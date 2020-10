Meilleurs photophones 2020 : 10 smartphones de pointe pour réussir vos photos

Qui aurait prédit, il y a dix ans, que notre smartphone remplacerait l’appareil photo compagnon des vacances, ou de manière plus générale la famille des compacts. Et pourtant, en 2020, les téléphones mobiles intègrent jusqu’à cinq capteurs photo à l’arrière et peuvent atteindre une résolution de 108 mégapixels.

Après un départ tardif, Apple creuse son avance sur le terrain de la photographie. En attendant la série iPhone 12, l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 11 Pro Max proposent ainsi une triple caméra pour une précision remarquable et un mode Nuit d’une clarté absolue.

Du côté d’Android, les ambassadeurs élus et réélus des photophones restent Google et Huawei. Le premier a introduit une seconde caméra arrière sur le Google Pixel 4, avec un zoom 8x impressionnant qui se vante de capturer la Voie Lactée ! Le second mise sur le super-zoom 50x de son P40 Pro, champion de ce classement des meilleurs smartphones photo.

Et Samsung dans tout ça ? Il s’accroche avec les Galaxy Note 20 Plus et Galaxy S20 Ultra, polyvalents et dotés de fonctionnalités photo originales.

Chez TechRadar, nous testons rigoureusement les capteurs photo des meilleurs smartphones dans différents scénarios et conditions d’éclairage. Nous prenons des portraits, des paysages, des panoramas, des scènes en basse comme en très haute luminosité, afin de déterminer comment chaque caméra intégrée se comporte au cœur de nos usages quotidiens.

Au-delà des spécifications et des capacités de ces caméras, nous portons un intérêt certain à la capacité de stockage et à l’autonomie des smartphones testés. Il s’avère en effet indispensable de posséder un espace de stockage élevé, ou au moins un emplacement pour carte mémoire SD, afin de conserver ses photos et vidéos à très haute définition. L’appareil photo et l’enregistrement vidéo consommant fortement les ressources de votre smartphone, il convient également de bien déterminer la durée de vie de la batterie avant achat d’un photophone.

Pour vous assurer une décision sereine, nous avons compilé cette liste des meilleurs smartphones photo. Et comme de nouveaux smartphones viennent challenger ces derniers chaque trimestre, notre guide d’achat est mis à jour régulièrement.

Quel photophone acheter en 2020 ?

1. Huawei P40 Pro Même affranchi de Google, Huawei reste le champion des photophones Poids : 209 g | Système d'exploitation : Android 10 Q | Taille d'écran : 6,58 pouces | Résolution : 2640 x 1200 | Processeur : Kirin 990 | RAM : 8 Go | Stockage : 128 / 256 / 512 Go | Batterie : 4200 mAh | Caméra : 50 Mpx (f/1.9) + téléobjectif 12 Mpx (f/3.4) + ultra grand angle 40 Mpx (f/3.8) | Caméra frontale : 32 Mpx

La configuration du Huawei P40 Pro en fait l'appareil mobile le plus perfectionné et le plus performant que la société ait jamais conçu. L'appareil photo du Huawei P40 Pro est devenu, depuis notre évaluation, une référence à égaler, si ce n’est à dépasser.



En utilisant le pixel binning (système qui consiste à combiner quatre pixels en un pour augmenter le nombre de détails en basse luminosité), la taille effective des pixels passe à 2.44μm. Ce qui octroie aux photos prise de nuit par le P40 Pro une qualité d’image phénoménale.

Conforme à sa réputation de pionner IA, Huawei lance aussi son moteur XD Fusion avec la série P40. L’intelligence artificielle vous aide à optimiser vos photos et les premiers résultats sont bluffants. Ce que nous avons le plus apprécié lors des tests de cet appareil, c'est la rapidité et la facilité avec lesquelles le P40 Pro nous a permis de prendre des clichés. Il suffit juste de pointer le sujet et d’appuyer, l'IA s’occupe du reste. Huawei affirme même que l'IA est capable de gommer toute tentative de photobombing ou encore les traces de reflets disgracieuses, lorsque vous photographiez un paysage derrière une vitre.

