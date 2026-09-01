La Garmin Enduro 4 était absente du lancement de la Fenix 9, mais une nouvelle fuite suggère une arrivée imminente

La Garmin Enduro 4 pourrait être apparue dans une nouvelle fuite

Les informations proviennent de documents réglementaires indonésiens

La montre pourrait arriver avant la fin de 2026

La Garmin Fenix 9 et la Fenix 9 Pro viennent à peine d’être annoncées qu’une autre montre Garmin haut de gamme commence déjà à apparaître à l’horizon.

Cette fois, aucun lancement officiel : les informations proviennent d’une fuite que Garmin aurait probablement préféré garder discrète.

La fuite est apparue pour la première fois dans des documents réglementaires indonésiens, repérés par Garmin News. Un appareil Garmin non identifié portant le numéro de modèle A05197 apparaît dans la catégorie « Outdoor Product ».

Les autres détails restent rares, mais plusieurs éléments permettent d’imaginer qu’il pourrait s’agir de l’Enduro 4 encore non annoncée.

Garmin News précise d’abord que Garmin utilise la catégorie « Outdoor Product » pour « presque toutes ses montres multisports haut de gamme pendant les phases de test, y compris les précédentes générations Fenix, Tactix et Enduro ».

Ce mystérieux appareil pourrait donc appartenir à l’une de ces familles.

Il faut également tenir compte de précédentes références découvertes dans du code. Le nom Enduro 4 est déjà apparu dans l’application Garmin Connect, indiquant au minimum que la montre est en développement.

Associées aux nouveaux documents réglementaires indonésiens, ces informations rendent l’hypothèse d’un lancement de l’Enduro 4 de plus en plus crédible.

Une championne de l’autonomie

(Image credit: Garmin)

Avant l’annonce de la Fenix 9 Pro, l’Enduro 4 faisait partie des produits susceptibles d’apparaître lors de l’événement Garmin. Cela ne s’est finalement pas produit, sans pour autant remettre sérieusement en cause l’existence de la montre.

Fait intéressant, le mystérieux appareil Garmin a obtenu son approbation réglementaire en Indonésie le 25 août, soit exactement le jour de l’événement consacré à la Fenix 9.

Garmin News précise qu’un délai d’un à trois mois sépare généralement l’approbation d’un appareil Garmin de sa présentation. L’Enduro 4 — ou quel que soit le nom de ce modèle inconnu — pourrait donc être dévoilée avant la fin de 2026.

Une telle annonce intéresserait particulièrement les amateurs de montres Garmin à la recherche d’une autonomie exceptionnelle.

La gamme Enduro place historiquement l’autonomie au premier plan. La future Enduro 4 devrait logiquement poursuivre cette tradition.