Samsung Galaxy S24 Ultra : dernières nouvelles, rumeurs et tout ce que nous savons à ce jour

Il y a de fortes chances pour que le Samsung Galaxy S24 Ultra soit le meilleur téléphone Android de 2024, et vous n'aurez probablement pas à attendre le milieu de l'année pour l'obtenir, car nous nous attendons à ce qu'il soit lancé au début de l'année.

Il ne reste donc plus que quelques semaines à attendre, et les fuites et rumeurs commencent à se multiplier, comme on pouvait s'y attendre. Nous avons donc une bonne idée des spécifications et des caractéristiques probables du Samsung Galaxy S24 Ultra, et nous avons même vu quelques rendus non officiels du téléphone.

Vous trouverez tous ces éléments ci-dessous, ainsi que des informations sur le prix possible. Nous mettrons à jour cet article dès que nous en saurons plus sur cet excitant candidat au titre de meilleur téléphone.

Latest news Une autre fuite importante a révélé les spécifications et le design du Samsung Galaxy S24 Ultra, tandis que nous en savons plus sur les bords de l'écran.

L'essentiel en bref

Qu'est-ce que c'est ? Le prochain téléphone haut de gamme de Samsung

Le prochain téléphone haut de gamme de Samsung Quand sortira-t-il ? Probablement le 17 janvier

Probablement le 17 janvier Combien coûtera-t-il ? Probablement plus de 1419 €

Il pourrait coûter plus cher que le Galaxy S23 Ultra (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Lancement possible le 17 janvier

Coût probable d'au moins 1419 €

Le Samsung Galaxy S24 Ultra sera probablement lancé en janvier, comme l'affirment toutes les rumeurs de date de sortie du Galaxy S24 Ultra. Une fuite sur la date de sortie du Galaxy S24 a été plus précise, indiquant la mi-fin janvier, et une autre encore plus précise, indiquant que la série Samsung Galaxy S24 serait lancée le 17 janvier.

Cette date du 17 janvier nous a été communiquée par une autre source, qui a ajouté que les précommandes débuteraient le 18 janvier et que la gamme Samsung Galaxy S24 serait expédiée le 30 janvier.

Cela dit, février est également possible, puisque c'est en février 2023 que nous avons reçu la gamme Samsung Galaxy S23.

Quoi qu'il en soit, le Samsung Galaxy S24 Ultra a également été repéré dans une base de données de certification (ce qui se produit généralement à l'approche du lancement), tandis qu'une seconde certification a même confirmé le nom du S24 Ultra. Il est donc presque certain que le téléphone arrivera dans les premiers mois de 2024, ce qui en fera l'un des premiers grands lancements de smartphones de l'année.

Quant à son prix, il pourrait être extrêmement élevé, une source affirmant que le Galaxy S24 Ultra coûtera plus cher que le Samsung Galaxy S23 Ultra.

La source n'a pas précisé le prix exact, mais à titre de référence, le Samsung Galaxy S23 Ultra est proposé à partir de 1419 €. S'il coûte plus que cela, ce sera l'un des téléphones les plus chers qui ne se plie pas.

Cela dit, une fuite plus récente suggère que Samsung cherche à aligner les prix de la gamme S24 sur ceux de la gamme S23, ce qui signifie que vous n'aurez peut-être pas à payer plus que cela après tout.

Samsung Galaxy S24 Ultra : design et affichage

Un design similaire, mais avec des côtés en titane

Un écran très lumineux de 6,8 pouces est annoncé

Le taux de rafraîchissement pourrait être de 144 Hz

Des fuites suggèrent que le Samsung Galaxy S24 Ultra ressemblera beaucoup au Samsung Galaxy S23 Ultra. Nous avons vu des fuites d'images du boîtier du Galaxy S24 Ultra et des rendus non officiels du Galaxy S24 Ultra qui montrent un design presque identique, comme vous pouvez le voir ci-dessous, mais avec quelques petits changements, du moins si l'on en croit les informations fournies avec les rendus.

Tout d'abord, les bordures sont apparemment légèrement plus fines, et il est dit qu'elles sont "l'une des bordures les plus étroites jamais vues sur un smartphone". Cette information a été réitérée une deuxième fois, avec des photos jointes.

La même fuite indique également que le Samsung Galaxy S24 Ultra mesure 162,3 x 79 x 8,7 mm et pèse 233 grammes, ce qui le rend un peu plus court, plus fin et plus léger que le Samsung Galaxy S23 Ultra. Ils précisent également que le Galaxy S24 Ultra aura des côtés en titane, plutôt qu'en aluminium comme son prédécesseur. Il s'agit d'un matériau plus haut de gamme, qui le rapprocherait de l'iPhone 15 Pro et de l'iPhone 15 Pro Max, dont les côtés sont également en titane.

