Samsung Galaxy S24 : des images d'étuis divulguées montrent des designs très familiers

Les téléphones Galaxy Ultra de Samsung ont conservé à peu près le même design au cours des deux dernières années, et il semble qu'il en sera de même pour au moins une année supplémentaire, si l'on en croit certaines fuites d'images d'étuis pour le Samsung Galaxy S24 Ultra.

Ces images - partagées par le divulgateur réputé @UniverseIce - sur Weibo (via NotebookCheck), montrent un étui pour un téléphone très rectangulaire, avec un appareil photo à quatre lentilles. Il y a en fait six découpes circulaires à l'emplacement des caméras, mais d'après les modèles précédents, l'une d'entre elles serait le flash LED, et l'autre serait un autofocus laser.

La disposition de l'appareil photo est exactement la même que celle du Samsung Galaxy S23 Ultra, tout comme la position des boutons d'alimentation et de volume sur le bord droit. Visuellement, il ne semble donc pas que le Samsung Galaxy S24 Ultra change beaucoup si ces cas sont exacts - ce qui est probablement le cas, étant donné qu'ils sont également conformes aux rendus du Samsung Galaxy S24 Ultra qui ont fait l'objet d'une fuite.

Image 1 of 3 (Image credit: @UniverseIce) (Image credit: @UniverseIce) (Image credit: @UniverseIce)

Des designs similaires pour les autres téléphones Galaxy S24 également

Bien que la plupart des images concernent le Galaxy S24 Ultra, l'une d'entre elles montre également des étuis pour le Samsung Galaxy S24 et le Galaxy S24 Plus. Ces derniers ressemblent beaucoup à leurs prédécesseurs, avec des appareils photo à trois lentilles et des coins plus arrondis que ceux du modèle Ultra.

Dans le cas du Galaxy S24 et du Galaxy S24 Plus, il s'agit au moins d'un design que Samsung n'utilise que depuis un an (car avant cela, ils avaient un bloc caméra métallique), mais il est tout de même dommage de ne pas voir quelques changements.

Pour le Samsung Galaxy S24 Ultra, nous pourrions simplement avoir des changements de spécifications - et pas entièrement bons, avec des rapports suggérant que Samsung remplacera le zoom optique 10x du Galaxy S23 Ultra par un zoom 5x ici.

La gamme Samsung Galaxy S24 pourrait donc ne pas être très excitante, mais nous devrions le savoir assez rapidement, car des fuites suggèrent que ces téléphones seront commercialisés en janvier.