Meilleurs smartphones professionnels incassables : quel appareil étanche, antichocs et increvable choisir en 2021 ?

Les smartphones incassables sont dotés d'une espérance de vie supérieure à celle des meilleurs smartphones haut de gamme, mais aussi de batteries massives et d'une multitude de fonctionnalités dignes d'une trousse à outils professionnelle. Nous avons testé pour vous tous les modèles les plus fiables à ce jour, conçus pour une utilisation intensive.

Les smartphones suivants sont résistants à la poussière et à l'eau, et parfois totalement étanches. Avec des boîtiers ou des coques suffisamment résistantes pour que vous puissiez les faire tomber sur des surfaces dures sans qu'ils se brisent. Certains de ces appareils survivront à n'importe quel impact, bosse ou chute sans une égratignure - ce qui les rend idéaux pour une utilisation en extérieur ou dans des environnements dangereux.

Certains des téléphones de cette liste ont même subi des tests rigoureux pour s'assurer qu'ils répondent aux normes militaires et peuvent donc résister à des températures extrêmes, à des chutes vertigineuses et plus encore.

L'interface logicielle n’est pas en reste non plus sur ce genre de téléphones, car la plupart offrent des fonctions supplémentaires qui sont vitales dans certains secteurs d'activité : certains peuvent bénéficier de caméras infrarouges, de sonomètres et parfois même des détecteurs de COV (composés organiques volatils).

Que ce soit votre hobby ou votre profession qui vous conduise dans des endroits sauvages ou dangereux, que vous ayez besoin d'un appareil qui dure longtemps et qui soit doté de nombreuses fonctionnalités, ou que vous préfériez tout simplement un appareil plus robuste que tendance, fin et élégant (donc fragile), alors ce guide d’achat est fait pour vous.

Enfin, n'oubliez pas que si tous les smartphones incassables sont étanches à l'eau et à la poussière (ils répondent généralement à la norme IP68), tous ne s'avèrent pas forcément antichocs. Réfléchissez donc bien lorsque vous choisirez votre nouveau compagnon mobile à ce qu’il réponde à vos besoins, et assurez-vous de bien examiner toutes les caractéristiques de ces téléphones avant de prendre une décision.

Poursuivez donc votre lecture pour découvrir nos meilleurs choix de smartphones incassables actuellement disponibles.

Quels sont les meilleurs smartphones incassables et immanquables en 2021 ?

Le Nokia XR20 est le premier smartphone incassable à être lancé par Nokia, avec l'aide de HMD Global qui est désormais propriétaire de la marque. Contrairement à d'autres smartphones robustes qui se démarquent par leur design, le Nokia XR20 est destiné à se fondre dans la masse grâce à son profil fin et son look épuré.

En termes de durabilité, le XR20 est certifié IP68, conforme à la norme MIL-STD-810 et se veut le premier smartphone de ce type à être recouvert du verre Corning Gorilla Glass Victus. L'appareil mobile dispose également d'un bouton d'urgence rouge ainsi que d'un bouton Google Assistant dédié mais malheureusement ce dernier ne peut être personnalisé.

Cependant, ce qui distingue réellement le XR20 est la promesse, faite par HMD Global, de garantir quatre ans de mises à jour sécuritaires, dont trois incluant aussi le suivi et l'amélioration du système d'exploitation. L'entreprise inclut également le remplacement gratuit de l'écran pendant un an.

L'Ulefone Armor 9 FLIR est l’un des meilleurs smartphones incassables disponibles à ce jour. Il peut se vanter de disposer de quelques outils de pointe que vous aurez du mal à trouver chez ses rivaux.

Le smartphone est livré avec une caméra endoscopique ainsi qu'une variante FLIR (thermique), vous permettant de répondre à une large gamme de tâches. Sa batterie est l'une des plus généreuses sur le marché, avec une utilisation intensive garantie à 14 heures.



Cerise sur le gâteau, l'Ulefone Armor 9 FLIR ne coûte pas trop cher, malgré la présence de fonctionnalités premium - comme un capteur de fréquence cardiaque. Si vous avez besoin de quelque chose de robuste et de durable, c'est probablement le téléphone qu’il vous faut.

Le Blackview BV9900 Pro a longtemps occupé la première place de ce classement - et bien qu'il ait été battu dernièrement , il reste un achat digne d'intérêt. Il embarque une caméra thermique FLIR, une fonctionnalité très rare sur les smartphones incassables malgré son utilité professionnelle. Il ajoute aussi une série de capteurs photo "standard", dont un de 48 Mpx - utiles pour tous ceux qui souhaitent faire de la photographie de manière plus approfondie.

Le téléphone est performant grâce à son chipset MediaTek Helio G90, associé à une mémoire vive de 8 Go, et accomplit de nombreuses tâches usuelles avec facilité. Il est également assez bien protégé , ce qui assure sa longue tenue dans le temps.

