteur de fuites d'Apple, rapporte qu'Apple est en train de développer un modem 5G personnalisé qui sera fabriqué - en utilisant un processus de 4 nm - par TSMC, le partenaire de l'entreprise en matière de fabrication de puces. On ne sait pas encore si cette puce 5G offrira des améliorations en termes de performances ou d'efficacité énergétique par rapport aux modems concurrents produits par des sociétés telles que Qualcomm, mais on peut supposer que l'iPhone SE 4 offrira une connectivité réseau haut de gamme.

iPhone SE 4 : liste de souhaits

Nous ne savons pas encore grand-chose de l'iPhone SE 4, mais nous savons ce que nous en attendons. Nous avons rassemblé ci-dessous quelques-uns de nos plus grands espoirs :

1. Un nouveau design

L'iPhone SE 2022 semble très dépassé (Image credit: TechRadar)

Le design de l'iPhone SE (2022) est plus que dépassé - il est ancien, et même le moins cher des téléphones bon marché s'en démarque à bien des égards.

C'est pourquoi nous souhaitons vraiment voir un rafraîchissement du design de l'iPhone SE 4, ce qui ne devrait pas être difficile pour Apple, qui dispose de nombreux téléphones au design plus moderne à copier. La bonne nouvelle, c'est que des signes suggèrent qu'Apple pourrait effectivement le faire.

2. Plus de stockage de départ

L'iPhone SE 3 a une capacité de départ de 64 Go seulement, ce qui, en 2023, est franchement insuffisant, surtout si l'on tient compte de son prix de milieu de gamme et de l'absence d'emplacement pour carte microSD.

Pour l'iPhone SE 4, nous souhaitons donc que la capacité de départ soit de 128 Go, et ce, sans augmentation de prix.

3. Un prix plus bas

L'iPhone SE 2022 coûte plus cher que prévu (Image credit: Future)

À propos de prix, l'iPhone SE (2022) coûte déjà plus cher que l'iPhone SE (2020), donc non seulement une hausse de prix est une perspective indésirable, mais nous voudrions idéalement un prix de départ plus bas, pour que ce soit vraiment un iPhone abordable à nouveau.

Compte tenu des rumeurs faisant état d'un écran plus grand et éventuellement d'un nouveau design, cela n'arrivera probablement pas, mais l'espoir fait vivre.

4. Un écran plus grand

L'iPhone SE 3 est absolument minuscule avec son écran de 4,7 pouces, et l'on peut dire que c'est trop petit même pour la plupart des fans de téléphones compacts, c'est pourquoi nous aimerions voir l'iPhone SE 4 augmenter en taille.

La bonne nouvelle, c'est que les rumeurs font état d'un écran de 5,7 à 6,1 pouces, ce qui représenterait une augmentation notable, tout en restant à peu près compact, surtout si l'on utilise la plus petite de ces tailles. En fait, associé à un nouveau design et à des bords plus petits, le boîtier n'aurait pas besoin d'être beaucoup plus grand.

5. Plus d'objectifs d'appareil photo

L'iPhone SE 3 n'a qu'un seul objectif au dos, ce qui, même pour un téléphone de milieu de gamme, n'est pas suffisant. Bien sûr, c'est un appareil photo de qualité, mais il est aussi limité, car il n'offre qu'un large champ de vision. Pour l'iPhone SE 4, nous souhaitons donc l'ajout d'un second objectif, offrant une fonctionnalité ultra-large ou téléobjectif.