Le P40 Pro peut compter enfin sur des capacités de zoom impressionnantes, avec un zoom optique poussant jusqu'à 5x et un zoom numérique jusqu'à 50x.

Lire notre test complet : Huawei P40 Pro

2. iPhone 11 Pro La puissance d'Apple au service de la photo Poids : 188 g | Système d'exploitation : iOS 13 | Taille d'écran : 5,8 pouces | Résolution : 1125 × 2436 | Processeur : Apple A13 Bionic | RAM : 4 Go | Stockage : 64 / 256 / 512 Go | Batterie : 3046 mAh | Caméra : 12 Mpx + téléobjectif 12 Mpx (f/2.0) + grand angle 12 Mpx (f/2.4) | Caméra frontale : 12 Mpx + 12 Mpx

L'iPhone 11 Pro appartient à la génération de smartphones la plus parfaite d’Apple, avec un affichage bluffant, des haut-parleurs puissants, un processeur qui traite les tâches les plus poussées (jeux vidéo 3D, édition photo et vidéo). Et surtout des améliorations immenses apportées sur l’appareil photo.

En effet, Apple a déployé beaucoup d'efforts pour faire de son appareil photo à triple objectif, un standard. Nous avons été particulièrement impressionnés par le mode Nuit : les deux modèles sont capables de transformer une scène nocturne en cliché ensoleillé, tout en préservant de multiples détails. L’enregistrement vidéo est tout aussi brillant : vous pouvez filmer en 4K à 60 images par seconde et tourner les plus beaux slow-motions jamais vus.

Le processeur A13 Bionic d'Apple réalise des performances impressionnantes et inégalées par les smartphones Android. Le montage et l’exportation de vidéos s’avèrent ainsi ultra-rapides et vos parties de jeux vidéo mobiles s’exécutent en toute fluidité. Couplé à une batterie qui peut résister jusqu’à une journée et demie sans recharge et à plein régime, vous tenez là deux téléphones mobiles généreux en puissance.

Lire notre test complet : iPhone 11 Pro

3. Google Pixel 4 Photographiez la galaxie. Poids : 162 g | Système d'exploitation : Android 10 | Taille d'écran : 5,7 pouces | Résolution : 1080 x 2280 | Processeur : Snapdragon 855 | RAM : 6 Go | Stockage : 64 Go / 128 Go | Batterie : 2800 mAh | Caméra : 12,2 Mpx (f/1.7) + téléobjectif 16 Mpx (f/2.4) | Caméra frontale : 8 Mpx

Si vous avez l’habitude d’utiliser un reflex numérique, il y a de fortes chances que vous soyez impressionné par l’appareil photo du Pixel 4. Pourvu d’un nouveau téléobjectif de 16 Mpx, qui vient s’ajouter à son capteur principal de 12 Mpx, le smartphone de Google soigne avant tout les prises de vue nocturnes et les photographies de portrait.

Le mode Nuit de Google est inédit. Vous êtes plongé(e) dans le noir sans source de lumière ? Il intensifie la luminosité comme nulle part ailleurs, et enregistre des images toujours nettes. Une prouesse qui permet au Pixel 4 d’offrir également un mode Astrophotographie pour prendre des photos du ciel, de la Lune et des étoiles saisissantes. A condition de vous éloigner des villes polluées et de vous placer sous l’horizon dégagé de la campagne.

Enfin, Google vous donne la possibilité - via la double exposition - de paramétrer instantanément la luminosité, le contraste, les couleurs et quelques filtres supplémentaires AVANT de prendre votre photo. Ce afin d’éviter de perdre quelques minutes supplémentaires en retouches.

