Les meilleurs smartphones compacts de 2022 : quel modèle choisir si vous avez des petites mains ?

Ne vous méprenez pas, les petits smartphones peuvent tout de même offrir une configuration puissante et des fonctionnalités intéressantes, même s'ils sont un peu plus compacts que leurs concurrents.

Les options sont peut-être moins nombreuses, mais les meilleurs de ces modèles s'avèrent toujours aussi performants. Pour les besoins de ce classement, nous considérons comme petits tous les smartphones dotés d'un écran de 6 pouces ou moins.

Si vous possédez un smartphone plus ancien, cela peut vous sembler encore trop grand. Cependant, comparé au Samsung Galaxy S22 Ultra de 6,8 pouces ou à l'iPhone 13 Pro Max de 6,7 pouces, ces smartphones font office de "petits poucets".

Pour celles et ceux qui recherchent quelque chose d'encore plus petit, il y a toujours l'iPhone SE (2022) de 4,7 pouces ou l'iPhone 13 mini avec son écran de 5,4 pouces.

Lisez la suite pour déterminer où se situe l'iPhone SE (2022) dans notre classement, ainsi que le Google Pixel 5, plus grand mais toujours compact. Tous ces téléphones sont plus facilement utilisables d'une seule main, et sont remarquablement transportables dans une poche de pantalon/jean.

Quel smartphone de petite taille acheter en 2022 ?

(Image credit: Apple)

1. iPhone 13 mini Petit mais puissant Caractéristiques techniques Poids: 131 g Dimensions: 131,5 x 64,2 x 7,7 mm OS: iOS 15 Taile d'écran: 5,4 pouces Résolution: 1080 x 2340 CPU: A15 Bionic RAM: 4 Go Stockage: 128/256/512 Go Batterie: 2 438 mAh Caméra : 12 Mpx + 12 Mpx Caméra frontale: 12 Mpx Pourquoi l’acheter + Un superbe écran + Excellente autonomie Pourquoi attendre - Plus cher que son prédécesseur

L'iPhone 13 mini est un petit smartphone qui reste haut de gamme en ce qui concerne sa configuration. Son écran de 5,4 pouces est un écran OLED Super Retina XDR. Il est donc très beau, grâce à des niveaux de luminosité élevés. Il s'agit de la même technologie que sur l'iPhone 13, mais en plus petit.

De même, son appareil photo est assez puissant. Il dispose d'un appareil photo 12MP f/1.6 avec des pixels de 1,7 µm pour les performances en basse lumière, tandis que l'appareil photo 12MP f/2.4 ultra grand angle offre un champ de vision de 120 degrés. La prise de photos dans des situations de faible luminosité fonctionne bien aussi, se classant facilement parmi les meilleures que nous ayons vues.

En termes de vitesse, l'iPhone 13 mini utilise le chipset A15 Bionic d'Apple, il est donc rapide et facilement capable de fonctionner en multitâche. iOS 15 fonctionne de manière très fluide. Attendez-vous à payer pour ce privilège, car il est plus cher que l'iPhone 12 mini qui l'a précédé.

Lire notre test complet (en anglais) : iPhone 13 mini (opens in new tab)

(Image credit: Apple)

2. iPhone SE (2022) Un bon rapport qualité-prix Caractéristiques techniques Poids: 144 g Dimensions: 138,4 x 67,3 x 7,3 mm OS: iOS 15 Taille d'écran: 4,7 pouces Résolution: 750 x 1334 CPU: A15 Bionic RAM: 4 Go Stockage: 64/128/256 Go Batterie: 2 018 mAh Caméra: 12 Mpx Caméra frontale: 7 Mpx Pourquoi l’acheter + Un prix inférieur à celui de la plupart des iPhones + Fin et léger Pourquoi attendre - Pourrait être moins cher encore - Faible capacité de stockage

L'iPhone SE (2022) est le moyen le moins cher de profiter des nouveaux iPhones 5G. Il ressemble beaucoup à son prédécesseur, sans changement de boîtier, avec le même écran Liquid Retina qu'auparavant, mais pourquoi corriger un design qui fonctionne si bien ?

