La Garmin Fenix 9 se dévoile avant l’heure, avec trois nouvelles montres et une grosse surprise côté écran

Les dernières rumeurs sur Garmin dévoilent de nouveaux détails sur la Garmin Fenix 9

Trois tailles pourraient être proposées

Et la technologie solaire MIP n’a peut-être pas encore dit son dernier mot

La gamme Garmin Fenix 9 devrait bientôt faire son apparition. Les rumeurs, alimentées par les déclarations du PDG Cliff Pemble lors de la présentation des résultats trimestriels de Garmin plus tôt cette année, laissent penser que ce sera bien le cas. Mais de nombreux fans de Garmin se demandent encore à quoi ressemblera la gamme Fenix 9.

La gamme Garmin Fenix 8 était proposée en trois tailles, 43 mm, 47 mm et 51 mm, ainsi qu’avec deux types d’écran. Le premier était un écran AMOLED classique et lumineux, comme ceux présents sur de nombreuses montres connectées. Le second était un écran à mémoire de pixels, ou MIP, moins éclatant et compatible avec la recharge solaire. Les écrans MIP équipaient autrefois toutes les meilleures montres Garmin grâce à leur faible consommation énergétique. Désormais, ils sont presque exclusivement réservés aux modèles utilisant la technologie de recharge solaire Power Glass de Garmin. Celle-ci repose sur un panneau solaire placé derrière l’écran, qui capte la lumière afin de prolonger l’autonomie de la montre dans des conditions lumineuses.

Dès que Garmin trouvera le moyen d’appliquer le même principe à ses montres AMOLED, les écrans MIP pourraient définitivement disparaître. Ce serait regrettable. Cette technologie d’écran moins énergivore compte encore de nombreux adeptes, comme le suggère ce sondage.

Un an après l’arrivée de la gamme Garmin Fenix 8, déjà très haut de gamme, Garmin a lancé la Garmin Fenix 8 Pro. Ce modèle était proposé en deux tailles, 47 mm et 51 mm. Il intégrait la messagerie InReach via le réseau de communication par satellite de Garmin, ainsi qu’une connexion LTE utilisant un réseau Internet classique. Certains modèles bénéficiaient également d’un écran MicroLED encore plus lumineux.

Que reste-t-il donc à attendre de la future Fenix 9 ?

Trois tailles, deux modèles Pro et deux écrans MIP

(Image credit: Craig Hale)

Selon Garmin Rumors, la Garmin Fenix 9 sera proposée en trois tailles, comme sa prédécesseure, et en trois versions différentes. La gamme comprendrait le modèle standard, la Garmin Fenix 9 Pro et la Garmin Fenix 9 Pro InReach. Contrairement aux Fenix 8 et Fenix 8 Pro, leur lancement ne serait pas décalé.

Cette fois, les trois modèles seraient disponibles dans les trois tailles. Les personnes ayant un poignet plus fin pourraient donc également profiter de l’expérience Pro. La Fenix 9 Pro InReach accéderait logiquement au réseau satellite de Garmin pour envoyer des messages en dehors des zones couvertes. En revanche, Garmin Rumors ignore encore quelles améliorations distingueraient la version Pro du modèle standard, à une exception près.

La Garmin Fenix 9 Pro et la Pro InReach seraient toutes deux proposées dans des versions Solar. L’écran MIP serait donc reconduit pour une nouvelle génération. En revanche, la Garmin Fenix 9 standard conserverait un écran AMOLED. Ce serait la première fois qu’une Garmin Fenix classique ne bénéficierait d’aucun modèle MIP. Ce choix resterait néanmoins cohérent si Garmin décidait désormais de réserver la recharge solaire à ses modèles Pro les plus haut de gamme.

Si ces informations se confirment, ce serait regrettable. L’écran MIP ne sert pas uniquement à permettre la recharge solaire. Sa technologie moins énergivore rappelle celle d’une montre numérique. En plus d’améliorer l’autonomie, elle permet aux utilisateurs de Garmin de différencier leurs outils d’entraînement des montres connectées d’Apple ou de Samsung, par exemple. Aucune information n’a également filtré au sujet de la Garmin Enduro 4.

De nouveaux détails sur la gamme Fenix 9 devraient apparaître à mesure que sa date de lancement probable se rapprochera. Affaire à suivre !