Image 1 of 5 Un rendu non officiel du Samsung Galaxy S24 Ultra (Image credit: @OnLeaks / @SmartPrix)

Un rendu non officiel du Samsung Galaxy S24 Ultra (Image credit: @OnLeaks / @SmartPrix) (Image credit: @UniverseIce) (Image credit: @UniverseIce) (Image credit: @UniverseIce)

Nous avons entendu parler du titane utilisé par le Samsung Galaxy S24 Ultra à plusieurs reprises, y compris plus récemment dans un rapport de The Elec, bien qu'une source clarifie que le Galaxy S24 Ultra utilisera apparemment un alliage de titane. Nous avons également entendu les poids et dimensions ci-dessus fuités plus d'une fois, à la légère exception de l'informateur @UniverseIce qui affirme que le Galaxy S24 Ultra aura une épaisseur de 8,6 mm.

Les couleurs du Samsung Galaxy S24 Ultra ont également fait l'objet de fuites, le téléphone étant apparemment disponible en noir, gris, violet et jaune. La même source (l'informateur Ross Young) a ensuite ajouté qu'il pourrait également y avoir des options orange, bleu clair et vert clair en tant qu'exclusivités de la boutique en ligne de Samsung. @UniverseIce s'est depuis fait l'écho de toutes ces nuances.

Si vous voulez voir à quoi tout cela ressemble, consultez les rendus qui ont été divulgués dans le cadre d'une grosse fuite sur Windows Report.

En ce qui concerne l'écran, @UniverseIce et la source des rendus ci-dessus ont tous deux affirmé que le Samsung Galaxy S24 Ultra aura un écran de 6,8 pouces comme le modèle actuel. Mais le premier ajoute que l'écran du S24 Ultra sera capable d'atteindre 2 500 nits de luminosité. Nous avons depuis entendu à nouveau cette affirmation de 2500 nits de luminosité pour le Galaxy S24 Ultra, et il se pourrait donc qu'elle soit exacte.

Cela pourrait en faire l'écran de smartphone le plus lumineux de la planète, battant légèrement les 2400 nits du Pixel 8 Pro, et devançant largement les 2000 nits de l'iPhone 15 Pro Max et les 1750 nits du Samsung Galaxy S23 Ultra.

Ce n'est pas la seule amélioration de l'affichage dont nous avons entendu parler, car selon une fuite, le Samsung Galaxy S24 Ultra aura un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Ce taux de rafraîchissement est supérieur à celui du Galaxy S23 Ultra, qui est de 120 Hz. Ce dernier est également le taux de rafraîchissement de la plupart des autres téléphones haut de gamme (à l'exception des meilleurs téléphones de jeu).

Un taux de rafraîchissement plus élevé peut rendre les animations et le défilement des pages plus fluides, ce qui est bénéfique. Mais la source qui a fait cette déclaration n'a pas encore beaucoup d'expérience, donc nous la prenons avec des pincettes.

Enfin, nous avons entendu dire que le Samsung Galaxy S24 Ultra pourrait être le premier téléphone Samsung à utiliser un écran "M13" avancé et économe en énergie. Il serait ainsi en avance d'une génération sur les écrans utilisés sur les meilleurs téléphones Samsung actuels, et c'est également la technologie d'affichage que la gamme iPhone 16 devrait utiliser.

Une deuxième source a également déclaré que le Galaxy S24 Ultra utilisera un écran M13, mais elle affirme que les autres modèles S24 l'utiliseront également.

Samsung Galaxy S24 Ultra : caméras

Le zoom pourrait être de 5x au lieu de 10x

Les autres appareils photo pourraient être similaires à ceux du S23 Ultra

Nous avons entendu beaucoup de fuites sur les appareils photo du Samsung Galaxy S24 Ultra, mais bizarrement, il y a aussi eu beaucoup de désaccords à ce sujet.

Plus récemment, nous avons entendu que Samsung n'inclurait pas d'appareil photo à zoom optique 10x sur le Galaxy S24 Ultra, le téléphone étant apparemment doté d'un zoom optique 5x selon @UniverseIce, ainsi que d'un second objectif offrant un zoom 3x.

Le zoom 5x serait en ligne avec l'iPhone 15 Pro Max et le Google Pixel 8 Pro, mais Samsung a pendant des années pris la tête du zoom optique, il semblerait donc étrange qu'il abandonne cette avance.

