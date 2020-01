Meilleurs smartphones pas chers : notre TOP 10 des téléphones mobiles à petit prix

Les meilleurs smartphones pas chers répondent, en général, aux situations critiques. Votre smartphone s’est cassé ou ne s’allume plus ? Vous avez établi un devis pour les réparations et il ne s’avère pas du tout abordable ? Vous avez épuisé tout votre budget high-tech pendant le Black Friday et le Cyber Monday ? Inutile d’effrayer votre banquier, ces modèles d’entrées de gamme peuvent vous dépanner. Ils possèdent souvent les caractéristiques techniques recherchées à un prix très compétitif. Il existe de nombreux téléphones mobiles accessibles et de grande qualité. Nous les avons listés dans le guide d’achat ci-dessous.

Ne soyez pas rebutés par le titre. «Meilleur smartphone pas cher» ne signifie pas «téléphone mobile reconditionné» ou «produit potentiellement explosif, tenir éloigné de la portée des enfants». Non, les téléphones mobiles sélectionnés offriront toujours une bonne qualité de fabrication, des performances décentes, un système d’exploitation moderne, sans que cela ne vous coûte trop cher.

Bien sûr, ne vous attendez pas à égaler les configurations premium de smartphones tels que le Samsung Galaxy Note 10, l'iPhone 11 Pro, le Huawei Mate 30 Pro, le Google Pixel 4 ou le OnePlus 7T Pro. Vous devrez souvent faire avec un capteur photo et un processeur moins puissant mais répondant néanmoins à l’ensemble de vos usages quotidiens (communiquer et partager des photos, naviguer sur internet, regarder des vidéos sur YouTube ou Netflix, écouter vos playlists musicales préférées…).

Passons à la question la plus importante : à quel tarif estimons-nous qu’un téléphone mobile affiche un rapport qualité-prix décent ? Dans ce guide, nous avons répertorié les meilleurs smartphones abordables et ces derniers sont commercialisés en dessous de 200 €. Hors promotion, vous ne les trouverez jamais à un prix inférieur à 100 €. Le coût des composants de bonne qualité nécessite en effet une facture finale à trois chiffres, que l’achat se fasse en magasin ou en ligne.

Les premières places de notre top sont fréquemment occupées par des smartphones Huawei ou Honor, à ce jour champions du ratio performances-prix. Cela dit, certaines marques comme Oppo, Xiaomi et même Nokia se rapprochent régulièrement de ces challengers. Il convient donc de surveiller l’arrivée de leurs nouveaux modèles pour voir le classement se chambouler. D’autant que Huawei n’est peut à tout moment subir un nouvel embargo américain qui le priverait de l’OS Android et verrait ses coûts de fabrication s’envoler.

Nous mettons donc à jour ce guide d’achat plusieurs fois par an, ce afin de vous aider à dépenser moins tout en gardant un œil sur les meilleures références bon marché du moment. Tous les modèles présents ont été testés et comparés en profondeur par nos journalistes. Vous pouvez lire les tests complets de chaque smartphone sélectionné en cliquant sur le lien à la fin de sa description.

Des smartphones encore moins chers pendant les soldes d’hiver ?

Pour encore quelques semaines, les soldes d’hiver vous permettent d’accéder à des remises intéressantes sur les téléphones mobiles, y compris d’entrée de gamme. De nombreuses promos sont mises en ligne sur Amazon, Darty ou encore Boulanger par exemple. Elles concernent des marques telles que Huawei, Xiaomi ou Nokia. Notre sélection des meilleurs smartphones pas chers affiche, en ce sens, les derniers et plus bas prix enregistrés pour chaque modèle. Dès lors, impossible pour vous de rater une bonne affaire. Les soldes d’hiver durent six semaines. En 2020, elles commencent le mercredi 8 janvier à 8h pour se terminer le mardi 18 février à 23h59.

