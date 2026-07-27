La Pixel Watch 5 pourrait conserver une puce décevante, mais cette fuite laisse encore une raison d’espérer

Les principales caractéristiques de la Google Pixel Watch 5 viennent de fuiter

Elles suggèrent que l’appareil pourrait utiliser la même puce que Google emploie depuis des années

La RAM pourrait toutefois augmenter de 50 %

Si la Google Pixel Watch 5 faisait de l’œil, mieux vaut peut-être y réfléchir à deux fois avant de passer à l’achat. Une nouvelle fuite a en effet levé le voile sur les caractéristiques de la future montre connectée. Un changement est bien accueilli, mais une autre évolution déçoit déjà une partie des fans.

La découverte a été réalisée par 9to5Google. Le site affirme avoir trouvé ces informations dans une fiche du Google Play Console. Il indique y avoir repéré un appareil au nom de code « godric », qui correspondrait à la Pixel Watch 5.

Selon cette fiche, la montre embarquerait une puce Qualcomm SW5100. Ce nom peut sembler familier, car il s’agit de la même puce que celle utilisée dans les Pixel Watch 2, Pixel Watch 3 et Pixel Watch 4. Autrement dit, aucune amélioration notable des performances ne serait à attendre sur la Pixel Watch 5 si cette information se confirme.

Tout n’est toutefois pas négatif. 9to5Google indique également que la Pixel Watch 5 devrait être équipée de 3 Go de mémoire. Cela représente une hausse de 50 % par rapport aux 2 Go présents sur les précédents modèles. Cette évolution pourrait compenser en partie les limites de la puce et rendre l’utilisation un peu plus fluide.

Un accueil mitigé

Voici à quoi pourrait ressembler la Google Pixel Watch 5, d'après les fuites précédentes. (Image credit: The TideChart)

La nouvelle suscite des réactions partagées chez les fans de la Pixel Watch. Certains utilisateurs sur Reddit se montrent satisfaits de l’augmentation de la mémoire. L’un d’eux estime que « plus de RAM est une excellente décision, si cela se confirme. Cela devrait rendre l’ensemble plus fluide sur la Pixel Watch 5 ». Un autre ajoute que cette hausse « devrait améliorer la réactivité de Gemini pour ceux que cela concerne ».

Mais tout le monde n’est pas convaincu. « En tant que propriétaire d’une Pixel Watch 2, c’est décevant », indique un utilisateur sur Reddit. Il précise ensuite que « le support de la montre arrive à son terme, et une mise à niveau signifierait conserver le même processeur ».

La décision supposée de Google d’utiliser la même puce sur quatre générations de Pixel Watch n’a donc rien de très surprenant dans les réactions qu’elle provoque. Après plusieurs années sans évolution majeure, certains utilisateurs pourraient se sentir déçus si cette fuite se confirme.

La hausse de la mémoire de 1 Go reste néanmoins une bonne nouvelle. Avec l’arrivée de modèles d’intelligence artificielle comme Google Gemini sur les montres connectées, cette RAM supplémentaire devrait améliorer leur fonctionnement au quotidien.

Reste à savoir si cela suffira à compenser les limites de la puce. Il faudra attendre l’officialisation de la Pixel Watch 5 par Google, attendue en août, pour en avoir le cœur net.