En ce qui concerne les autres caméras, selon le fuiteur Yogesh Brar, le Samsung Galaxy S24 Ultra aura une caméra principale de 200MP, une ultra-large de 12MP, une téléobjectif de 50MP (offrant probablement un zoom optique 3x), un périscope de 10MP (qui, selon la fuite ci-dessus, offrira seulement un zoom optique 5x), et une caméra frontale de 12MP.

Cela signifie que le téléobjectif aura plus de mégapixels que l'appareil de 10MP que l'on trouve sur le S23 Ultra, mais les autres chiffres sont les mêmes que sur le Galaxy S23 Ultra.

Nous avons également appris d'une autre source que le Samsung Galaxy S24 Ultra serait équipé d'un téléobjectif de 50 mégapixels. Nous avons également entendu dire que le Samsung Galaxy S24 Ultra aura une caméra selfie de 12MP, comme l'affirme la fuite ci-dessus, et qu'il ne s'agira pas d'une caméra sous l'écran.

Comme il s'agit des fuites les plus récentes et qu'elles proviennent de sources réputées, nous sommes enclins à les croire, mais des fuites antérieures brossent un tableau différent. Par exemple, @UniverseIce a suggéré qu'il n'y aurait pas d'objectif 50MP, le Galaxy S24 Ultra étant apparemment équipé d'une paire d'appareils photo 12MP pour les prises de vue au téléobjectif.

Nous avons également entendu un autre leaker affirmer que le Galaxy S24 Ultra aurait des caméras à zoom 3x et 10x, tout comme le S23 Ultra, mais avec des "améliorations mineures" à l'objectif à zoom 10x. Plus tôt encore, la même source avait affirmé que Samsung ne proposerait qu'un seul appareil photo téléobjectif sur le Samsung Galaxy S24 Ultra, mais qu'il serait capable de passer d'un niveau de zoom à l'autre. Toutefois, cette source a ensuite affirmé que ce projet avait été annulé.

Il y a également une affirmation douteuse selon laquelle le Samsung Galaxy S24 Ultra pourrait encore disposer d'un zoom numérique 100x alors qu'il ne disposerait apparemment que d'un zoom optique 5x.

Enfin, une autre fuite a suggéré que le Samsung Galaxy S24 Ultra serait équipé d'un capteur de 1 pouce, ce qui serait beaucoup plus grand que ce que nous avons déjà vu chez Samsung, et pourrait améliorer la plage dynamique et les performances en basse lumière. Cependant, ce n'est pas quelque chose que nous avons entendu mentionner récemment, donc nous pensons que c'est peu probable.

Dans l'ensemble, les améliorations matérielles de l'appareil photo ne sont peut-être pas très importantes, mais le logiciel est une autre affaire, car Samsung a déposé une demande de marque déposée pour les termes Magic Pixel, Flex Magic et Flex Magic Pixel. Il s'agirait de modes de photographie IA qui pourraient être intégrés au Galaxy S24 Ultra, et qui rappellent les astuces IA de Google telles que Magic Eraser.

Samsung Galaxy S24 Ultra : batterie

Samsung Galaxy S23 Ultra (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Une batterie de 5 000 mAh et une charge de 45 W semblent probables

Apparemment aucun changement par rapport à l'année dernière

Nous ne nous attendons pas à de grandes améliorations de la batterie avec ce téléphone, car les fuites suggèrent que le Samsung Galaxy S24 Ultra aura une batterie de 5 000 mAh et se chargera à 45 W, tout comme le S23 Ultra.

Non seulement les fuites l'ont dit, mais une certification pour le Galaxy S24 Ultra indique une batterie de 5 000 mAh, tandis qu'une autre suggère que le S24 Ultra offrira une charge de 45W.

Les premiers rapports suggèrent que Samsung travaille sur une technologie de batterie empilée pour les téléphones, ce qui permettrait d'améliorer la capacité de la batterie d'environ 10 % sans qu'elle ne prenne plus de place. Mais si l'entreprise travaille sur cette technologie, il ne semble pas que nous la verrons dans le Galaxy S24 Ultra.

Samsung Galaxy S24 Ultra : spécifications et caractéristiques

Probablement équipé de la puce Snapdragon 8 Gen 3

Il pourrait disposer d'une capacité de stockage de 2 To et d'une mémoire vive de 12 Go.

Le Samsung Galaxy S24 Ultra sera probablement équipé de la puce Snapdragon 8 Gen 3. Après tout, le Samsung Galaxy S23 Ultra est équipé de la puce Snapdragon 8 Gen 2, il serait donc logique que le S24 Ultra soit équipé de la prochaine génération de cette puce.

