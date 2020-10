Meilleurs smartphones gaming : les 10 consoles portables les plus performantes pour jouer sans latence

Les meilleurs smartphones passent progressivement d’un usage multimédia à une utilisation hybride photo + vidéo + jeux vidéo. Il existe même, depuis quelques années, des téléphones mobiles totalement dédiées au gaming. Avec des composants et des fonctionnalités spécifiques permettant d’exécuter en mode ultra certains des meilleurs titres proposés par Android et iOS.

Il existe quelques éléments indispensables et communs à tout bon smartphone gamer : un processeur puissant capable de faire tourner en toute fluidité les meilleurs jeux Android ou les meilleurs jeux iPhone ; un superbe écran assez grand pour garantir un gameplay confortable pour le joueur ; une batterie endurante pour vous permettre de jouer aussi longtemps que vous le souhaitez.

Lorsque vous jouez à des jeux exigeants tels que Fortnite, Call of Duty : Mobile ou PUBG Mobile, vous devez composer obligatoirement avec tous ces aspects.

Pour réaliser ce guide d’achat consacré aux meilleurs smartphones gaming, nous avons bien évidemment pris en comptes ces spécifications. Ainsi que d’autres points majeurs comme la taille de la RAM et l’espace de stockage recommandé pour installer et lancer la plupart des jeux mobiles Android et iOS. Le système d’exploitation usité a également son importance, de même que certaines caractéristiques uniques (une caméra AR par exemple). Tous ces éléments ont un impact significatif sur la bonne exécution d’un jeu mobile. Et donc sur votre décision d’achat.

Notre classement est mis à jour régulièrement en fonction des nouvelles sorties de smartphones et de la publication de nos tests. Vous pouvez d’ailleurs parcourir l’analyse complète de chaque smartphone présent dans ce top en cliquant sur le lien proposé, à la fin de sa description.

1. Nubia Red Magic 5G Un magicien qui transforme vos jeux mobiles, pas le reste. Poids : 218 g | Système d’exploitation : Android 10 | Taille d'écran : 6,65 pouces | Résolution : 1080 x 2340 | Processeur : Snapdragon 865 | RAM : 8/12 Go | Stockage : 128/256 Go | Batterie : 4 500mAh | Caméra : 64 Mpx + 8 Mpx + 2 Mpx | Caméra frontale : 8 Mpx Taux de rafraîchissement à 144 Hz Des gâchettes pratiques Pas le plus performant des écrans 2020 Bugs logiciels

Le Nubia Red Magic 5G possède le premier écran de smartphone offrant un taux de rafraîchissement à 144 Hz. C’est une configuration indéniablement optimisée gaming, avec une rapidité et une fluidité d’action qui vous conféreront une place d’élite dans n’importe quel jeu type battle royale.

Heureusement, cette mini-console portable ne mise pas seulement sur son écran et vous propose également une conception de choix, avec des gâchettes incluses pour vous donner un contrôle accru. Le Nubia Red Magic 5G profite aussi d’un ventilateur et d’un système de refroidissement liquide pour maintenir le smartphone au frais, quelle que soit son utilisation. Vous disposerez enfin d’une interface dédiée à vos jeux favoris, ainsi qu’une fonction « 4D Shock » ajoutant des vibrations garantissant plus de réalisme et d’immersion.

Cette dernière option manque sur de nombreux titres à l'heure actuelle, tout comme la fréquence de rafraîchissement à 144 Hz - mais les éditeurs s’y intéressent actuellement et planifie de les intégrer dans leurs prochaines productions. Tant et si bien que le Nubia pourrait dominer le marché des smartphones gaming encore un certain temps.

Il est de même compatible avec la norme 5G (comme son nom l’indique) et il propose une belle puissance pour vos autres tâches gourmandes comme l’édition vidéo ou photo. Encore faudra-t-il composer, pour cela, avec un écran de 1080 x 2340 pixels qui n'est pas le plus net du marché, plus quelques bugs logiciels parfois incommodants. A réserver aux hardcore gamers nomades donc.

