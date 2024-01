Comment transférer des données vers un nouveau téléphone Samsung Galaxy via le Wi-Fi, l'USB-C ou un PC

Selon l'heure à laquelle vous lisez ces lignes, les très attendus téléphones Samsung Galaxy S24 sont soit au coin de la rue, soit dans la vitrine de votre magasin de smartphones. Dans les deux cas, vous êtes ici parce que vous voulez savoir comment transférer vos données vers un nouveau téléphone Samsung Galaxy (S24 ou autre), et dans ce guide, nous détaillons les étapes nécessaires pour y parvenir.

Avant de commencer, il convient de noter qu'il existe trois façons distinctes de transférer vos données vers un nouveau téléphone Samsung Galaxy - vous pouvez le faire via le Wi-Fi, un câble USB-C ou votre ordinateur - mais les trois méthodes utilisent le logiciel Smart Switch de Samsung, qui nécessite Android 4.3 ou une version ultérieure (sur les deux appareils) pour fonctionner.

Si vous possédez actuellement un iPhone et que vous souhaitez transférer vos données d'iOS à Android, nous vous proposons un guide séparé sur la manière de passer de l'iPhone à Android [en anglais] (ainsi qu'un guide sur la manière de passer d'Android à l'iPhone). Cependant, nous décrivons ci-dessous comment transférer des données vers un nouveau téléphone Samsung Galaxy - à partir d'un téléphone Android existant - à l'aide de chacune des méthodes susmentionnées.

1. Assurez-vous que Smart Switch est activé sur les deux appareils

L'utilisation de Smart Switch par Wi-Fi est de loin le moyen le plus simple de transférer vos contacts, photos, musique et autres données d'un téléphone vers un nouveau téléphone Samsung. La plupart des nouveaux téléphones Samsung sont équipés d'office de la fonctionnalité Smart Switch - vous trouverez l'application via la recherche ou dans les paramètres. Mais si vous transférez des données à partir d'un appareil qui n'est pas de marque Galaxy, vous devez télécharger Smart Switch à partir du Google Play Store. Ce téléchargement nécessite Android 4.3 ou une version ultérieure, ainsi que 1,5 Go d'espace de stockage.