Lire notre test complet (en anglais) : Google Pixel 4

4. Samsung Galaxy S20 Ultra De gros pixels, un gros zoom... et un prix démesuré. Poids : 220 g | Système d'exploitation : Android 10 | Taille d'écran : 6,9 pouces | Résolution : 3200 x 1440 | Processeur : Exynos 990 | RAM : 12/16 Go | Stockage : 128 Go / 512 Go | Batterie : 5000 mAh | Caméra : 108 Mpx (f/1.8) + téléobjectif 48 Mpx (f/3.5) + ultra grand angle 12 Mpx (f/2.2) + ToF 0,3 Mpx (f/1.0) | Caméra frontale : 40 Mpx + 40 Mpx

Le plus grand modèle de la gamme de smartphones Samsung Galaxy S20 a tout pour plaire. Un débit incroyable en 5G, des photos de 108 millions de pixels, un zoom optique 100x et un écran de 6,9 pouces qui ont de quoi faire tourner toutes les têtes.

Nous avons testé l’impressionnant capteur 108 Mpx du S20 Ultra et nous l’avons définitivement adopté pour plusieurs raisons. La principale : sa capacité à capturer les moindres détails sous une bonne lumière, nous permettant de recadrer chaque image sans perte de qualité. Une expérience qui nous fait définitivement oublier le même exercice pratiqué avec les Galaxy S10 et S10 Plus l’an dernier.

Le téléobjectif de 48 Mpx nous a permis d’immortaliser des sujets ou des scènes d’action à longue distance. Ce grâce à un zoom optique 10x et à un zoom numérique 100x. Contextuellement, il surpasse de loin le zoom optique 2x et le zoom numérique 10x des précédents smartphones Samsung. Ainsi que le zoom numérique limité à 6x de l'iPhone 11 Pro. Pour vous donner une idée du rendu : à 100x, nous avons pu examiner les narines de votre testeur serviteur à une distance de 15 mètres.

Samsung continue de proposer l'application photo la plus riche de toutes les grandes marques de photophones. Son nouveau mode de prise unique permet d’enregistrer simultanément des scènes grand angle, des portraits, une vidéo en hyperlapse ainsi qu’une vidéo standard… pendant 15 secondes chrono. Le tout sans réglage prédéfini.

Lire notre test complet : Samsung Galaxy S20 Ultra

5. OnePlus 8 Pro OnePlus joue désormais dans la cour des plus grands. Poids : 199 g | Système d'exploitation : Android 10 | Taille d'écran : 6,78 pouces | Résolution : 3168 x 1440 | Processeur : Snapdragon 865 | RAM : 8/12 Go | Stockage : 128 Go/256 Go | Batterie : 4510 mAh | Caméra : 48 Mpx (f/1.8) + téléobjectif 8 Mpx (f/2.4) + ultra grand angle 48 Mpx (f/2.2) | Caméra frontale : 16 Mpx (f/2.5)

Le OnePlus 8 Pro est un véritable photophone premium. Fini le milieu de gamme accessible, le constructeur veut désormais jouer dans la cour de Samsung, d’Apple ou encore de Huawei. Son OnePlus 8 Pro est livré, pour la première fois, avec une configuration photo à quatre objectifs. Une montée en puissance qui s’illustre d’abord par l’ajout non pas d’un mais de deux capteurs Sony 48 Mpx.

Les capteurs du OnePlus 8 Pro produisent des photos nettement plus riches en couleurs que leurs prédécesseurs, particulièrement le téléobjectif qui compose avec une plus large plage dynamique. Tandis que le capteur principal et l’ultra grand angle fournissent des clichés incroyablement détaillés en extérieur.

Il existe de nombreuses fonctionnalités bienvenues, notamment des zooms 3x, 10x et 30x, un mode nuit brillant qui éclaircit les images les plus sombres, ainsi qu’une avalanche de filtres pour magnifier vos photos, assez similaires à ceux que vous trouverez sur Instagram.