Lire notre test complet (en anglais) : Nubia Red Magic 5G

2. Asus ROG Phone 3 Une belle montée en gamme pour Asus. Poids : 240 g | Système d’exploitation : Android 10 | Taille d'écran : 6,59 pouces | Résolution : 1080 x 2340 | Processeur : Snapdragon 865 Plus | RAM : 8/12/16 Go | Stockage : 128/256/512 Go | Batterie : 6 000 mAh | Caméra : 64 Mpx + 13 Mpx +5 Mpx | Caméra frontale : 24 Mpx Fantastique écran AMOLED 144Hz Excellente autonomie Gâchettes de tir rapide et modes de jeu dédiés Pas de recharge sans fil

L’Asus ROG Phone 3 reste un smartphone se dessine comme un smartphone premium, avec en plus tous les avantages dont un joueur mobile a besoin. Comptez sur sa batterie de 6000 mAh (pour des sessions de jeu prolongées), et un écran AMOLED de 6,59 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Ajoutez à cela des caractéristiques de haut niveau, notamment la combinaison du très puissant processeur Snapdragon 865 Plus, jusqu'à 16 Go de RAM et des masses de stockage – vous comprendrez dès lors pourquoi le nouveau ROG Phone d’Asus culmine au sommet de ce classement.

Conçu spécialement pour les joueurs, il possède des caractéristiques que vous ne trouverez pas sur la plupart des autres smartphones haut de gamme, à l’instar d’un ventilateur clipsable généreusement inclus dans la boîte. Plus une série de différents accessoires, comme une manette de jeu, que vous devrez en revanche acheter séparément.

Côté logiciel, l’interface vous permet de personnaliser votre expérience de jeu, par exemple en overclockant le processeur déjà bien chargé et en réglant la vitesse du ventilateur. Le téléphone Asus ROG Phone 3 comporte quelques omissions, telles que l’absence d’un système de chargement sans fil, mais la plupart d'entre elles n'affecteront pas vos parties.

Lire notre test complet (en anglais) : Asus ROG Phone 3

3. Black Shark 3 Une configuration gaming récente à prix décent. Poids : 222 g | Système d’exploitation : Android 10 | Taille d'écran : 6,67 pouces | Résolution : 2080 x 2440 | Processeur : Snapdragon 865 | RAM : 8/12 Go | Stockage : 128/256 Go | Batterie : 4 720 mAh | Caméra : 64 Mpx + 13 Mpx +5 Mpx | Caméra frontale : 20 Mpx Des performances à un prix abordable Un appareil photo / caméra efficace Le design peut diviser Le taux de rafraîchissement inférieur à celui de la concurrence

Le Black Shark 3 est le meilleur smartphone gaming de la filiale de Xiaomi, bien qu'il ne parvienne pas à surpasser quelques modèles sortis cette année, comme les deux du dessus. C’est un appareil relativement grand, au design audacieux et doté de LEDs lumineuses qui lui donne un certain style. Celui-ci peut déplaire, tant la marque en fait parfois un peu trop (mention kitsch à l’énorme requin qui surgit sur l’écran à chaque démarrage).

Ses caractéristiques techniques correspondent toutefois à ce que l'on attend d'un téléphone de ce genre. Entre son processeur haut de gamme, ses tonnes de RAM, son grand écran et son interface dédiée, ils maximisent les performances de nombreux hits comme Fortnite ou Call of Duty Mobile. Nous avons également été impressionnés par les capacités de l'appareil photo du Black Shark 3 - son mode autofocus et ses effets bokeh prodigieux vous permettent de tirer le meilleur parti de vos prises de vue.

Petit bémol : on regrettera son taux de rafraîchissement de 90 Hz, légèrement en retrait face à quelques challengers de ce comparatif. Mais comme nous le rappelions plus haut : une importante quantité de jeux n’intègrent pas encore des taux de rafraîchissement à 144 Hz. Alors pourquoi forcément payer plus cher ?