Au lieu de cela, il ajoute la puce A15 Bionic pour des performances rapides qui peuvent même battre le dernier CPU Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, et il se révèle désormais capable de prendre des photos de nuit en timelapse si vous ajoutez un trépied.

La batterie d'une autonomie de 12 heures devrait vous permettre de tenir toute la journée, et même s'il n'est pas toujours très passionnant, l'iPhone SE (2022) fait bien son travail.

Lire notre test complet : iPhone SE (2022)

3. iPhone 12 mini Compact mais doté de nombreuses fonctionnalités Caractéristiques techniques Poids: 135 g Dimensions: 131,5 x 64,2 x 7,4 mm OS: iOS 14 Taille d'écran : 5,4 pouces Résolution: 1080 x 2340 CPU: A14 Bionic RAM: 4 Go Stockage: 64/128/256 Go Batterie: N/A Caméra: 12 Mpx + 12 Mpx Caméra frontale: 12 Mpx Pourquoi l’acheter + Design plus petit et élégant + Un superbe écran Pourquoi attendre - La capacité de stockage peut sembler insuffisante - Autonomie perfectible

L'iPhone 12 mini est un appareil rare : un téléphone qui est non seulement véritablement petit, mais aussi vraiment haut de gamme. Comme son nom l'indique, il s'agit essentiellement de l'iPhone 12 dans un format plus compact, avec un écran OLED 1080 x 2340 de 5,4 pouces.

Il s'agit d'un écran de haute qualité, et bien qu'il soit plus grand que l'écran de l'iPhone SE (2020), l'absence relative de bordures signifie que l'iPhone 12 mini s'avère en fait un téléphone plus petit dans son ensemble.

Au-delà de l'écran et de la taille, les points forts de l'iPhone 12 mini sont sa prise en charge de la 5G, sa technologie MagSafe qui vous permet de fixer des accessoires par magnétisme, et sa puissance de haut niveau, fournie par un chipset A14 Bionic (le même que celui que vous trouverez dans le reste de la gamme iPhone 12).

L'appareil photo est également très performant, même s'il ne comporte que deux objectifs à l'arrière : un objectif principal de 12 Mpx et un objectif ultra grand angle de 12 Mpx, ce qui ne lui permet pas d'incorporer un téléobjectif.

Nous aurions aimé que l'autonomie soit légèrement meilleure, et la capacité de départ de 64 Go est bien trop faible, surtout pour le prix, mais ces défauts mis à part, l'iPhone 12 mini constitue un superbe petit smartphone.

Lire notre test complet : iPhone 12 mini

(Image credit: Apple)

4. iPhone SE (2020) Le meilleur choix pour ceux qui recherche un iPhone moins cher Caractéristiques techniques Poids: 148 g Dimensions: 138,4 x 67,3 x 7,3 mm OS: iOS 14 Taille d'écran: 4,7 pouces Résolution: 750 x 1334 CPU: A13 Bionic RAM: 3 Go Stockage: 64/128/256 Go Batterie: 1 821 mAh Caméra: 12 Mpx Caméra frontale: 7 Mpx Pourquoi l’acheter + Petit prix pour un iPhone + Relativement léger Pourquoi attendre - L'autonomie pourrait être meilleure - Technologie d'affichage vieillissante

L'iPhone SE (2020) est l'iPhone pour petits budgets d'Apple, mais c'est aussi l'un des plus petits modèles disponibles de la société. En fait, avec ses 4,7 pouces, son écran est le plus petit (et il est aussi plus petit que presque tous les autres smartphones disponibles sur le marché), mais comme indiqué ci-dessus, les dimensions réelles sont légèrement supérieures à celles de l'iPhone 12 mini.

Malgré tout, l'iPhone SE (2020) est indéniablement un petit téléphone, et un très bon téléphone. S'il ne peut pas tout à fait rivaliser avec la gamme iPhone 12 en termes de puissance, il n'en est pas loin, car il embarque le chipset A13 Bionic que l'on retrouve également dans la gamme iPhone 11.