Lire notre test complet : One Plus 8 Pro

6. Samsung Galaxy S20 Plus L'enfant du milieu n'est pas forcément le plus discret. Poids : 186 g | Système d'exploitation : Android 10 | Taille d'écran : 6,7 pouces | Résolution : 3200 x 1440 | Processeur : Exynos 990 | RAM : 8/12 Go | Stockage : 128 Go/256 Go | Batterie : 4500 mAh | Caméra : 12 Mpx (f/1.8) + téléobjectif 64 Mpx (f/2.0) + ultra grand angle 12 Mpx (f/2.2) + ToF 0,3 Mpx | Caméra frontale : 10 Mpx + 10 Mpx (f/2.2)

Le Samsung Galaxy S20 Plus est le successeur direct de notre smartphone préféré de 2019. Il a pour lui des améliorations notables telles que la qualité de l’affichage et le taux de rafraîchissement de l’écran, ou encore un appareil photo haute résolution désormais à quadruple objectif.

Les caméras du Galaxy S20 Plus ont été légèrement perfectionnées depuis le S10 Plus. Les capteurs sont plus grands et, espérons-le, permettent de prendre des photos de haute facture, même en basse luminosité. Après prise en main, il s’avère que les clichés obtenus avec le S20 Plus surpassent en netteté ceux du S10 Plus. Mais à moins d’être déjà initié(e) à l’univers vaste de la photographie, vous ne remarquerez peut-être pas la différence. La vraie évolution réside dans le téléobjectif qui passe d’un capteur de 12 Mpx à une résolution de 64 Mpx. Avec un zoom optique qui progresse de 2x à 3x.

De manière générale, les photos que nous avons prises avec le Samsung Galaxy S20 Plus sont admirables. C'est probablement grâce au fantastique logiciel de post-traitement et d'optimisation des scènes de Samsung, qui utilise l'IA pour améliorer vos clichés.

Lire notre test complet : Samsung Galaxy S20 Plus

7. iPhone 11 De très belles photos en basse luminosité Poids : 194 g | Système d'exploitation : iOS 13 | Taille d'écran : 6,1 pouces | Résolution : 828 × 1792 | Processeur : Apple A13 Bionic | RAM : 4 Go | Stockage : 64 / 128 / 256 Go | Batterie : 3110 mAh | Caméra : 12 Mpx + grand angle 12 Mpx (f/2.4) | Caméra frontale : 12 Mpx

Le successeur de l’iPhone XR a un argument de charme : il offre l’appareil photo premium de l’iPhone 11 Pro, un écran lumineux et d’autres caractéristiques tout aussi dignes d’Apple… pour un coût inférieur à celui auquel vous auriez pu vous attendre.

Apple a doublé le nombre de caméras présentes sur l'iPhone XR. Et pour que vous profitiez au maximum de cette qualité d’image déjà sensationnelle, la firme de Cupertino a également ajouté de nouveaux outils révolutionnaires. Tels que Deep Fusion, un programme qui capture instantanément 9 clichés en 1 et qui fusionnent les meilleurs éléments de chaque pour créer la photo à zéro défaut.

Le meilleur pour la fin : nous ne pouvons décemment pas classer l’iPhone 11 dans la liste des smartphones les plus abordables. Toutefois, c'est de loin le téléphone mobile Apple le plus économique depuis l'iPhone SE - et il s’avère bien plus puissant.

Lire notre test complet (en anglais) : iPhone 11

8. Huawei P30 Pro Photophone haut de gamme ou appareil photo hybride ? Poids : 192 g | Système d'exploitation : Android 9 | Taille d'écran : 6,47 pouces | Processeur : Kirin 980 | RAM : 8 Go | Stockage : 128 / 256 / 512 Go | Batterie : 4200 mAh | Caméra : 40 Mpx + grand angle 20 Mpx (f/2.2) + téléobjectif 8 Mpx (f/3.4) + ToF | Caméra frontale : 32 Mpx

Le P30 Pro définit la photographie comme le nouveau standard prioritaire de Huawei. À l'arrière de l’appareil, vous trouverez un ensemble de quatre caméras comprenant un capteur principal de 40 Mpx, une caméra téléobjectif de 8 Mpx, un objectif ultra grand angle de 20 Mpx et une caméra de détection de profondeur ToF (time-of-flight). Trois modes de zoom sont possibles (5x, 10x et 50x) et ils fonctionnent à merveille, quelle que soit le niveau de luminosité.