Lire notre test complet (en anglais) : Black Shark 3

4. Razer Phone 2 Un PC portable gamer de poche. Poids : 205 g | Système d’exploitation : Android 8.1 Oreo | Taille d'écran : 5,72 pouces | Résolution : 2560 × 1440: | Processeur : Snapdragon 845 | RAM : 6 / 8 Go | Stockage : 64 Go / 128 Go (jusqu'à 1 To avec carte mémoire) | Batterie : 4000 mAh | Caméra : 12 Mpx + 12 Mpx | Caméra frontale : 8 Mpx Taux de rafraîchissement à 120 Hz Luminosité respectable Design gaming sublime Format 16:9 daté

Le premier smartphone Razer a introduit efficacement la marque gaming sur le marché de la téléphonie mobile, avec tout de même quelques lacunes. Le second essai propose des correctifs et une puissance remarquable. Mais, là encore, le Razer Phone 2 tient plus du mini PC portable que du smartphone.

La caméra et l'écran ne sont pas aussi impressionnants que sur les meilleurs smartphones actuels. Le Phone 2 n’a toutefois pas à rougir avec ses 5,72 pouces, sa résolution QHD et son taux de rafraîchissement à 120 Hz qui met définitivement fin à la latence de vos parties multi-joueurs. La luminosité est mise à l’honneur, également sur le dos de l’appareil, avec un logo RVB brillant de mille feux. Un vrai design d’ordinateur de jeu.

Son processeur Snapdragon 845, ses 8 Go de RAM, le chargement à induction et d’excellents haut-parleurs finissent d’en faire un support haut de gamme pour les jeux mobiles.

Lire notre test complet (en anglais) : Razer Phone 2

5. Black Shark 2 Indispensable pour les petits budgets. Poids : 205 g | Système d’exploitation : Android 9.0 Pie | Taille d'écran : 6,39 pouces | Résolution : 1080 x 2340 | Processeur : Snapdragon 855 | RAM : 6 / 8 / 12 Go | Stockage : 128 / 256 Go | Batterie : 4000 mAh | Caméra : 48 Mpx + 12 Mpx | Caméra frontale : 20 Mpx Maxi processeur à prix mini Plusieurs options de stockage Ecran AMOLED dynamique NFC non supporté

Le Black Shark 2 est la seconde tentative de séduction de la firme chinoise Xiaomi auprès des gamers. La première s’était imposée comme référence, le Black Shark 2, lui, reprend la formule gagnante en y ajoutant plus de puissance et un écran plus grand.

Nous sommes passés, en effet, de 5,99 à 6,39 pouces, et d’une résolution Full HD au désormais standard écran AMOLED. Sa clarté et sa gamme de couleurs vives offrent une qualité d’affichage qui n’a rien à envier à celui de l’iPhone XS et du Huawei P30 Pro. Attention néanmoins : la saturation augmente rapidement lorsque vous lancez un jeu, pensez à activer le mode d’affichage Naturel pour y remédier.

Disponibles en deux versions, le smartphone de Xiaomi propose soit 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage, soit 12 Go de RAM avec 256 Go de stockage, les deux propositions étant couplés au fulgurant processeur Snapdragon 855. Avec autant de puissance, le Black Shark 2 prend en charge tous les jeux 3D sans transpirer.

Avec ses paramètres spécifiques qui plairont aux joueurs en ligne, tels que le chat vocal, le Black Shark 2 reste un modèle incontournable pour les joueurs nomades et un redoutable adversaire sur ce segment de niche, grâce à son prix réduit - il est 40% moins cher que la première position de ce classement.

Lire notre test complet (en anglais) : Black Shark 2

6. iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max Prends garde à toi, Nintendo Switch Lite ! Poids : 188 g / 226 g | Système d’exploitation : iOS 13 | Taille d’écran : 5,8 pouces / 6,5 pouces | Résolution : 1125 × 2436 / 1242 x 2688 | Processeur : Apple A13 Bionic | RAM : 4 Go | Stockage : 64 / 256 / 512 Go | Batterie : 3046 mAh / 3969 mAh | Caméra : 12 Mpx + 12 Mpx + 12 Mpx | Caméra frontale : 12 Mpx + 12 Mpx Ecran idéal pour les jeux Les processeurs « gaming » les plus rapides sur mobile Encore trop chers

Avec leurs écrans géants, respectivement de 5,8 et de 6,5 pouces, les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max sont on ne peut plus recommandés pour les joueurs. Vous disposez en effet de la place nécessaire pour déplacer vos doigts sur l’ensemble de la surface, les commandes sont les plus larges possibles. Et avec l’affichage OLED d’une netteté exceptionnelle, il vous est plus facile de repérer et viser un ennemi dans un FPS, trouver les éléments les plus minuscules dans un jeu d’énigmes ou d’enchaîner les combos improbables dans un jeu de combat.