Cependant, nous avons entendu dire que Samsung pourrait utiliser un mélange de processeurs Snapdragon et de son propre processeur Exynos 2400 dans la gamme Galaxy S24, il y a donc une certaine incertitude sur les modèles qui recevront quoi, ou si cela dépendra de votre région.

Avant la gamme S23, Samsung utilisait également deux puces différentes dans les téléphones Galaxy S, certaines régions recevant une puce Snapdragon et d'autres une puce Exynos. Et il est possible que cela se reproduise ici, le fuiteur Yogesh Brar affirmant qu'il y aura à la fois des versions Snapdragon 8 Gen 3 et Exynos 2400 du Samsung Galaxy S24 Ultra.

Ce serait dommage, car inévitablement l'un de ces processeurs sera moins bon que l'autre (et si l'on se réfère au passé, ce sera probablement l'Exynos qui sera plus faible).

Mais ailleurs, nous avons entendu dire que Samsung prévoit d'utiliser le Snapdragon 8 Gen 3 dans toutes les versions du Galaxy S24 Ultra, tandis que le Samsung Galaxy S24 standard et le Galaxy S24 Plus recevront l'Exynos 2400.

Certaines versions du S24 Ultra utiliseront très certainement la puce Snapdragon 8 Gen 3, que ce soit le cas de toutes les variantes ou non, car nous avons vu un premier benchmark pour le Samsung Galaxy S24 Ultra qui inclut ce processeur.

Les résultats obtenus sont nettement supérieurs à ceux du Samsung Galaxy S23 Ultra. Il pourrait donc s'agir d'un téléphone puissant, même si les résultats sont loin de correspondre à ce qu'une fuite prétendait que le S24 Ultra serait capable de faire, ou de battre l'A17 Pro de l'iPhone 15 Pro, comme l'affirmait une autre fuite.

Plus précisément, selon ce listing Geekbench, le prochain produit phare de Samsung obtient un score de 2214 pour un seul cœur et un score de 6744 pour plusieurs cœurs. À titre de référence, lors de nos propres tests, l'iPhone 15 Pro Max a obtenu des scores de 2935 et 7207, respectivement, tandis que le Samsung Galaxy S23 Ultra a obtenu des scores de 2011 et 5365.

Un benchmark AnTuTu a également affiché des chiffres impressionnants pour le Snapdragon 8 Gen 3, avec une augmentation d'environ 15 % des performances du processeur et de 39 % des performances du GPU par rapport au Snapdragon 8 Gen 2.

Il convient également de noter que Samsung aura probablement accès à une version overclockée de ce processeur, comme cela a été le cas pour le Snapdragon 8 Gen 2, bien que l'on ne sache pas exactement quelle version ces premiers benchmarks utilisent.

En ce qui concerne la mémoire vive et l'espace de stockage, les avis divergent, l'un des benchmarks susmentionnés mentionnant seulement 8 Go de mémoire vive (bien que d'autres configurations soient certainement proposées). Une autre source a affirmé que le Samsung Galaxy S24 Ultra disposerait de 16 Go de RAM dans toutes les configurations - bien que, quelques semaines auparavant, elle ait déclaré qu'un modèle de 12 Go du S24 Ultra était probable et qu'un modèle de 8 Go était possible.

Ils ont également affirmé que le Galaxy S24 Ultra disposerait d'une énorme capacité de stockage de 2 To, avec une capacité de départ de 128 Go ou 256 Go.

En ce qui concerne la mémoire vive, nous avons récemment entendu dire que le Samsung Galaxy S24 Ultra pourrait être disponible dans des configurations de 8 et 12 Go.

Sur le plan logiciel, le Samsung Galaxy S24 Ultra fonctionnera bien sûr sous Android, mais il pourrait également disposer de nombreuses compétences en matière d'intelligence artificielle, une source allant même jusqu'à qualifier le Samsung Galaxy S24 de "téléphone intelligent".

Samsung a également déposé une demande de marque déposée pour les termes "AI Phone" et "AI Smartphone", et bien que la société ne les ait pas encore associés au Galaxy S24 Ultra, le calendrier suggère qu'ils sont liés.

Samsung a également annoncé récemment son premier modèle de langage étendu (LLM) sur appareil, Samsung Gauss, et un récent rapport du Korea Times suggère que Samsung Gauss fera ses débuts sur la gamme Samsung Galaxy S24. Mais nous avons entendu ailleurs que ces fonctions d'intelligence artificielle pourraient être proposées sous forme de service d'abonnement, ce qui signifie que vous pourriez avoir à payer un supplément pour y accéder.