L'appareil dispose également d'un appareil photo 12 Mpx décent, bien qu'à objectif unique, et d'un design haut de gamme (métal et verre), bien que légèrement démodé.

Tout cela peut sembler peu élogieux, mais il s'agit de l'un des iPhones les plus abordables et sans doute le plus avantageux que nous ayons vu depuis des années, et il se trouve qu'il est également très compact.

Lire notre test complet : iPhone SE (2020)

(Image credit: Google)

5. Google Pixel 5 Le meilleur smartphone Pixel en version mini Caractéristiques techniques Poids: 151 g Dimensions: 144,7 x 70,4 x 8 mm OS: Android 11 Taille d'écran: 6 pouces Résolution: 1080 x 2340 CPU: Snapdragon 765G RAM: 8 Go Stockage: 128 Go Batterie: 4000 mAh Caméra: 16 Mpx + 12,2 Mpx Caméra frontale: 8 Mpx Pourquoi l’acheter + Module photo très performant + Design rafraîchissant Pourquoi attendre - Pas de téléobjectif - Photographie de nuit plus complexe

Avec son écran de 6,0 pouces, le Google Pixel 5 se glisse tout juste dans cette liste, mais ses bords minuscules permettent de ne pas perdre d'espace, et l'écran lui-même est impressionnant. Il s'agit d'un écran OLED 1080 x 2340 avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui le rend plus fluide qu'un téléphone typique à 60 Hz.

Le Pixel 5 a également un design haut de gamme et légèrement inhabituel, car il a un arrière en métal là où la plupart des téléphones utilisent du verre ou du plastique. Cela l'aide à se démarquer, et c'est une bonne chose à notre avis.

La caméra est vraiment brillante ici aussi, comme d'habitude avec les téléphones Google. Il n'y a qu'un appareil photo à double objectif à l'arrière, avec un objectif principal de 12,2 mégapixels et un ultra grand angle de 16 mégapixels, mais les photos prises sont généralement bonnes, hormis quelques bruits en basse lumière, et le téléphone est également rempli d'outils de retouche d'image faciles à utiliser.

Il y a peut-être moins de puissance ici que ce que vous pourriez attendre du Pixel 2020 supérieur, car il n'a qu'un chipset Snapdragon 765G de milieu de gamme supérieur, mais le Pixel 5 est vendu à un prix raisonnable, et dispose toujours de 8 Go de RAM ainsi que de la 5G.

Lire notre test complet (en anglais) : Google Pixel 5 (opens in new tab)

(Image credit: Google)

6. Google Pixel 4a Une version économique du Pixel 4 Caractéristiques techniques Poids: 143 g Dimensions: 144 x 69,4 x 8,2 mm OS: Android 11 Taille d'écran: 5,81 pouces Résolution: 1080 x 2340 CPU: Snapdragon 730G RAM: 6 Go Stockage: 128 Go Batterie: 3 140 mAh Caméra: 12,2 Mpx Caméra frontale: 8 Mpx Pourquoi l’acheter + Utilisation facile à une main + Une caméra unique puissante Pourquoi attendre - Autonomie passable - Design bon marché

Le Google Pixel 4a est le concurrent Google de l'iPhone 12 mini, bien qu'à 5,81 pouces, l'écran du Pixel soit un peu plus grand.

Il n'en reste pas moins un petit appareil, et il y a beaucoup de choses à apprécier ici, notamment son écran, qui utilise la technologie OLED et qui, à 1080 x 2340 pixels, s'avère assez net.

Pour le prix, nous avons également été très impressionnés par l'appareil photo, car bien qu'il n'y ait qu'un simple objectif de 12,2 Mpx à l'arrière (et un autre de 8 Mpx à l'avant), il est performant, avec un bon traitement d'image et des résultats décents même en basse lumière.

Le Google Pixel 4a dispose également d'une prise casque, ce qui est une caractéristique de plus en plus rare sur les téléphones, et son software est un atout certain, car il fonctionne sous Android stock, ce qui est plus intuitif que de nombreuses superpositions de fabricants. Comme il s'agit d'un téléphone Google, vous pouvez également vous attendre à une mise à jour de la prochaine version du logiciel dès le premier jour.