Mais le point fort principal des iPhone XS et XS Max, c’est leur processeur : le A13 Bionic. Avec sa puissance de traitement élevée, des jeux exigeants comme Clash Royale et PUBG sont chargés rapidement et s’exécutent avec une fluidité déconcertante.

Tout cela intégré dans des enveloppes modernes et élégantes - la signature Apple - qui en font deux des consoles portables les plus esthétiques du moment.

Lire nos tests complets : iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 Pro

7. OnePlus 8 Pro OnePlus joue désormais dans la cour des plus grands. Poids : 199 g | Système d’exploitation : Android 10 | Taille d’écran : 6,78 pouces | Résolution : 3168 x 1440 | Processeur : Snapdragon 865 | RAM : 8/12 Go | Stockage : 128 Go/256 Go | Batterie : 4510 mAh | Caméra : 48 Mpx + 8 Mpx + 48 Mpx | Caméra frontale : 16 Mpx Ecran immersif Batterie puissante Chargement très rapide Cher pour un OnePlus

Le OnePlus 8 Pro est un véritable smartphone premium. Fini le milieu de gamme accessible, le constructeur veut désormais jouer dans la cour de Samsung, d’Apple ou encore de Huawei. L'écran de cette nouvelle édition se montre très audacieux avec 6,78 pouces, un taux de rafraîchissement à 120 Hz et une résolution QHD fantastique.

En plus d'un affichage extrêmement fluide sublimant vos jeux mobiles préférés, la configuration ultime du OnePlus 8 Pro permet de les exécuter à pleine puissance. Ses 8 Go ou 12 Go de RAM LPDDR5 (couplés à 128 Go ou 256 Go de stockage) vous garantit de longues sessions sur Fortnite. En comparaison du OnePlus 7T, vous composez ici avec une mémoire vive 30% plus rapide et consommant 20% d'énergie en moins.

Reste sa batterie colossale. La plus grande jamais installée sur un OnePlus, capable de supporter de belles performances sur une journée entière. Ajoutez enfin la charge rapide qui booste votre appareil de 0 à 50% en 23 minutes seulement et vous voici avec un smartphone-console portable indispensable.

Lire notre test complet : One Plus 8 Pro

8. Samsung Galaxy S20 & S20 Plus 2020 a trouvé ses champions. Poids : 163/186 g | Système d’exploitation : Android 10 | Taille d'écran : 6,2/6,7 pouces | Résolution : 1440 x 3200 | Processeur : Snapdragon 865 / Exynos 990 | RAM : 8 / 12 Go | Stockage : 128 / 512 Go | Batterie : 4000/4500 mAh | Caméra : 12 Mpx + 64 Mpx + 12 Mpx | Caméra frontale : 10 Mpx Qualité d'affichage impressionnante Débits 5G ultra-rapides Batteries puissantes Trop chers Pas de prise jack

Le Samsung Galaxy S20 constitue le premier smartphone 5G pour de nombreux utilisateurs français. Au-delà de vitesses de connexion très prometteuses, il est équipé d'un nouveau chipset 7 nm, de 12 Go de RAM et 128 Go de stockage. Contrairement au Note 10, le S20 dispose d'un emplacement pour carte Micro SD pour optimiser votre espace et conserver vos jeux préférés ainsi que leurs sauvegardes. Sa batterie de 4 000 mAh semble assez puissante. Son prix, en revanche, pourrait en rebuter plus d’un. D’autant que pour quelques centaines d’euros supplémentaires, il est surclassé par les deux autres modèles de la gamme : le S20 Plus et le S20 Ultra.