Les meilleurs smartphones à petit prix en un coup d’œil :

Huawei P Smart Honor 10 Lite Moto G7 Power Redmi Note 7 Realme 3 Pro Moto E6 Plus Moto G7 Play Moto G6 Nokia 4.2 Redmi 7A

Quel téléphone mobile pas cher acheter en 2020 ?

1. Huawei P Smart

Des selfies réussis pour un prix défiant toute concurrence.

Poids : 160 g | Système d’exploitation : Android 9 | Taille d'écran : 6,21 pouces | Résolution : 1080 x 2340 | Processeur : Kirin 710 | RAM : 3 Go | Stockage : 32 / 64Go | Batterie : 3400 mAh | Caméra : 13 Mpx + 2 Mpx | Caméra frontale : 8 / 16 Mpx

Design élégant

Bonne capacité de stockage

Appareil photo décent

Son mono

Le Huawei P Smart a fière allure avec son design profilé rappelant le OnePlus 6T. Son écran LCD ne peut rivaliser avec les AMOLED de Samsung en termes de profondeur et de puissance, mais il garantit une très bonne résolution Full HD. Et toujours en parlant d’image, les caméras du P Smart bénéficient d’une exposition des plus correctes pour ce prix, le contraste et les couleurs sont bien équilibrés à la lumière du jour.

La plupart des téléphones coûtant moins de 200 € limitent l’utilisateur à 32 Go de stockage. Vous disposerez du double avec le téléphone mobile de Huawei. Ces performances égalent les modèles milieu de gamme, notamment grâce à son processeur Kirin 710 couplé à 3 Go de RAM. Vous pouvez installer et lancer la majeure partie des applications et jeux mobiles à l’exception des jeux 3D très gourmands.

Des caractéristiques revues à la hausse donc, qui font du P Smart 2019 un smartphone économique très facile à recommander.

Lire notre test complet (en anglais) : Huawei P Smart (2019)

2. Honor 10 Lite

Le jumeau du P Smart… à quelques différences près.

Poids : 162 g | Système d’exploitation : Android 9 | Taille d'écran : 6,21 pouces | Résolution : 1080 x 2340 | Processeur : Kirin 710 | RAM : 3 Go | Stockage : 32 / 64 Go | Batterie : 3400 mAh | Caméra : 13 Mpx + 2 Mpx | Caméra frontale : 24 Mpx

Grand écran

Look premium

Le port Micro USB est daté

L’IA (mal)traite vos photos

Le Honor 10 Lite aurait pu occuper la place de premier ex aequo avec le Huawei P Smart, partageant les mêmes spécifications techniques que ce dernier. Processeur, résolution, capacité de stockage, durée de vie de la batterie, poids, tout est identique.

Plus injuste encore : sur quelques aspects, le Honor l’emporte sur le Huawei, affichant par exemple une caméra frontale jusqu’à trois fois plus puissante. Oui mais voilà, le 10 Lite doit aussi composer avec une connectivité restreinte et une IA qui retouche l’ensemble de vos photos pour leur donner un aspect bien trop lisse et faussé, voire flou. Si vous désirez composer avec cet appareil, nous vous conseillons ainsi de désactiver cet assistant trop zélé.

A vous de voir quel design vous convient le mieux finalement, car les variations de prix de ces deux modèles restent également similaires.

Lire notre test complet (en anglais) : Honor 10 Lite

3. Moto G7 Power

Deux jours et demi sans recharge, qui dit mieux ?

Poids : 193 g | Système d’exploitation : Android 9 | Taille d'écran : 6,2 pouces | Résolution : 720 x 1570 | Processeur : Snapdragon 632 | RAM : 3 / 4GB | Stockage : 32 / 64 Go | Batterie : 5000 mAh | Caméra : 12 Mpx | Caméra frontale : 8 Mpx

Batterie endurante

Bonnes performances gaming

Légèrement encombrant

Connectivité Wi-Fi inégale

Si son appareil photo et son design ne vont pas vous épater, contrairement aux deux modèles proposés ci-dessus, la durée de vie impressionnante de la batterie et le processeur gaming du Moto G7 Power en font une option attrayante pour les utilisateurs qui usent et abusent du Google Play Store.