Bien sûr, le téléphone prend un peu en retard sur quelques points : sa batterie pourrait être plus performante et nous aurions aimé que la 5G soit prise en charge. Toutefois, cela n'enlève en rien à sa réputation de smartphone "increvable".

Le Doogee S97 Pro a peut-être une résolution d'écran plus faible que le Doogee S95 Pro de l'année dernière, mais la société avait compensé ce manque en incluant à la fois un télémètre laser pour calculer les volumes, les surfaces et les angles, ainsi qu'une énorme batterie de 8 500 mAh.

La surface de l'appareil mêle plastique noir et métal gris avec un design délibérément utilitaire. C'est aussi l'un des smartphones robustes les plus lourds avec un poids de 350 g. Malgré cela, le S97 Pro se manie très bien grâce à ses bords incurvés et son écran est étonnamment lumineux. Il y a également deux boutons personnalisables, un lecteur d'empreintes digitales et l'arrière de l'appareil possède quatre capteurs de caméra.

Bien que le Doogee S97 Pro ne dispose pas de la 5G, il est l'un des smartphones robustes les plus rapides du marché d'après nos tests. Il a obtenu le meilleur résultat PCMark à ce jour et a fourni des performances globales très solides. Si la puissance de la batterie, les multiples caméras et le télémètre laser sont des caractéristiques majeures que vous recherchez sur un smartphone, alors le S97 Pro vous attend.

Ulefone Armor 10 (Image credit: Future)

5. Ulefone Armor 10 Le premier smartphone incassable supportant la 5G. Caractéristiques techniques OS: Android 10 Taille de l'écran: 6.6 pouces Résolution: 2400 x 1080 CPU: Dimensity 800 RAM: 8 Go Stockage: 128 Go Batterie: 5800 mAh Caméra: 64 Mpx + 8 Mpx + 5 Mpx + 2 Mpx Caméra frontale: 16 Mpx Pourquoi l'acheter + Caméras impressionnantes + Bonne qualité de fabrication Pourquoi attendre - L'option 5G engendre un coût supplémentaire - Capteurs photo trop épais

L'Ulefone Armor 10 5G est le premier smartphone incassable compatible 5G. Et bien qu'il ne soit pas le téléphone le mieux protégé que nous ayons testé, il dispose de caractéristiques qui le rendent tout de même intéressants par rapport à ses concurrents.

Vous ne trouverez pas la recharge sans fil chez beaucoup de ses pairs, et vous n'obtiendrez pas non plus un appareil photo d'aussi bonne qualité, ni même la compatibilité 5G. Soit des fonctionnalités haut de gamme grandement recherchées chez la plupart des acheteurs en 2021.

Cependant, gardez à l’esprit qu’il reste un peu plus grand et lourd que ce que l'on pourrait souhaiter - même sur un smartphone professionnel incassable. Et la capacité de stockage s'avérera peut-être trop faible pour certains.

6. Unihertz Atom XL L'une des meilleures affaires au rayon des smartphones incassables. Caractéristiques techniques OS: Android 10 Taille de l'écran: 4 pouces Résolution: 1136 x 640 CPU: Helio P60 RAM: 6 Go Stockage: 128 Go Batterie: 4300 mAh Caméra : 48 Mpx Caméra frontale: 8 Mpx Pourquoi l'acheter + Écran oléophobe + Appareil photo principal 48MP Pourquoi attendre - Vieille CPU - Pas de couvercle pour les ports

Unihertz est une société qui compte constamment au moins un appareil dans notre liste des meilleurs smartphones incassables - et actuellement l'Atom XL trône en tant que meilleur smartphone de la marque.

Les smartphones Atom sont plutôt petits, et même cette version extra-large reste assez minuscule avec son écran de 4 pouces. Il est donc impressionnant que des caractéristiques telles qu'une batterie de 4 300 mAh, un appareil photo de 48 Mpx et une mémoire vive de 6 Go soient incluses ici. Car cette configuration correspond plutôt à ce que l'on trouverait sur un smartphone standard de 6,5 pouces.

Les quelques inconvénients que nous avons recensés sur ce modèle touchent au processeur quelque peu obsolète (Mediatek intègre un Helio P90 dans les smartphones les plus récents), et à un défaut de protection sur la prise USB ainsi que sur la prise audio.