Sa puissance, l'autonomie de sa batterie et son design sont tous moyens, mais il est proposé à un prix moyen, donc on peut le pardonner. Notez également que nous ne parlons que du Pixel 4a standard ici, et non du Pixel 4a 5G, qui est légèrement trop grand pour figurer dans cette liste.

Lire notre test complet : Google Pixel 4a

(Image credit: Sony)

7. Sony Xperia 10 III Un accès bon marché à l'esthétique Sony Caractéristiques techniques Poids: 169 g Dimensions: 154 x 68 x 8,3 mm OS: Android 11 Taille d'écran: 6,0 pouces Résolution: 1080 x 2520 CPU: Snapdragon 690 5G RAM: 6 Go Stockage: 64/128 Go Batterie: 4 500 mAh Caméra: 12 Mpx + 8 Mpx + 8 Mpx Caméra frontale: 8 Mpx Pourquoi l’acheter + Superbe écran OLED + Bonne qualité de fabrication Pourquoi attendre - Performances classiques - Module photo passable

Le Sony Xperia 10 III n'est pas un grand téléphone mais si la taille est importante, son design mature compense certains défauts. Si l'on fait abstraction de son appareil photo médiocre, de la lenteur du chargement et de son processeur médiocre, son écran de 6 pouces se glisse dans un design de seulement 68 mm de large, à peine plus large que l'iPhone SE (2020).

Avec un design typique de Sony, il est beau, proposant une qualité de fabrication appréciable, notamment le verre Gorilla Glass 6 et une résistance à l'eau IP 68/65. La dalle OLED Full HD se veut également très esthétique. Il offre un ratio d'aspect de 21:9 qui convient parfaitement au paysage et au visionnage de films.

Ne vous attendez pas à ce que cet appareil soit très performant. L'appareil photo, en particulier, apparaît assez faible.

Lire notre test complet (en anglais) : Sony Xperia 10 III (opens in new tab)

(Image credit: Samsung)

8. Samsung Galaxy S10e Un Samsung Galaxy que vous glisserez aisément dans votre poche Caractéristiques techniques Date de sortie: Mars 2019 Poids: 150g Dimensions: 142.2 x 69.9 x 7.9mm OS: Android 11 Taille d'écran: 5.8-pouces Résolution: 1080 x 2280 CPU: Snapdragon 855 / Exynos 9820 RAM: 6/8GB Stockage: 128/256GB Batterie: 3,100mAh Caméra : 12MP + 16MP Caméra frontale: 10MP Pourquoi l’acheter + Module photo remarquable pour son prix + Facile à utiliser avec une seule main Pourquoi attendre - Pas de scanner intégré sous l'écran - Plus épais que le S10

Le Samsung Galaxy S10e vieillit un peu maintenant, mais si vous voulez un téléphone Galaxy S compact, cela reste votre meilleure option.

En tant que membre de la gamme S, il est raisonnablement haut de gamme, avec soit 6 Go ou 8 Go de RAM et un chipset Exynos 9820 ou Snapdragon 855. Le chipset que vous obtenez dépend de l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, mais les deux se classent parmi les meilleurs de l'année de sortie de ce téléphone (2019).

Le Samsung Galaxy S10e dispose également d'un écran AMOLED 1080 x 2280 de 5,8 pouces, qui nous a semblé offrir des couleurs vives et des détails nets. Et il y a un excellent appareil photo à double objectif, y compris des snappers principal de 12 Mpx et ultra grand angle de 16 Mpx, ainsi qu'une autonomie pouvant tenir sur toute une journée.

Le Galaxy S10e a même une conception décente, avec un dos en verre, un cadre métallique et une résistance à l'eau. Ce n'est pas le Samsung Galaxy S le plus populaire du moment, mais il reste tout de même le plus compact et abordable de 2022.

Lire notre test complet (en anglais) : Samsung Galaxy S10e (opens in new tab)