Le G7 Power exécute les jeux mobiles étonnamment bien pour son prix. Ceci est dû au chipset Qualcomm Snapdragon 632, conçu en partie pour supporter les jeux à moteur 3D. Mais aussi à son grand écran qui rend la jouabilité bien plus confortable. Nous ne sommes pas loin des performances du Google Pixel 3 pour une facture divisée par trois.

Ce smartphone se distingue enfin de ses concurrents d’entrée de gamme par son énorme batterie (5000 mAh) qui, sur le papier, vous garantit 60 heures d’utilisation avec une charge unique. Dans la pratique, notre modèle de test a tenu plus de trois jours avec lecture musicale, consultation de SMS et MMS, appels et navigation sur les réseaux sociaux. Un monstre !

Lire notre test complet (en anglais) : Moto G7 Power

4. Realme 3 Pro

Il imite de grandes références à la perfection.

Poids : 172 g | Système d’exploitation : Android 9 | Taille d'écran : 6,3 pouces | Résolution : 1080 x 2340 | Processeur : Snapdragon 710 | RAM : 4 / 6 Go | Stockage : 64 / 128 Go | Batterie : 4045 mAh | Caméra : 16 Mpx + 5 Mpx | Caméra frontale : 25 Mpx

Caméra de première classe

Grand écran

Charge rapide

NFC non supporté

Port Micro USB obsolète

Realmi est une filiale chinoise d’Oppo qui tente de faire forte impression en Europe. Et pour y parvenir, elle sait se montrer très généreuses sur les caractéristiques techniques de ses smartphones « top budget ». Le 3 Pro est sans nul doute son plus beau cadeau.

Son prix comprend, en premier lieu, le processeur Snapdragon 710 dont les performances multicoeurs le place au-dessus de certains beaux modèles abordables comme le Redmi Note 7 et le Moto G7 Plus. La batterie de 4 045 mAh, ensuite, présente une grande capacité ainsi qu’un avantage considérable : une charge complète en une heure maximum. Enfin, côté photos, le Realme 3 Pro utilise le même capteur principal que le OnePlus 6T. Il possède un mode nuit exclusif et la possibilité de prendre des clichés HDR.

S’il n’était pas aussi difficile à appairer, ce smartphone incroyable trônerait aisément sur ce guide d’achat. Il y a de fortes chances que sa mise à niveau y parvienne prochainement.

Lire notre test complet (en anglais) : Realme 3 Pro

5. Xiaomi Redmi Note 7

Partenaire privilégié des plateformes de streaming vidéo.

Poids : 186 g | Système d’exploitation : Android 9 | Taille d'écran : 6,3 pouces | Résolution : 1080 x 2340 | Processeur : Snapdragon 660 | RAM : 3 / 4 Go | Stockage : 32 / 64 / 128 Go | Batterie : 4000 mAh | Caméra : 48 Mpx + 5 Mpx | Caméra frontale : 13 Mpx

Belle autonomie

Conçu pour le binge-watching

Attention, il glisse

Des photos trop compressées

Avec seulement une petite encoche pour venir le perturber, l’écran du Redmi Note 7 est résolument fait pour regarder des vidéos et consommer du contenu. Il est suffisamment lumineux pour apprécier vos fictions préférées en 1080 x 2340 pixels, tout en égratignant à peine la durée de vie de la batterie. A l’inverse de smartphones à l’affichage QHD+ trop gourmand.

En plus de binge-watcher Netflix dans les transports en commun, vous pourrez également lancer de nouveaux jeux mobiles grâce à son processeur Snapdragon 660, assez performant pour tenir la charge. Qu’il s’agisse de lecture vidéo ou de jeux laissés en arrière-plan, vous constaterez que le Redmi 7 chauffe très peu à l’usage. Un point bien plus remarquable que son prix.

