Samsung Galaxy S24 : date de sortie, prix, caractéristiques... tout ce qu'il faut savoir sur le prochain smartphone Samsung

Les Galaxy S24 sont attendus pour le début d'année 2024. Voici ce que nous savons sur les prochains remplaçants de la gamme S23.

Bien qu'aucune date de lancement n'ait encore été annoncée, les prochains Samsung Galaxy S24 devraient être présentés en janvier ou février 2024, si l'on se réfère aux habitudes de sorties du constructeur sud-coréen. Les S23 avaient en effet été officiellement dévoilés lors du Galaxy Unpacked de 2023, qui avait eu lieu en février. Il se pourrait donc bien que les Galaxy S24 profitent de la même fenêtre de sortie. Le S23 FE est quant à lui attendu pour la fin de l'année.

Nous vous tiendrons informé dès que nous en saurons plus.

Samsung Galaxy S24 : Quel sera son prix ?

Le prix du Galaxy S24 est pour le moment inconnu. En revanche, nous pensons que les tarifs des prochains modèles phares de la marque seront à peu près similaires à ceux de la série Galaxy S23. Une légère augmentation reste cependant à prévoir, au vu de l'inflation.

Samsung Galaxy S24 : Caractéristiques attendues

Pour l'heure, nous ne savons pas grand-chose de la fiche technique du prochain fleuron de Samsung. Cependant, quelques rumeurs sont déjà en circulation.

L'écran et le design du Galaxy S24

Selon le leaker Revegnus (@Tech_Reve) (s'ouvre dans un nouvel onglet), Samsung n'aurait pas prévu de changement drastique concernant le design de ses futurs Galaxy S24. Ainsi, les prochains smartphones de la gamme S devraient conserver le design des S23. Pour ce qui est de l'écran, Samsung devrait probablement rester sur ses acquis et proposer une dalle parfaitement calibrée sur chacun de ses modèles, comme à l'accoutumée.

Les performances du Galaxy S24

Du côté du processeur, les avis sont partagés entre le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ou le Samsung Exynos 2400. Les rumeurs évoquent cependant une nette amélioration des performances. En effet, la partie GPU du prochain fleuron de Samsung pourrait être jusqu'à 50 % plus rapide, et même surpasser les iPhone 15.

Toujours selon Revegnus, les modèles S24 et S24+ devraient être équipés de 12 Go de RAM (s'ouvre dans un nouvel onglet), tandis que le modèle Ultra bénéficierait quant à lui de 16 Go de mémoire vive. Les récentes rumeurs rapportent également que le modèle standard de la gamme Galaxy S24 commencerait à 256 Go de stockage, et non plus à 128 Go comme le S23. Il offrirait par ailleurs jusqu'à 512 Go de stockage - ce qui serait une grande première pour le modèle de base. Le modèle Ultra devrait être comme d'habitude le seul à proposer une capacité de stockage maximal d'1 To.

Le volet photo du Galaxy S24

Tandis que les S24 et S24 Plus devraient continuer à utiliser l'équipement photo de leurs prédécesseurs (s'ouvre dans un nouvel onglet), une rumeur récente affirme que l'ultra premium de Samsung devrait quant à lui perdre une caméra au dos (s'ouvre dans un nouvel onglet). Le téléphone ne disposerait donc plus que de trois caméras, au lieu des quatre capteurs dorsaux présents sur le modèle Ultra de 2023. L'actuel téléobjectif avec zoom optique x3 devrait ainsi disparaître. Sa fonction ne serait pas abandonnée pour autant et serait remplacée par un zoom périscopique variable entre x3 et x10.

Le leaker RGcloudS (s'ouvre dans un nouvel onglet) indique quant à lui que le modèle Ultra profitera de trois longueurs de zoom optique différentes : x4, x7, x10 ou x5, x10, x15. Reste à savoir laquelle de ces deux rumeurs est vraie.

Dans tout les cas, le retrait de ce capteur est une bonne chose, car il permettra au smartphone de gagner de la place. Samsung pourrait alors en profiter pour utiliser des capteurs photo plus gros, ou bien une batterie plus conséquente. Nous devrions connaître le fin mot de cette histoire dans les prochains mois.