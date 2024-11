Apple pourrait bien continuer à développer cette fameuse bague intelligente, selon une dernière fuite

On a récemment appris qu'Apple avait cessé de travailler sur une bague intelligente

Une nouvelle fuite suggère qu'elle pourrait être en train d'en développer une

Apple travaillerait également sur un nouveau bracelet et des lunettes intelligentes

Quelques semaines après avoir appris qu'Apple ne développait plus de bague intelligente, une nouvelle fuite suggère qu'il y a encore de l'espoir pour le légendaire prochain objet portable d'Apple.

Apple travaillerait depuis des années sur une bague intelligente, peut-être stimulée par le succès de l'Oura Ring 4 et la Samsung Galaxy Ring.

Toutefois, un haut responsable d'Apple a récemment mis fin à ces rumeurs, Mark Gurman de Bloomberg rapportant en octobre qu'« Apple ne développe pas activement de bague et n'a pas l'intention d'en lancer une ».

Aujourd'hui, selon le leaker yeux1122, qui écrit sur le blog sud-coréen Naver, il y a peut-être encore de l'espoir. Apparemment, « Apple est également en train de développer un produit portable de type bague », ainsi que deux autres produits secrets.

Ne renoncez pas encore à la bague intelligente d'Apple

Le rapport affirme qu'en plus de ce " wearable de type anneau ", Apple tente également de développer des " wearables de type bande et lunettes intelligentes ", dont le premier pourrait être une sorte d'itération de l'Apple Watch ou un tracker de fitness plus spécialisé.

Bien qu'il ne soit pas vraiment connu, le compte yeux1122 est un informateur connu d'Apple, qui a déjà rapporté avec précision les plans d'Apple à l'avance. Plus récemment, le compte a partagé des images avant le lancement du nouveau bracelet Milanese Loop pour sa nouvelle meilleure Apple Watch, l'Apple Watch Series 10 . Malheureusement, la parole de yeux1122 se heurte ici à celle de Mark Gurman, qui est sans aucun doute le meilleur connaisseur d'Apple au monde.

Cela dit, Gurman s'est déjà trompé par le passé, et nous pouvons donc nous raccrocher à une lueur d'espoir, à savoir que la bague intelligente d'Apple pourrait un jour voir le jour.

En attendant, l'entreprise continue de mettre l'accent sur la santé avec ses Apple Watches, dont la dernière a été dotée de notifications avancées sur l'apnée du sommeil, capables de détecter les premiers signes de la maladie et d'encourager les utilisateurs à consulter un médecin.