Lire notre test complet (en anglais) : Redmi Note 7

6. Moto E6 Plus

Quand Motorola suréquipe ses smartphones éco.

Poids : 188 g | Système d’exploitation : Android 9 | Taille d'écran : 6,1 pouces | Résolution : 1080 x 2280 | Processeur : Snapdragon 665 | RAM : 4 Go | Stockage : 64 Go | Batterie : 4000 mAh | Caméra : 48 Mpx + 16 Mpx + 5 Mpx | Caméra frontale : 25 Mpx

Conception solide

Caméra à double objectif

Capteur d’empreintes digitales réactif

Colorimétrie un peu fade

La série Moto E est traditionnellement la plus abordable de Motorola et l’une des plus compétitives sur le marché des entrées de gamme. Avec le E6 Plus, elle tente d’atteindre le niveau au-dessus en proposant une seconde caméra ainsi qu’un capteur d’empreintes digitales.

Son écran se veut moins lumineux et coloré que l’ensemble des options comprises dans la première partie du classement. Tout comme ses photos à la définition correcte mais qui ne peuvent être retouchées par manque de réglages, pourtant communs ailleurs.



Dans l'ensemble, le Moto E6 Plus coûte moins cher qu’il ne devrait. Son processeur et sa batterie sont de qualité supérieure et sa robustesse lui accorde une durabilité très enviée. Il s’avère de plus, et c’est l’essentiel, agréable à utiliser à une ou deux mains. Si vous le choisissez, il se montrera rapidement utile pour gérer toutes les tâches basiques de communication, de navigation sur le web et de lecture multimédia.

Lire notre test complet (en anglais) : Moto E6 Plus

7. Moto G7 Play

Un mode Turbo dans son moteur.

Poids : 149 g | Système d’exploitation : Android 9 | Taille d'écran : 5,7 pouces | Résolution : 720 x 1512 | Processeur : Snapdragon 632 | RAM : 2 Go | Stockage : 32 Go | Batterie : 3000 mAh | Caméra : 13 Mpx + 2 Mpx | Caméra frontale : 8 Mpx

Léger mais robuste

Excellente autonomie

Plusieurs modes photo

La capacité de stockage pourrait être améliorée

Avec son écran de 5,7 pouces, le Moto G7 Play est le plus petit de la famille G7. Il parvient tout de même à offrir une expérience de visionnage convenable au quotidien. Constat identique pour les performances gaming : s’il s’appelle « Play », ce G7 est néanmoins limité à 2 Go de RAM, ce qui devrait rendre l’exécution de jeux vidéo ou de multiples applications médiocre. Heureusement, l’intégration du chipset Snapdragon 632 gonfle lesdites performances pour qu’elles paraissent respectables.

Motorola semble d’ailleurs une solution « turbo » pour l’ensemble de ses caractéristiques passables. Un espace de stockage de 32 Go ? Vous pouvez ajouter une carte SD et profiter de 512 Go maximum. Des caméras standards ? Embellissez vos photos grâce aux multiples modes de prises de vues inclus dans l’interface du G7 Play.

Résultat : un téléphone mobile qui ne brille pas par sa feuille de route mais qui saura vous surprendre à l’usage.

Lire notre test complet (en anglais) : Moto G7 Play

8. Moto G6

Cet ancien challenger a une belle durabilité.

Poids : 167 g | Système d’exploitation : Android 8 | Taille d'écran : 5,7 pouces | Résolution : 1080 x 2160 | Processeur : Snapdragon 450 | RAM : 3 / 4 Go | Stockage : 32 / 64 Go | Batterie : 3000 mAh | Caméra : 12 Mpx + 5 Mpx | Caméra frontale : 8 Mpx

Design accrocheur

Affichage lumineux et clair

Charge rapide

Latence constatée en mode photo

Sorti il y a deux ans, le Moto G6 n'est plus le smartphone champion du ratio performances-prix mais il reste un achat incontournable pour les utilisateurs qui sont d’abord à la recherche d’un bon écran pour regarder des vidéos YouTube ou des séries Netflix sur leur téléphone.

