OnePlus Watch 3 : une nouvelle taille et une version cellulaire attendues cette année

OnePlus a lancé sa nouvelle montre Wear OS Watch 3 en février

Elle est grosse et lourde, et il n'y a pas d'option LTE sur la plupart des marchés

L'entreprise a confirmé qu'elle envisageait d'ajouter une nouvelle taille et un modèle LTE cette année

Just days after the OnePlus Watch 3 was released, OnePlus has confirmed that it's already working on new models that will address the three main shortcomings of its new battery-life beast.

Quelques jours après le lancement de la OnePlus Watch 3, OnePlus a confirmé qu'il travaillait déjà sur de nouveaux modèles pour corriger trois des principaux défauts de sa nouvelle montre à l'autonomie record.

Comme mentionné dans notre test de la OnePlus Watch 3, cette nouvelle montre connectée offre la meilleure autonomie sous Wear OS parmi les meilleures smartwatches Android du marché. Elle reprend le design emblématique de OnePlus, introduit de nouvelles fonctionnalités de santé et embarque toutes les applications Google disponibles sur Wear OS. Toutefois, elle est aussi assez imposante et lourde, et ne propose pas d’option LTE pour une connectivité cellulaire en dehors de la Chine.

OnePlus a désormais confirmé que ces trois points faisaient partie de ses priorités et prévoit d’introduire un nouveau format ainsi qu’une version cellulaire d’ici la fin de l’année.

La mise à jour 2025 de la OnePlus Watch 3

(Image credit: Future)

Dans une déclaration à Wareable, le responsable R&D du OnePlus Health Lab a confirmé que ces nouveaux modèles pourraient voir le jour dès cette année.

« Il est vrai que la montre reste lourde pour un poignet fin et que cela concerne surtout les femmes, mais nous allons corriger cela cette année », a déclaré le Dr Leo Zhang au média. « L’avis de nos clients est essentiel et nous travaillons sur ce point. »

« La connectivité LTE est aussi une demande fréquente de nos utilisateurs », a-t-il ajouté, en précisant qu’aucun obstacle technique ne freinait son intégration. « Sur le marché chinois, nous avons une version LTE », a-t-il expliqué. « À l’international, nous devons collaborer avec les opérateurs – et c’est un défi de taille. Il faut que nous travaillions avec eux pour que les utilisateurs puissent insérer une eSIM et bénéficier d’un forfait data. »

La connectivité LTE permet à une montre connectée de se connecter directement au réseau d’un opérateur et d’utiliser des données comme un smartphone. Elle offre des fonctionnalités telles que la navigation, les appels et messages, ou encore le streaming de médias, sans avoir besoin d’un téléphone à proximité. Un atout pour les sportifs qui souhaitent laisser leur smartphone à la maison lors de leurs séances.

Zhang a précisé que « tant que la collaboration avec les opérateurs se passe bien », cette fonctionnalité devrait faire partie des améliorations prévues pour la OnePlus Watch 3.