7. Cat S62 Pro Un smartphone qui tire le meilleur parti de ses prédécesseurs. Caractéristiques techniques OS: Android 10 Taille de l'écran: 5.6 pouces Résolution: 2160 x 1080 CPU: Snapdragon 660 RAM: 6 Go Stockage: 128 Go Batterie: 4000 mAh Caméra : 12 Mpx Caméra frontale: 8 Mpx Pourquoi l'acheter + Construit pour durer + Mises à jour Android régulières Pourquoi attendre - Camera arrière limitée à 12 Mpx - Pas de chargement sans fil

Le Cat S62 Pro est un excellent smartphone incassable de l'une des entreprises les plus populaires dans le domaine. Il s'appuie sur l'expérience de ses prédécesseurs dans plusieurs aspects majeurs, ce qui en fait le meilleur ambassadeur de la marque actuellement.



Si vous achetez le smartphone incassable Cat S62 Pro, vous obtenez des caractéristiques qui auraient l'air bonnes sur un smartphone standard, comme le chipset Snapdragon 660, un écran FHD et 128 Go de stockage. Il fonctionne également avec un capteur thermique FLIR et un bouton supplémentaire programmable sur le côté.

Nous avons rencontré quelques problèmes avec la faible résolution de l'unique caméra arrière, sans oublier l'absence de chargement sans fil (propre à beaucoup de modèles incassables). Mais ils restent moindres, compte tenu de sa configuration aussi solide que lui.

8. Oukitel WP8 Pro Une phablette qui brille par sa solidité autant que par son élégance. Caractéristiques techniques OS: Android 10 Taille de l'écran: 6.49 pouces Résolution: 1560 x 720 CPU: Helio P22 RAM: 4 Go Stockage: 64 Go Batterie: 5000 mAh Caméra : 16 Mpx + 2 Mpx + 2 Mpx Camérale frontale: 8 Mpx Pourquoi l'acheter + Design élégant + Écran oléophobe Pourquoi attendre - Port micro USB et non USB-C - Performances médiocres

Le Oukitel WP8 Pro est un smartphone robuste d'entrée de gamme qui offre un design résistant et un nouveau software pour un prix très bas, avec cependant quelques sacrifices à réaliser sur des fonctionnalités de pointe (vues ailleurs dans ce classement) - pour le maintenir à prix bas.

On regrette donc l’absence d'un port micro USB, ce qui entraîne un chargement plus lent que la norme actuelle (via une connectivité USB-C), un processeur bon marché pour des performance limitées, et un écran de résolution inférieure à celle de nombreux rivaux.

Si pour autant cela ne vous dérange pas de composer sans ces éléments majeurs en 2021, et que vous souhaitez un téléphone répondant avant tout à votre budget, il pourrait vous satisfaire pour son utilité première : sa solidité.

9. Doogee S90 Un smartphone modulaire qui s'adapte à vos besoins. Caractéristiques techniques OS: Android 8.1 Taille de l'écran: 6.18 pouces Résolution: 2246 x 1080 CPU: MT6771 (P60) 4*Cortex-A73 2.0GHz + 4*Cortex-A53 2.0Ghz RAM: 6 Go Stockage: 128 Go Batterie: 5050 mAh Caméra: 16 Mpx + 8 Mpx Caméra frontale: 8 Mpx Pourquoi l'acheter + Bon rapport qualité-prix + Performances impressionnantes Pourquoi attendre - L'écran a une encoche - Design volumineux

On nous a promis que le Doogee S90 ne ressemblerait à aucun autre smartphone robuste sur le marché, et pour être honnête, c'est ce que nous avons eu. Avec une conception modulaire qui vous permet de construire un téléphone qui répond le mieux à vos besoins. Cette approche signifie que le Doogee S90 est plus volumineux que beaucoup de ses concurrents ; il faut en tenir compte.

Cependant, dans nos tests, le Doogee S90 s'est brillamment démarqué, obtenant certains des meilleurs scores que nous ayons obtenus dans nos benchmarks. Doogee peut livrer ce modèle avec différents accessoires, dont une manette de jeu, un chargeur sans fil, une batterie, un interphone et une caméra de vision nocturne.



Bien sûr, le Doogee S90 a depuis été remplacé par une mise à jour qui se trouve plus haut dans cette liste, mais cela signifie que vous pouvez l'obtenir pour moins cher désormais.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez acheter le Doogee S90 via sa page Kickstarter.

Blackview dispose d'une gamme de smartphones Android robustes certifiés IP68 et ils arrivent toujours à être à la fois professionnels et abordables, même s'ils demeurent un peu légers en termes de fonctionnalités. Ce modèle, cependant, a un prix considérablement plus élevé et disposent d'options appréciables, y compris le mode PTT (push-to-talk) pour une communication de style walkie-talkie.

En fait, vous aurez du mal à trouver un autre smartphone robuste qui offre autant de fonctionnalités - et d'autonomie - que le Blackview BV9500 Pro. Il est solidement construit, donc encombrant, mais ce qui distingue vraiment le Blackview BV9500 Pro, c'est sa liste complète de fonctions utilitaires qui le rendent idéal sur un chantier ou en plein air.