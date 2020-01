Comment obtenir des V-Bucks gratuitement dans Fortnite ?

Parmi les petits plaisirs de la vie, obtenir un bien précieux gratuitement figure au top. Aujourd'hui, nous allons vous apprendre à profiter - sans débourser un centime - des V-Bucks de Fortnite.

Les V-Bucks constituent la monnaie officielle du jeu d'Epic Games. Les joueurs peuvent la dépenser pour acheter des pass, des danses, des skins, des planeurs et d’autres butins dispersés dans les mondes de Fortnite. Bien que les V-Bucks puissent être achetés avec de l’argent réel, il existe également de nombreuses façons d’en cumuler gratuitement.

Il est important de noter que nous vous déconseillons de cliquer sur n'importe quel site ou application proposant de vous offrir des « V-Bucks gratuits ». Il s’agit probablement d’une arnaque et vous pourriez vous faire voler vos informations personnelles.

Si vous souhaitez obtenir des V-Bucks gratuits, il est préférable de le faire de manière sûre et légitime. Même si cela nécessite un peu de temps libre (et de travail) de votre part. Certaines méthodes sont plus faciles que d’autres, nous les avons compilées dans ce guide pratique.

Combien coûte un pack de V-Bucks Fortnite ?

Si vous souhaitez obtenir des V-Bucks rapidement et que cela ne vous dérange pas de payer, vous pouvez les acheter via la boutique Fortnite.

Voici leurs prix (au moment de la publication) :

1,000 V-Bucks - 9,99€

9,99€ 2,500 V-Buck (+300 en bonus) - 24,99€

24,99€ 4,000 V-Bucks (+1,000 en bonus) - 39,99€

39,99€ 10,000 V-Bucks (+3,500 en bonus) - 99,99€

Dans les modes Battle Royale et Créatif, les V-Bucks peuvent être utilisés pour acheter de nouveaux articles personnalisables comme des tenues, des planeurs, des danses et des pass.

Cependant, vous pouvez également utiliser des V-Bucks dans le mode Sauver le monde pour acheter des lamas à rayons X, des héros et d’autres butins. Mais, il est important de noter que les articles achetés avec des V-Bucks ne sont pas transférables entre les modes Battle Royale et Sauver le monde.

Connectez-vous quotidiennement sur Fortnite

(Image credit: Epic Games)

Le moyen le plus simple de gagner des V-Bucks gratuits est de se connecter quotidiennement sur votre compte Fortnite. Votre compteur de jeu se réinitialisant chaque jour.

En revanche, cette méthode est probablement la plus lente que nous allons suggérer. Donc si vous cherchez à gagner rapidement de l’argent, ce n’est peut-être pas la meilleure option. Elle reste un moyen d'enrichissement intéressant à long terme, ne la laissez pas de côté !

Réaliser des quêtes quotidiennes

(Image credit: Epic Games)

Cette méthode nécessite de posséder le mode Sauver le monde de Fortnite.

Le mode Sauver le monde propose aux joueurs des défis à relever qui changent tous les jours et vous récompense avec une quantité définie de V-Bucks pour les avoir achevés (allant de 50 à 100 V-Bucks par quête).

Chaque défi est récompensé par un montant différent, mais si vous les relevez tous, vous aurez beaucoup d’argent à dépenser en mode Sauver le monde ou en mode Battle Royale.

Répondre aux défis hebdomadaires

(Image credit: Epic Games)

Vous n’avez pas le mode Sauver le monde ? Ne vous inquiétez pas. Le mode Battle Royale de Fortnite offre également un moyen de gagner des V-Bucks gratuits : à travers des défis spécial pass.

Il est important de noter qu’il n’est pas nécessaire d’avoir acheté un pass Fortnite pour gagner ces V-Bucks, mais vous avez de meilleures chances d’obtenir plus de V-Bucks si vous l’avez fait.

Sinon, vous pouvez accéder gratuitement à trois défis hebdomadaires. Ces défis impliquent diverses activités, de « collecter x quantité de bois » à « tuer x nombre de joueurs ». En relevant ces défis, vous gagnez des étoiles de battle vous aidant essentiellement à améliorer votre rang. Vous débloquerez ainsi des récompenses telles que des skins, des planeurs, des pioches et des danses... ou parfois avec des packs de 100 V-Bucks.