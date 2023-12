Si vous êtes fan de la série à succès mettant en scène Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Rivia sur Netlfix, alors croyez-nous, vous allez vouloir dévorer ces romans fantastiques de l'auteur polonais Andrzej Sapkowski.

La saison 2 de The Witcher a été un énorme succès pour Netflix, et la saison 3, désormais sortie, a suivi cette tendance triomphante. Cette nouvelle saison a apporté davantage d'action et d'intrigues captivantes, en poursuivant les aventures de Geralt de Riv, le chasseur de monstres mutant. Dans ces épisodes récents, nous avons vu Geralt lutter pour trouver sa place dans un monde toujours aussi impitoyable et complexe. Mais The Witcher a existé pour ses fans bien avant de devenir une série télévisée.

Sapkowski a créé le chasseur de monstres Geralt of Rivia dans le cadre d'un concours de nouvelles organisé par un magazine au milieu des années 80, et vous imaginez bien qu'il n'a terminé qu'en troisième position. Ne vous inquiétez pas, Sapkowski a fini par reprendre toutes ces histoires et les a transformées en une série de livres fantastiques très appréciée et qui connaît aujourd'hui un grand succès.

Pour savoir comment lire les livres The Witcher dans l'ordre, plusieurs options s'offrent à vous. La série comprend cinq romans, deux préquels et un autonome et, bien qu'il ne s'agisse certainement pas de la série fantastique la plus compliquée qui soit, vous pouvez la suivre dans l'ordre de publication ou dans l'ordre chronologique du Continent.

Les livres font entre 300 et 550 pages et vous pouvez les acheter en livre de poche ou en livre broché ou, si vous voyagez souvent, pourquoi ne pas vous offrir la meilleure Kindle pour pouvoir emporter toute la série avec vous où que vous alliez ?

Nous vous expliquons ci-dessous comment lire les livres The Witcher dans l'ordre, et nous les classons du meilleur au pire en fonction des notes attribuées par les lecteurs sur Goodreads. Jetons un coup d'œil...

Les livres de The Witcher : l'ordre de lecture expliqué

Pour savoir comment lire les livres The Witcher dans l'ordre, il y a plusieurs choses à savoir :

Les nouvelles de Le Dernier Vœu arrivent en premier dans la chronologie de l'univers The Witcher et constituent une introduction idéale à Geralt de Rivia, aux sorcières Yennefer de Vengerberg et Triss Merigold, et au barde chantant Dandelion (rebaptisé Jaskier dans la série télévisée The Witcher de Netflix). En effet, les événements des histoires "The Witcher" [Le Sorceleur], "Le Moindre Mal", "Une Question de Prix", "Le Bord du Monde" et "Le Dernier Vœu" constituent la base de l'arc de Geralt dans la première saison de la série Netflix - nous rencontrons les Striga, apprenons comment Geralt est devenu connu comme "le boucher de Blaviken", et voyons l'origine de la "loi de la surprise" qui le lie à la princesse Ciri.

Bien que le livre indépendant La Saison des Orages ait été publié après les cinq romans de la saga, les événements qu'il relate se déroulent à peu près à la même époque que Le Dernier Vœu. Il n'est pas essentiel à l'ensemble de l'histoire, mais les inconditionnels pourront y trouver des allusions à des événements qui se produiront plus tard dans la saga principale.

Les histoires de L'Épée de la Providence, quant à elles, présentent la jeune Ciri. Le dernier récit du livre, "Quelque chose en plus", montre la chute de Cintra (un événement clé dans le premier épisode de la série télévisée The Witcher) et sert de préquelle au quintet de romans de la saga.

Les cinq romans de la saga sont donc Le Sang des Elfes, Le Temps du Mépris, Le Baptême du Feu, La Tour de l'Hirondelle et La Dame du Lac.

Une grande partie de la première saison de la série télévisée ayant été adaptée à partir des deux recueils de nouvelles, c'est au cours de la deuxième saison que la série Netflix adaptera en profondeur les romans de la saga The Witcher.