Comme depuis quelques années déjà, Huawei a travaillé en partenariat avec le fabricant d'appareils photo haut de gamme Leica, renforçant ainsi les prouesses du smartphone en matière de photographie.

Vous disposez également sous le design élégant du P30 Pro, d’un des processeurs les plus puissants du marché, d'un capteur d'empreintes digitales intégré et du chargement sans fil inversé… qui vous permet de recharger sans fil non seulement le smartphone Huawei, mais aussi d’autres périphériques partageant cette technologie. A même le dos du P30 Pro.

Lire notre test complet (en anglais) : Huawei P30 Pro

9. Xiaomi Mi Note 10 La (quasi) perfection à moindre prix. Poids : 208 g | Système d'exploitation : Android 9 | Taille d'écran : 6,47 pouces | Processeur : Snapdragon 730G | RAM : 6/8/12 Go | Stockage : 128 Go | Batterie : 5270 mAh | Caméra : 108 Mpx (f/1.7) + téléobjectif 12 Mpx (f/2.0) + 5 Mpx (f/2.0) + ultra grand angle 20 Mpx (f/2.2) + macro 2 Mpx (f/2.4) | Caméra frontale : 32 Mpx

Le nouveau smartphone Mi Note de Xiaomi embarque des composants impressionnants, à commencer par l’appareil photo constitué de cinq objectifs à l’arrière. Ajoutez à cela un écran OLED de 6,47 pouces, une batterie surpuissante de 5260 mAh et vous tenez sans doute un challenger en devenir.

Le Xiaomi Mi Note 10 est un concentré d’évolutions époustouflantes. Mais chacune est contrebalancée par des faiblesses d’un autre temps. L’écran OLED est entaché d'une encoche importante, l’appareil photo à cinq objectifs est ralenti par un processeur faible et la batterie poids lourd tient sur deux jours mais oubliez dès lors la finesse d’un smartphone premium.

Deux facteurs peuvent définitivement vous rendre amnésique quant à ces défauts. Son prix extrêmement abordable pour une telle configuration. Et son capteur principal de 108 millions de pixels. Un véritable bijou de sophistication, vous garantissant des photos inratables.

Lire notre test complet : Xiaomi Mi Note 10

10. Samsung Galaxy Note 10 Plus L'assistant ultime pour photographier et filmer votre quotidien. Poids : 196 g | Système d'exploitation : Android 9 | Taille d'écran : 6,8 pouces | Résolution : 1440 x 3040 | Processeur : Snapdragon 855 / Exynos 9825 | RAM : 12 Go | Stockage : 256 / 512 Go | Batterie : 4300 mAh | Caméra : 12 Mpx + téléobjectif 12 Mpx (f/2.1) + grand angle 16 Mpx (f/2.2) + 3D ToF | Caméra frontale : 10 Mpx

Si le Galaxy Note 10 Plus ne figure pas à la première place de ce guide d’achat, c’est uniquement parce qu’il est difficile de fédérer tout le monde en proposant un tel tarif. Samsung a pourtant investi efficacement chaque centime avec un bel écran de 6,8 pouces, un stylet intégré, l’un des processeurs les plus rapides du marché et pas moins de 5 caméras principales. Dont une grand angle qui apporte une perspective incroyablement nette.

L’enregistrement de vidéo est le point fort de cette phablette. Grâce à une stabilisation d’image performante, chaque contenu vidéo s’avère bien plus fluide que ceux produits avec le pourtant référent iPhone XS Max. L’éditeur de Samsung permet également de retoucher votre film plan par plan, avec le stylet.

Ce dernier vous permet enfin de prendre des notes manuscrites ou de dessiner, avec une grande précision et sans latence. Un smartphone indispensable donc… si vous pouvez en supporter le prix.

Lire notre test complet (en anglais) : Samsung Galaxy Note 10 Plus