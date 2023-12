Samsung Galaxy S24 Ultra : fuites de photos montrant un possible cadre en titane

La série Samsung Galaxy S24 devrait faire ses débuts au début de l'année prochaine et bien que nous ayons entendu des rumeurs sur la direction que prend le design de l'entreprise - et même vu des rendus de ce à quoi sa prochaine série de téléphones phares pourrait ressembler - jusqu'à présent, nous n'avions pas vu de photos réelles d'un appareil, mais des clichés d'un supposé Galaxy S24 Ultra ont brièvement fait leur apparition en ligne.

Dans un billet de blog maintenant supprimé du site de médias sociaux taïwanais Sogi (via Tech_Reve sur X - anciennement Twitter), un utilisateur a partagé des photos de ce qui semble être un Samsung Galaxy S24 Ultra, placé côte à côte avec l'actuel Galaxy S23 Ultra de l'entreprise. Bien qu'il y ait une familiarité indéniable entre les deux appareils, le S24 Ultra sur les photos présente quelques subtiles modifications de design, tout en montrant la carrosserie en titane qui a déjà fait l'objet de nombreuses rumeurs.

(Image credit: Sogi (now deleted))

Le titane a été le matériau le plus discuté sur les smartphones en 2023, presque entièrement à cause de l'iPhone 15 Pro et de l'iPhone 15 Pro Max qui, pour la première fois dans la série, ont remplacé l'aluminium ou l'acier inoxydable par le rapport résistance/poids supérieur qu'offre le titane. Aujourd'hui, il semble que ce même changement de matériau soit prévu pour au moins le modèle Ultra de la série S24, et ces derniers clichés espions ne font qu'ajouter de l'eau au moulin des rumeurs. Une autre rumeur suggère que le téléphone pèserait 233 g, soit un gramme de moins que le S23 Ultra (ce qui pourrait signifier une plus grande batterie ou une plus grande chambre à vapeur).

D'autres rumeurs ont fait état d'un écran plat sur le prochain Ultra, ce que le profil du supposé S24 Ultra photographié renforcerait également, avec des rayons plus serrés le long des bords du téléphone, par rapport au S23 Ultra, ainsi qu'un nouveau design de la grille du haut-parleur qui présente une seule séparation horizontale par rapport aux nombreuses petites découpes verticales du téléphone précédent.

Finition et sensation

L'épaisseur latérale semble inchangée entre les deux téléphones, tout comme l'emplacement des boutons et l'élévation des lentilles de l'appareil photo à l'arrière du téléphone (bien qu'il soit difficile de s'en rendre compte à partir de l'angle). Cependant, si la finition décrite est exacte et qu'il s'agit bien de la couleur officielle du Galaxy S24, le cadre en alliage de titane présente une brillance plus prononcée que celle des précédents modèles de la série Ultra (et même de l'iPhone 15 Pro revêtu de titane).

(Image credit: Sogi (now deleted))

Une texture plus fine rendrait la prise en main plus douce, mais réduirait également l'adhérence et augmenterait probablement la probabilité de capturer les empreintes digitales - ce dont souffrent également les iPhones recouverts de titane. Le titane est également un mauvais conducteur de chaleur, surtout lorsqu'il est comparé à l'aluminium - comme dans l'alliage actuellement utilisé par la série S23 de Samsung - ce qui signifie que le S24 Ultra sera probablement plus froid que son prédécesseur dans une utilisation quotidienne.