(Image credit: Netflix)

Les premiers livres de Witcher ont été publiés au début des années 90 dans la Pologne natale de Sapkowski, mais le reste du monde a mis un peu de temps à s'intéresser à Geralt de Rivia. Ce n'est que lorsque la version anglaise de Le Dernier Vœu a été publiée en 2007 - l'année de la sortie du premier jeu vidéo Witcher - que les lecteurs anglophones ont eu la chance de lire les livres pour la première fois. Danusia Stok a traduit les deux premières versions anglaises avant que David French ne prenne le relais pour les six autres.

Pour vous aider à lire les livres The Witcher dans l'ordre, nous avons repris ci-dessous l'ordre de publication original en Pologne, qui diffère légèrement des versions anglaises. En effet, alors que L'Épée de la Providence a été le premier recueil (toujours disponible) de nouvelles de Witcher publié en Pologne, Le Dernier Vœu a été la première version en anglais. (Il est toutefois intéressant de noter que quatre des nouvelles de Le Dernier Vœu avaient déjà été publiées en 1990 dans un recueil aujourd'hui épuisé, intitulé simplement The Witcher).

Ces recueils de nouvelles ont été suivis par les cinq romans de la saga principale The Witcher, comme mentionné précédemment (Le Sang des Elfes, Le Temps du Mépris, Le Baptême du Feu, La Tour de l'Hirondelle, La Dame du Lac), et par le roman indépendant La Saison des Orages.

Recueils de nouvelles :

L'Épée de la Destinée (version originale polonaise : 1992 / anglaise : 2015)

Le Dernier Vœu (version polonaise : 1993 / anglaise : 2007)

La saga Witcher :

Le Sang des Elfes (polonais : 1994 / anglais : 2008)

Le Temps du Mépris (polonais : 1995 / anglais : 2013)

Le Baptême du Feu (polonais : 1996 / anglais : 2014)

La Tour de l'Hirondelle (polonais : 1997 / anglais : 2016)

La Dame du Lac (polonais : 1999 / anglais : 2017)

Roman indépendant

La Saison des Orages (polonais : 2013 / anglais : 2018)

Les bandes dessinées The Witcher expliquées : sont-elles authentiques ?

(Image credit: Dark Horse Comics)

Si vous n'avez pas encore assez vu le Continent après avoir regardé la série Netflix, lu les livres d'Andrzej Sapkowski et vous être aventuré dans les jeux, il y a encore plus d'histoires de The Witcher, car Dark Horse a publié plusieurs bandes dessinées et romans graphiques de The Witcher.

Ils ne sont pas écrits par Sapkowski et, bien que Fox Children soit basé sur un chapitre de La Saison des Orages, ils s'inscrivent dans la continuité des jeux plutôt que dans celle des livres. Toutes ces bandes dessinées sont disponibles auprès de Dark Horse en tant que bandes dessinées indépendantes, ou rassemblées sous forme de romans graphiques.

The Witcher : Maison de Verre (par Paul Tobin et Joe Querio, publié en 2014)

The Witcher : Les Filles Renardes (de Paul Tobin et Joe Querio, publié en 2015)

The Witcher : La Malédiction des Corbeaux (de Paul Tobin et Piotr Kowalski, publié en 2016-2017)

The Witcher : De Chair et de Flammes (d'Aleksandra Motyka et Marianna Strychowska, publié en 2018-2019)

Les meilleurs livres de Witcher : classement des critiques

Si l'on en croit le classement des lecteurs sur Goodreads.com, les livres The Witcher sont remarquablement homogènes en termes de qualité.

La Saison des Orages, publiée 14 ans après que Sapkowski ait achevé sa saga, arrive en queue de peloton, ce qui laisse supposer qu'une partie de la magie de l'auteur s'est dissipée au cours des années écoulées. Les cinq livres traduits par David French devancent les deux livres traduits par Danusia Stok, ce qui laisse penser que les lecteurs préfèrent le style de David French.

Mais comme même le titre le moins bien classé obtient un très respectable 3,95 sur 5, les amateurs de fantastique ne seront probablement déçus par aucun des romans de Sapkowski.