Le Samsung Galaxy S20 Plus est le successeur direct de notre smartphone préféré de 2019, le S10. Il a pour lui des améliorations notables telles que la qualité de l’affichage et le taux de rafraîchissement de l’écran totalement adapté pour les jeux mobiles AAA. Nous n’oublierons pas quelques réactualisations qui semblent mineures mais qui poursuit le travail de longue haleine entrepris par Samsung pour transformer ses smartphones en véritables ordinateurs portables. La batterie se distingue comme plus volumineuse, nous comptons un tout nouveau chipset qui fera foi pour les smartphones Samsung à venir, la compatibilité 5G qui va se généraliser cette année. Et n’oublions pas de la RAM… à outrance.

Lire nos tests complets : Galaxy S20 | Galaxy S20 Plus

9. Huawei P40 Pro Quand Huawei s’émancipe de Google. Poids : 209 g | Système d’exploitation : Android 10 Q | Taille d’écran : 6,58 pouces | Résolution : 2640 x 1200 | Processeur : Kirin 990 | RAM : 8 Go | Stockage : 128 / 256 / 512 Go | Batterie : 4200 mAh | Caméra : 50 Mpx + 12 Mpx + 40 Mpx | Caméra frontale : 32 Mpx Autonomie phénoménale Processeur nerveux Design élégant Interface limitée

Le P40 Pro de Huawei passe généralement en dessous des radars des joueurs nomades. Et pour cause, il est plutôt vendu par le constructeur comme l'un des meilleurs photophones du moment. Il n'empêche que sous son design élégant, vrombit aussi un processeur très puissant.

Le chipset Kirin 990, associé à 8 Go de RAM, exécute en effet les derniers jeux mobiles avec une excellente fluidité. Et ce même si d'autres applications tournent également en arrière-plan. Hélas, en raison de l'embargo imposé à Huawei par le gouvernement américain, le P40 Pro doit faire abstraction de Google Mobile Services, et donc du Google Play Store, de YouTube, Gmail et d’une multitude d’autres options incontournables. Cette privation a pas mal entravé notre expérience personnelle avec le nouveau smartphone premium de Huawei. Néanmoins, il réussit à compenser son interface frustrante par une conception agréable qui surpasse tout ce que le constructeur avait réalisé auparavant, particulièrement au niveau de l’écran haute résolution qui est un véritable plaisir à utiliser.

La batterie endurante de 4200 mAh permet enfin de tenir de longues parties sans interruption et risque de mise en veille.

10. Motorola Edge Plus / Motorola Edge Un écran sublime avec des gâchettes addictives. Poids : 203g / 188g | Système d’exploitation : Android 10 | Taille d'écran : 6,7 pouces | Résolution : 1080 x 2340 | Processeur : Snapdragon 865 / Snapdragon 765G | RAM : 12 Go / 6 Go | Stockage : 256 Go / 128 Go | Batterie : 5 000 mAh / 4 500 mAh | Caméra : 108 Mpx + 8 Mpx + 16 Mpx / 64 Mpx + 8 Mpx + 16 Mpx | Caméra frontale : 25 Mpx Grand écran Configurations puissantes Gâchettes appréciables Cher pour un Motorola

Les appareils mobiles de Motorola ne figurent pas souvent au sein d’un classement de smartphones haut de gamme, nous avons plutôt tendance à les trouver dans celui des téléphones les plus abordables. La série Edge a définitivement changé la donne, avec des écrans de 6,7 pouces et 90 Hz magnifiques des composants exceptionnels et une nouvelle fonction gaming : des gâchettes de tir qui pendent sur le bord de l'écran, juste sous vos doigts.

Leur prix fera tiquer la plupart des observateurs. L’Edge Plus, notamment, est cher pour un modèle Motorola et pourrait couper la marque de sa clientèle habituelle. Pourtant, il affiche un tarif similaire à celui du Samsung Galaxy S20 et se révèle donc plus accessible que le Galaxy S20 Plus ou le Galaxy S20 Ultra. Tout en intégrant le même chipset Snapdragon 865 et 12 Go de RAM. Pour qui cherche un smartphone des plus puissants (ce qui est votre cas si vous cherchez un téléphone dédié au jeu), cette évolution majeure ne passera pas inaperçue.

Lire nos tests complets (en anglais) : Motorola Edge Plus | Motorola Edge