Vous disposez, en effet, d’une résolution légèrement supérieure à celle du smartphone d’entrée de gamme moyen (il affiche les contenus en Full HD+). Ce n’est pas aussi époustouflant que sur un écran AMOLED, mais à ce prix, c’est un compromis parfait. De plus, l’écran est grand, lumineux et offre des angles de vision appréciables.

La durée de vie de la batterie est convenable et permet de consommer vos contenus vidéo pendant presque toute une journée. Les accros de l’écran se rassureront : la charge rapide les éloignera du Moto G6 que quelques dizaines de minutes seulement.

Lire notre test complet (en anglais) : Moto G6

9. Nokia 4.2

Une signature Nokia acquise au rabais.

Poids : 161 g | Système d’exploitation : Android 9 | Taille d'écran : 5,71 pouces | Résolution : 720 x 1520 | Processeur : Snapdragon 439 | RAM : 3 Go | Stockage : 32 / 64 Go | Batterie : 3000 mAh | Caméra : 13 Mpx + 2 Mpx | Caméra frontale : 8 Mpx

Style élégant

Belle interface utilisateur

Performances moyennes

Affichage décevant

Nokia est connu comme un constructeur de smartphones accessibles. Toutefois, peu de ses téléphones mobiles tombent sous le seuil de 200 €. Le Nokia 4.2 est presque une exception.

En se concentrant sur les composants essentiels et sur Android One, version light mais sans fioriture du système d’exploitation de Google, parallèlement à un design épuré, le Nokia 4.2 émule un smartphone beaucoup plus sophistiqué qu’il n’y parait. Avec des mises à jour des applications majeures garanties jusqu’en 2021 et une protection contre les virus et attaques système poussée un an de plus encore.

Bien sûr, ses spécifications techniques sont un peu faibles. Le Nokia 4.2 contient un processeur Snapdragon 439 qui, s’il supporte n’importe quel jeu ou application, peut souffrir de latences lorsque vous êtes en gestion multitâches. Un téléphone de secours donc avec la qualité Nokia, à un tarif qui vous évitera les regrets.

Lire notre test complet (en anglais) : Nokia 4.2

10. Xiaomi Redmi 7A

Un téléphone anachronique, idéal pour les nostalgiques.

Poids : 165 g | Système d’exploitation : Android 9 | Taille d'écran : 5,45 pouces | Résolution : 720 x 1440 | Processeur : Snapdragon 439 | RAM : 2 / 3 Go | Stockage : 16 / 32 Go | Batterie : 4000 mAh | Caméra : 12 Mpx | Caméra frontale : 5 Mpx

Tient dans une main

Grosse batterie

Radio FM intégrée

Pas assez de RAM

Il y a une éternité que les téléphones n'ont pas été conçus pour être utilisés d'une seule main. Aussi l’apparition du Redmi 7A en 2019 se veut presque anachronique. Ce modèle très bon marché de Xiaomi est vraiment mini par rapport aux normes modernes et entre parfaitement dans la majorité des paumes.

Une petite taille qui cache une imposante batterie de 4 000 mAh et qui restreindra l’utilisation de votre chargeur toutes les 48 heures seulement.

La particularité du Redmi 7A, c’est qu’il se construit comme un téléphone du début des années 2000. Vous aurez du mal à utiliser les applications du Google Play Store à plein régime mais vous vous délecterez de sa radio FM intégrée qui fonctionne autant en mode enceinte qu’avec des écouteurs. Un smartphone qui résiste au temps et à la modernité, il y a forcément un marché !

Lire notre test complet (en anglais) : Xiaomi Redmi 7A